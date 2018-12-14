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Грянула битва за Мариуполь. Пока - информационная

Пятница, 14 Декабря 2018 07:30
Грянула битва за Мариуполь. Пока - информационная Фото из открытых источников

В последние дни одной из основных тем, касающихся вооруженного  конфликта на Донбассе стал вопрос о готовящейся украинской стороной масштабной провокации в районе Мариуполя. которую киев, скорее всего, намерен использовать в качестве предлога для развязывания активных боевых действий и даже, возможно - наступления с целью отрезать определенные регионы Республик от России. Пока что, к счастью, идет лишь интенсивный обмен информационными "ударами" с обеих сторон.

 

Позицию, которую по данному поводу занимает  наша страна, яснее всего высказала представитель МИД России Мария Захарова. Она, в частности, заявила: "Согласно имеющейся информации, в ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения с тем, чтобы, воспользовавшись введенным, в том числе в Донецкой и Луганской областях, режимом военного положения, организовать стремительное наступление на Мариупольском направлении с целью захвата находящейся под контролем Донецка территории Приазовья и выхода на границу с Россией".

 

Также Захарова сообщила, что Украина нарастила группировку войск на Донецком направлении нарастила группировку своих войск, увеличивая ее за счет резервов Вооруженных сил в течение последних месяцев. Причиной таких агрессивных планов,  по ее мнению является попытка повысить запредельно низкий рейтинг президента Украины Порошенко, который готов пойти на все ради удержания собственной власти. Впрочем, как считает Мария Захарова, одними только провокациями на Донбассе киевская хунта в своем стремлении к дестабилизации обстановки в стране может не ограничиться. Под угрозой находятся и дипломатические учреждения России на Украине. В связи с этим  представительница МИД жестко предупредила Киев:

 

"Призываем украинские власти строго выполнять положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года в части, касающейся защиты сотрудников дипломатических и консульских представительств. У нас есть возможность отвечать на подобные вещи. И это будет сделано, если в отношении российских дипломатических представительств или дипломатов не будут приняты соответствующие меры по обеспечению их безопасности. В Киеве должны понимать, что они заигрались. И что все, что делается в отношении российских дипломатических представительств и российских дипломатических сотрудников, просто так с рук им не сойдет!"

 

Слова Захаровой прямо-таки перекликаются с заявлением, которое 10 декабря сделал Эдуард Басурин, заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики. Согласно обнародованным им данным, украинские каратели  вынашивают планы  захвата Новоазовского и Тельмановского районов ДНР, чтобы установить свой контроль над участком границы с Россией в населенных пунктах Холодное и Коньково. Для этого, по мнению Басурина, вполне может быть подстроен "теракт" в Мариуполе, например - на территории Мариупольского металлургического комбинат, где  хранятся существенные запасы крайне опасного аммиака. "Химические" провокации - настоящий "конек" тех, кто сегодня руководит Киевом и направляет его преступные действия.

 

Надо отметить, что, скорее всего, руководитель республиканской милиции высказал такие подозрения далеко не на пустом месте. На Украине уже вовсю идет информационная подготовка как раз для осуществления именно того сценария, о котором он вел речь. В тамошних СМИ вовсю муссируется вброс, источником которого называют "блогера" с более, чем характерным ником: Фашик Донецкий. Он сообщает о том, что, якобы  "...на территорию  Донецкой области были завезены БПЛА. Но не простые, а точно такие же, как Турция предоставила Украине. На БПЛА стоит система самоуничтожения. К этим беспилотникам боевикам также привезли боеприпасы с химическим оружием. Кроме того, стало известно, что на оккупированной территории появился русский генерал  которого  связывают с химическими атаками в Сирии и Великобритании".

 

Более открытой (и. вместе с тем - более топорной и тупой) попытки "переложить с больной головы на здоровую" готовящейся провокации и представить нельзя! Остается надеяться только на то, что в Киеве поймут, что их замысел раскрыт, после чего от этого плана, по крайней мере, откажутся. С другой стороны, те или иные провокации и  сценарии "блицкрига" в отношении Республик там продолжат вынашивать. И даже с еще большей самоуверенностью и наглостью - благодаря всевозрастающей поддержке со стороны США и Евросоюза, упорно продолжающий видеть в нынешней Украине "жертву", не замечая, что  ее руки, которые они пожимают в Вашингтоне и Брюсселе, испачканы по локоть в крови собственного народа.

 

Раздаются на Украине и одинокие, крайне редкие сегодня голоса разума. Нет, речь не о тех, кто находит смелость прямо заявить о преступлениях майданной хунты и недопустимости братоубийства. Таковых в публичном и медиапространстве Украины нет давно. Находятся, правда, те. кто, хотя бы, реально оценивает военные "возможности" "нэзалэжной". Так, Игар Тышкевич, аналитик «Украинского института будущего», заявил о том, что возвращение  Донбасса силовым методом, резким наступлением ВСУ, на сегодняшний день нереально. Полноценного перехода в атаку Украина пока не может себе позволить по причине отсутствия сил и средств. По убеждению Тышкевича, "в Генштабе и оборонном ведомстве "нэзалэжной" прекрасно понимают, что наступление на Донбассе, куда Россия в случае крайней необходимости может ввести дополнительные батальонно-тактические группы, не завершится успешно".

 

Россия, конечно же, не является участницей вооруженного конфликта на Донбассе, однако, хочется верить в то, что хотя бы панический страх перед ней сможет сегодня удержать свихнувшихся киевских "стратегов" от безумных авантюр, способных привести к кровопролитию и совершенно непредсказуемым последствиям. В первую очередь - для самой же Украины.

 

Александр Неукропный специально для Planet Today 

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина война на Донбассе ДНР Мария Захарова Мариуполь провокации Новости
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