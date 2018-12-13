Названы катастрофические последствия керченской провокации

Фото из открытых источников

Одним из последних наиболее громких событий во взаимоотношениях России и Украины стал Керченский конфликт. Украинское правительство тогда не на шутку разволновалось и попыталось всячески накалить обстановку. Президент Украины даже объявил военное положение в ряде регионов (будто и не было до этого почти 5 лет войны на Донбассе, в которой, по заверениям все того же Порошенко, активное участие принимали российские войска).

Однако попытка пропиариться и вновь заставить весь мир поверить в российскую агрессию с треском провалилась. Былые партнеры как-то достаточно холодно восприняли факт нападения жестоких российских пограничников на ничего не подозревающих украинских моряков, беспечно блуждающих в опасной близости от вод агрессора. Даже достаточно резвый на решения американский президент Дональд Трамп решил не спешить с выводами, что еще больше раздосадовало «свидетелей российской агрессии».

Именно молчание Трампа заставило задуматься, кто же был тем самым гением, придумавшим провокационное путешествие украинских моряков. Ведь все хорошо понимали, что без указаний свыше в столь явную авантюру Порошенко пуститься не мог. И главным кандидатом на вышестоящий орган стал госсекретарь США Майк Помпео. Ну а основной причиной, как несложно догадаться, была очередная попытка очернения российского правительства в глазах мирового сообщества.

Да вот только еще не забыто главными партнерами американцев европейцами вялотекущее расследование по делу отравления Скрипалей. И теперь многие действия не кажутся столь уж очевидными, как в 2014 году, когда все крупные страны в едином порыве выступили против присоединения Крыма к России. Сейчас все стали гораздо осторожнее. Да и Кремль в последнее время показывает, что он гораздо более надежный партнер, нежели заокеанский Вашингтон.

А на фоне происходящих сейчас событий во Франции отношение к деятельности Соединенных Штатов и вовсе становится очевидным. Ведь сейчас в Европе начинают хорошо понимать, что Вашингтону абсолютно все равно где и как поддерживать бурления народных масс. При чем, делают они это уже почти не скрываясь. Едва ли кто-нибудь станет спорить, что французские протесты чем-то кардинально отличаются от протестов в Украине или Грузии.

И во всех этих, с первого взгляда, абсолютно несвязанных событиях, можно проследить одну общую черту. Западный блок начинает потихоньку распадаться и Соединенные Штаты стараются всячески надавить на своих союзников, чтобы удержать их на своей волне. Казалось бы, провокация в керченских водах могла стать идеальной причиной для возвращения мыслей союзников в нужное русло.

Но Петр Порошенко со своей задачей не справился. Конфликт стал больше походить на некую клоунаду. Никаких жертв, никакой драмы, а последующее введение на пустом месте военного положения будто дополнило картину всеобщего абсурда. Жестокая и кровавая провокация превратилась в очередной элемент трагикомедии, где в главной роли хоть и выступает Порошенко, но все его неудачи достаточно тяжело сказываются на внешней политике Соединенных Штатов.

Теперь остается лишь попытаться запугать своих европейских партнеров, на примере Франции показав, что нужно вернуться к былым дружественным отношениям. Да вот только согласится ли на это Европа, которой накаленность в самом своем сердце абсолютно не интересна? Все зависит от того, насколько серьезно настроены лидеры Старого Света. Если они все же решатся добиваться своей полнейшей независимости, то очень скоро Европу будет ожидать невероятно тернистый путь, который, в конечном итоге, приведет их к закономерной свободе. Но для этого нужно иметь неслабую силу воли и стойкость.