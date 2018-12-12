Великодушный ответ России на украинский запрос

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Минюст РФ очень подробно ответил на вопросы Европейского суда по правам человека о задержании украинских моряков в Керченском проливе. А мог бы совсем коротко.

Украина поднаторела использовать суды как инструмент давления на Россию. Быстро учится у хозяев. Нет бы научиться чему-нибудь хорошему.

Вот и после инцидента в Керченском проливе Киев довольно шустро направил ходатайство в Европейский суд по правам человека о применении обеспечительных мер при рассмотрении дела о задержании своих моряков. ЕСПЧ в ответ задал вопросы нашему Минюсту.

Минюст ответил обстоятельно. Но потом приписал: «Одновременно российские власти выразили озабоченность рядом процессуальных дефектов как в обращении властей Украины, так и в реакции Европейского суда на них».

По мнению ведомства, была грубо нарушена процедура. А именно: «украинскими властями не подготовлен формуляр жалобы, не исчерпаны средства правовой защиты, не представлены подтверждающие документы, их ходатайство о применении обеспечительных мер основано на спекуляциях и домыслах».

ЕСПЧ, в свою очередь, «принял эти материалы к рассмотрению, не проверив их на соответствие требованиям, установленным Конвенцией о защите прав человека и основных свобод для обращения в этот международный судебный орган».

Надо сказать, Страсбургским судом недовольны не только мы, но и многие другие европейские страны, поскольку в последние годы арбитры вошли во вкус и стали явно превышать свои полномочия. Между прочим, их вмешательство во внутренние дела государств стало одной их причин Брекзита (хотя и не самой главной, конечно).

Но у нас вообще особое положение. Стараниями Украины Россия сегодня фактически не является членом Совета Европы и второй год не участвует в выборе судей ЕСПЧ. По сути, мы вышли из-под его юрисдикции.

Поэтому Минюст ответил больше из вежливости. Мог бы написать коротко: некогда.

Ну или так, как вы подумали. И я с вами согласен. Просто не использую ненормативную лексику.

Павел Шипилин