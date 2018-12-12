Украина, определись: нападает на тебя Россия - или нет?!

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То ли по причине очередного сезонного обострения, объяснимого лишь с позиций психиатрии, то ли в связи с отчаянными попытками как можно дольше привлекать к себе внимание и по-максимум использовать излюбленный образ "невинной жертвы", но у власть предержащих на Украине наблюдается очередной приступ русофобской паранойи. Вот только четко согласовать свою позицию в главном вопросе: " Русские уже Нападают, или все-таки. еще нет?", они никак не могут.

Дело тут, позволю себе предположить, все-таки в разных диагнозах - пусть и с похожими донельзя симптомами. К таковым относятся: конвульсивное подрагивание всего тела при звуках русского языка, жестокая аллергия на портрет Владимира Путина и непроизвольное слюноотделение вкупе вплоть до пускания пены. происходящее одновременно со словесным недержанием, выражающимся в истошных воплях: "Русские идут!" Однако, определенные различия все-таки имеются - даже у столь схожих пациентов, как руководители "силовых" ведомств "нэзалэжной".

Так, глава Службы Безопасности Украины Василий Грицак прямо заявил, что Москва может спровоцировать открытую военную агрессию против Украины - вот прямо завтра! Поводом для такого конфликта может стать предоставление автокефалии УПЦ КП. Главный гестаповец "нэзалэжной", с большим успехом на днях разоблачивший коварный замысел ГРУ МО России по организации протестов "желтых жилетов" в Париже, на достигнутом останавливаться не собирается. Оказывается, все проблемы Украины, связанные с абсолютно безумной политикой в сфере религии и открытым преследованием канонической Православной церкви, суть ничто иное, как еще одна спецоперация ГРУ Или ФСБ? Впрочем, дадим слово ему самому:

"Целенаправленные инcпирaции рoccийcкими cпeцcлужбaми мeжкoнфeccиoнaльных кoнфликтoв в Укрaинe в coчeтaнии c прoвoкaциями прямoгo тeррoриcтичecкoгo дeйcтвия мoгут cтaть пoвoдoм для oткрытoгo вoeннoгo втoржeния вooружeнных cил РФ в нaшу cтрaну!" Орел! (пусть и комнатный) Сокол! Зрит в самый корень! И подчиненная ему спецслужба тоже бдит - по коварным проискам Кремля уже нанесен сокрушительный удар! Даже не догадываетесь какой... Службой безопасности Украины, в рамках защиты населения от российской пропаганды были выпущены специальные информационные буклеты. Правда, почему-то на украинском и... английском языках.

В них сурово и бескомпромиссно "раскрывается деятельность московских спецслужб и использование Кремлем в гибридной войне религиозных структур УПЦ Московского патриархата". мало того - как сообщил Грицак, на брошюрах есть специальный QR-код, дающий возможность прямого доступа к информации "о соответствующих фактах российской преступной деятельности", выявленных украинскими силовиками, а также собранных общественными активистами. Тот, кому вываленного в состряпанной по лекалам Геббельса методичке бреда покажется мало, может поискать дополнительную порцию самостоятельно. Гениальный ход. Враг теперь не пройдет. Однозначно!

Отличился в деле нагнетания военно-антироссийского психоза и командующий Военно-морскими силами Украины сухопутный адмирал Игорь Воронченко. Он заявил, что Россия начала интенсивную подготовку своей армии на территории Крыма: "В течение нескольких последний дней Российская Федерация проводит интенсивную подготовку своих войск. Москва перебросила кадровых российских военных в Крым. (А они, что, куда-то уходили оттуда?! - авт.) С субботы наблюдается закрытие военных полигонов, выход кораблей в море, полеты авиации армии РФ и переброс войск". Короче говоря, алярм, полундра и свистать всех куда-нибудь! Щас нападут! Вот прямо щас... Правда, на незапланированный вопрос журналиста о "новых российских провокациях в Азовском море", адмиралу пришлось ответить, что таковых больше не было. Вот и сиди - радуйся, что не трогают! Пока...

Оптимистичнее всех оказался министр внутренних дел Украины, Арсен Аваков. Правда, начал этот профессиональный пустобрех, как и его коллеги, с нагромождения ужаса на кошмар и кошмара на ужас: "Путь РФ - это путь гибридной войны и провокации: кибератаки, атаки в СМИ, фейковые новости, поддержка пророссийских партий, провокации на море, блокады торговых судов. Это все элементы, из которых они составляют картинку якобы ослабления Украины. Они хотят, чтобы Украина вернулась в Российскую Империю. Этого не будет - мы очень далеко ушли. Сейчас у нас действует специальный режим военного положения, мы мобилизовали свои силы. Гибридные методы Россия сначала тренирует в Украине, а использует во всем мире."

У этого кровавого клоуна, как и у абсолютно всех других представителей постмайданной "власти" чрезвычайно гипертрофированный комплекс как собственной значимости, так и значимости Украины в мире. Может, если б Аваков и подобные ему придурки меньше утверждали, что "нэзалэжная" является центром Вселенной, было бы лучше. Хотя, думаю, вряд ли... Так или иначе, но быстренько собравшись, "главный по внутренним органам" соотечественников все-таки принялся успокаивать: "Я считаю, что у РФ нет сил для прямой наземной агрессии против Украины, ведь потери для российской армии будут колоссальные. Так, для Украины - это будет трагедия, но даже путинский режим не выдержит тех потерь, которые будут в случае активного наземного наступления."

Ну, понятно - Аваков лично полк "оккупантов" положит. А уж со своими шутами - Шкиряком да Геращенко так и по дивизии каждый. Причем - бронетанковой. Имею даже не подозрение, а твердую уверенность в том, что при первых же признаках реального "кипежа" этот беспримерный прохвост окажется как можно дальше от пределов Украины. И не в привычной ему Италии даже, где его теперь вряд ли будут рады видеть, а, скорее всего, и вовсе за океаном.

Киевской хунте пора начать проводить специальные совещания - исключительно для согласования того бреда, который несут на публике ее высокопоставленные "спикеры". А то, что ж это получается - один твердит: "нападут завтра", другой - "уже войска стянули и корабли приготовили"... А третий тут же брякает - "сил у них нет"! Вы уже определитесь, наконец - нападает на вас Россия, или не нападает! А то как-то даже неудобно получается...

Александр Неукропный специально для Planet Today