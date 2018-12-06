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Обмен пленными по-украински, или неудачный план хохлов

Четверг, 06 Декабря 2018 09:34
Обмен пленными по-украински, или неудачный план хохлов Фото из открытых источников

Украина предложила перед новым годом организовать массовый обмен пленными и задержанными.

 

"Украинская сторона сегодня внесла предложение, но письменно эти предложения в виде формализованного документа Украина внесла несколько дней назад. И мы считаем, сегодня мы это подчеркнули, что до Нового года почти 90 человек могут встречать Новый год в своих семьях. Это 23 гражданина России, которые находятся в украинских местах лишения свободы.

 

Мы готовы обменять их на 23 украинцев, которые находятся в кремлевских тюрьмах. То есть 23 на 23. Мы предложили, подготовили и считаем, если бы противоположная сторона согласилась, то еще 66 на 19. То есть мы передаем 66, а получаем наших 19 человек. Украина гарантирует, что эти предложения до 27 числа могут быть полностью подготовлены. И с 27 числа может начаться процедура обмена". (с) Марчук

 

При этом важно понимать, что 23 человека арестованные на "украинской эскадре" в число лиц предлагаемых к обмену не входят, так как Украина хочет получить их обратно забесплатно, ссылаясь на "негодовоание мирового сообщества". Кремль такой подход явно не устроил, поэтому сегодня Песков озвучил официальную позицию, что РФ готова рассмотреть предложения по обмену 23 задержанных в Керченском проливе, если таковые поступят. Просто так отдавать по всей видимости не хотят и не будут, отсюда и ремарка на тему необходимости конкретных предложений.

 

В принципе, если за них можно обменять капитана "Норда", журналиста RT, граждан из Крыма захваченных на границе с Украиной и т.д., то это был бы достаточно неплохой вариант. 

 

Ну а если нет, то пускай сидят как напоминание о цене участия в провокациях Порошенко.

 

Вариант с немедленным обменом не совсем подходит Порошенко, так как при таком обмене рушится вся схема провокации с паразитированием на "несчастных украинских моряках захваченных агрессивной Россией".

 

Поэтому вариант с полноценной двухмесячной отсидкой более вероятен и новый год они встретят в российском СИЗО, хотя на деле, вопрос может быть решен очень быстро, если будет подготовлен список на обмен включающих СБУшников и ВМСУшников.

 

Стоит также отметить, что Путин объяснил, почему не берет трубку, когда ему звонит Порошенко - официальная причина достаточно тривиальна - Порошенко хочет устроить из торга по поводу Керченского пролива предвыборное шоу, а Кремль не собирается "лучшему выбору украинского народа" в этом подыгрывать.

 

По всей видимости этим и объясняется тот факт, что конкретные предложения по обмену арестованных ВМСУшников и СБУшников до сих пор не поступили (с Порошенко просто перестали разговаривать) и Киев продолжает ломать комедию на второстепенных площадках с требованиями отпустить их просто так, зная, что просто так их не отпустят.

 

Colonel Cassad

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Волкова Алена Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Лента новостей Украины обмен пленными
 

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