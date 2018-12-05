Майдановское отребье боится даже памяти о «Беркуте»

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Шакалы и гиены – твари, как известно трусливые. Даже память о героическом «Беркуте» - не сломленном ими, но распущенном сразу после победы майданного переворота милицейском спецназе, для них ужасна и невыносима. В Верховную Раду подан специальный законопроект, цель которого – попытаться запретить и стереть эту память о последних настоящих Героях Украины.

Авторами сего позорнейшего «перла законотворчества» - «Об осуждении деятельности «Беркута» во время событий Евромайдана и «русской весны», а также запрете символики спецподразделений МВД «Беркут» на Украине», выступили народные депутаты Мустафа Найем и Елена Сотник. Найем, один из застрельщиков кровавого «майдана» и наиболее отвратительных его фриков, в своем Facebook хвалится: «В пятницу мы вместе с моей коллегой Lena Sotnyk зарегистрировали законопроект о запрете пропаганды деятельности и символики подразделений милиции Беркут. Всему этому место в музеях и на выставках!" И добавляет немного «ненавязчивой» предвыборной саморекламы: «Если бы я был Генеральным прокурором, главой МВД или даже ДБР, я бы сделал все, чтобы «Беркут» и все, что с ним связано, потерялись в истории». Впрочем, он уже сейчас из кожи вон лезет...

В чем же суть законодательной инициативы? Под определение «символика» в проекте закона подпадают флаги, эмблемы, нарукавные знаки и другие изделия, на которых изображены сочетание птицы и надписи «Беркут», а также лозунг спецподразделения «Выше беркута никто не летает». Под пропагандой понимается изготовление, распространение или публичное использование продукции, содержащей символику подразделений милиции «Беркут», использование украинскими правоохранителями «униформы, форменной одежды, военной формы одежды, специальной одежды» в колористике «городской камуфляж», берета малинового или красного (крапового) цвета и «нарукавных знаков с изображением птицы».

Незаконной также объявляется пропаганда деятельности любых подразделений, в названии которых есть слово «Беркут» и которые находятся на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. В законопроекте указано, что запрет не будет распространяться, например, на случаях использования символики в музейных пространствах, в произведениях искусства и в процессе научной деятельности. Очевидно, под «музейными пространствами» в данном случае подразумеваются всяческие интимные «экспозиции» вроде «музея оккупации Украины СССР», а под «научной деятельностью» и «произведениями искусства» - гнусные пасквили, усиленно крапаемые сейчас в «нэзалэжной», в которых «херои майдана» выставляются «воинами света», а те. кто пытался остановить уничтожение страны - кровожадными преступниками.

За невыполнение вздорного закона предусматривается вполне серьезный штраф - от 200 до 500 необлагаемых минимумов для граждан (это - от 3400 до 8500 гривен, или от 13 с половиной до почти 33.6 тысяч рублей в пересчете!) и от 500 до 1 тысячи (до 17 тысяч гривен или почти 70 тысяч рублей) для должностных лиц с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

«Беркут» был единственной реальной силой, несокрушимо вставшей на пути направляемых и вдохновляемых западом банд, готовивших Украине государственный переворот, и, впоследствии – гражданскую войну. Фактически, их предали все – обгадившийся президент, у которого от испуга и жадности отключился даже инстинкт самосохранения... Несостоятельный министр внутренних дел, неспособный в критические минуты не то, что возглавить сопротивление мятежникам, а хотя бы отдать из своего уютного кабинета нужные команды... Собственный народ, за который они проливали кровь, а тот, в лучшем случае, отсиживался по теплым квартирам – вместо того, чтобы стать плечом к плечу с последними Мужчинами и Воинами на этой земле, которую они пытались спасти ценой своей крови и жизни. И некоторые из собственных командиров тоже потом предали – заставляя становиться на колени перед торжествующими «победителями», продолжавшими, впрочем, трястись от животного страха...

«Беркут» стал не просто образцом верности своему долгу и присяге, не только образцом профессионализма, который доказал задолго до событий 2013-2014 годов, безжалостно давя на Украине криминалитет, сегодня, при новой «власти» расцветший буйным цветом. Несгибаемые бойцы в краповых беретах стали символом того, что сражаться можно действительно до последнего, без надежды на победу и подмогу. Просто потому, что иначе нельзя. Киев, вне всяких сомнений, был бы очищен «Беркутом» от майдановской грязи, причем даже без применения огнестрельного оружия – просто если бы его не останавливали и не сдерживали пытавшиеся торговаться и юлить трусы и предатели в высоких кабинетах, которых потом так безжалостно «кинули».

Дорвавшиеся в результате до власти преступники и американские наймиты знают и помнят об этом прекрасно. Именно поэтому бойцов спецподразделения бросают в тюрьмы, устраивают над ними фальшивые судилища, травят и преследуют по сей день. Липкий, неотвязный страх перед НАСТОЯЩИМИ преследует эти жалкие пародии на людей и будет преследовать до самого конца их гнусных жизней. А еще – злоба от того, что ничего даже близко подобного «Беркуту» по уровню боевых, а главное – морально психологических качеств, создать в своей ублюдочной «полиции» они не смогли. И никогда не смогут...

Мерзкая майдановская мартышка Найем, не стоящая пыли со стоптанных берцев любого из бойцов легендарного спецназа имеет наглость называть их «отмершим куском общества, который не имеет ничего общего с нами и с нашим будущим». Однако, надо сказать, что вот тут он совершенно прав – у славного «Беркута» действительно нет и не может быть ничего общего с отребьем «майдана» и порожденными им «политиками» с совершенно отсутствующей социальной ответственностью. А вот что до будущего...

Будущего нет как раз у Украины в нынешнем ее виде! А вот история новой страны, что воздвигнется на гнилых и окровавленных обломках «нэзалэжной», начнется как раз с того, что идущая вверх по Печерским холмам улица, на которой вели свой бой "беркута", вместо имени гнусного националистического «президента» и вечного предателя Грушевского, будет названа Улицей Беркута и на ней будет установлен памятник этим героям, стоявшим здесь насмерть.

Александр Неукропный специально для Planet Today