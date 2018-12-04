Украина окончательно сходит с ума

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Глядя на нелепые ужимки и прыжки украинского президента Порошенко, слушая его совершенно безумные речи, поневоле ужасаешься: "Да за что ж тамошним жителям такое вот наказание?!" С другой стороны, знакомясь с некоторыми аспектами жизни "нэзалэжной", весьма далекими от высоких политических сфер, начинаешь понимать - прав все-таки был тот, кто сказал: "Каждый народ имеет над собой тех властителей, которых он заслуживает!" Не верите? Тогда читайте...

Начнем, пожалуй с новостей культуры.... Нет, не так - "культуры". Эдак будет правильнее для обозначения того, во что эту область превратили на постмайданной Украине. Вот, недавно, к примеру, на тамошнем радио «Громадське» (которое было бы правильнее именовать несколько иначе - "гром адский"), состоялась презентация новой книги. Речь о "шедевре" некоей Ольги Козловской с крайне интригующим названием - «Расследование подделки истории Руси. Правда против лжи». Какие же открытия сделал пытливый ум сей литераторши? Никогда не догадаетесь! оказывается:

- Русь была крещена за тысячи лет до кагана Владимира

- Хрестовые походы от украинской буквы "Х". Крест украинский был диагональный, как буква "Х".Крестоносцы брали никакой не Иерусалим, а вовсе даже Киев.Битва крестоносцев при Хаттине возле Иерусалима в 1187 году - на самом деле это битва под Хотином в 1621.

- Предки Будды из Украины, а Моисей взял десять заповедей у Будды. Будда Сакьямуни – от города Саки. В Индии в состоянии самати лежат древние люди ростом 3-5 метров, такие же люди лежали в пещерах Лавры.

- Вторая остановка Иисуса Христа была на болоте Черная грязь. Это место расположено на Андреевском спуске под Замковой горой.

- Киев был центром распространения арийской цивилизации, которая распространилась на все континенты, включая американский. Белые боги, которые приезжали в Америку говорили на украинском языке и учили местных танцу гопаку. В языке майя 200 украинских корней.

- Украинской нации 7529 лет!

Ну, и, наконец, самое главное - "Война Москвы против Украины и Голодомор – это потому, что Россия не хотела, чтобы узнали, что Киев – это Иерусалим!" Во как! Как вы думаете, чем закончилась презентация? Авторше вызвали белоснежную карету с дюжими санитарами, на который отвезли ее для проведения дальнейших "исследований" в палату с мягкими стенами? Не-а... ну, хотя бы на худой конец, нашелся кто-то, кто назвал ее истинным именем и "ученым званием" - то есть круглой дурой, помешавшейся на русофобии и пытающейся, ловя момент, сколотить себе на ней какой-никакой "капиталец"? Тоже нет! "Писатель и искусствовед" Козловская покинула студию с гордо поднятой головой, ее похабная книжонка продается (ну, то есть - выставлена на продажу) в лучших книжных магазинах Киева.

А чему тут, собственно, удивляться если не так давно никто иной, как родной брат экс-президента "нэзалэжной" Виктора Ющенко - Петр, (в прошлом, кстати, депутат украинского парламента), упорно именующий себя "историком", вовсю распинался о том, что в мире издавна существовала единственная цивилизация, объединившая 70 народностей. Украинцы в нее входили, а русские нет. Съели, москали?! Однако, шизоидный полет фантазии Ющенко настолько общими фразами не ограничился и он поведал миру нечто гораздо более сенсационное. Какой там, нафиг Будда, какие "хрестовые походы" - древнегреческие философы общались на украинском языке, который на рубеже IV – III веков до нашей эры едва не стал в Элладе государственным!

"На этом языке Анахарсис записал свои 50 сентенций еще за 600 лет… Тем самым они с Солоном заложили основы правовой философии. После этого, через 300 лет, Диоген предлагал использовать именно этот язык эллинскому правительству в управлении… Тогда язык был!" - привожу прямую цитату из "историка", на тот случай, если читатели решат, что я попросту увлекся "стебом". Ах, да, чуть не забыл - пан Ющенко поведал еще и о том, что "именно на украинском языке говорили на первых Вселенских соборах Христианской церкви".

И этот мыслитель, увы, избежал длани карающей (или какой-либо иной) психиатрии. Любая чушь, гиль, бред и ересь, направленные против России и провозглашающая "невероятную исключительность и величие украинской нации" в "нэзалэжной сегодня в чести. Что от этого приключается? Да просто всеобщее буйное помешательство - и ничего иного. Иначе, собственно говоря, и быть не могло. В доказательство приведу еще одну цитату - на сей раз из украинского интернета. Еще раз подчеркиваю, это не прикол, и вовсе не шутка наподобие первоапрельской:

Украинский сосед восстал против главного мирового зла (это заголовок такой!)

"В молдавском городе Сороки, который находится неподалеку от границы с Украиной, около 300 человек подняли украинский флаг и скандировали "Путин, прочь!".Эту информацию сообщили в Госпогранслужбе Украины. Известно, что акция состоялась в субботу, 1 декабря. Скандирование, флаг и людей было слышно и видно по другую сторону Днестра на территории Винницкой области в селе Цекиновка Ямпольского района. В социальных сетях жители Цекиновки писали, что четко слышали скандирование в поселке. Также они отметили, что благодарны соседям за поддержку Украины в ее борьбе с российским агрессором."

Если это - не хроники сумасшедшего дома во всей своей "красе", то, что тогда прикажете таковыми считать?! Одни шизофреники возрадовались обострению у других - и ну строчить "в соцсетях" восторженный каменты! Вот так прямо и представляю, как "все жители села Цехиновка" пулей летят к своим ноутбукам и Айфонам, чтобы поделиться с миром радостной вестью - украинское безумие оказалось заразным и перекинулось на другую сторону Днестра. В Цехиновке теперь, однозначно, починятся все крыши, отремонтируются дороги, упадут тарифы на газ и электричество, да и сама земля потечет молоком и медом... ну, и украинским пограничникам, очевидно, совершенно нечем больше заняться (особенно - в условиях военного положения), кроме как фиксировать количество беснующихся забугорных придурков и выкрикиваемые ими глупости.

Когда персонаж известнейшего мультфильма говорил о том, что "это только гриппом все вместе болеют, а с ума поодиночке сходят", он, вне всякого сомнения, и представить себе не мог огромный дурдом под названием "Украина", где сумасшествие по масштабам и темпам распространения начиная с конца 2013 года далеко опередило все известные и неизвестные науке вирусы.Бывшая когда-то пусть и не самой богатой или влиятельной, но все-таки нормальной страна, похоже, окончательно и бесповоротно превратилась в сумасшедший дом...

Александр Неукропный специально для Planet Today