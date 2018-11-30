Как в ЕС связали "смерть" Бабченко и инцидент в Керченском проливе?

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Все мы знаем насколько близки по духу жители Евросоюза и Украины. По крайней мере, об этом чуть ли не каждый день рассказывает украинский президент Петр Порошенко своим избирателям. Также нам очень хорошо известно, что сплотились страны союза с Украиной благодаря безудержной борьбе против известного российского тирана Владимира Путина. А потому инцидент в Азовском море должен был еще больше сблизить сторонников мира и демократии. Но, видимо, что-то пошло не так.

Не так давно оказалось, что Евросоюз не готов тратить все свои силы и средства на борьбу с российской агрессией. И пока Киев с экранов всех украинских телевизоров вещает о беспринципности и коварстве врага, Старый Свет отказывается дополнять давление даже новыми санкциями. Об этом рассказали журналисты, отметившие, что наиглавнейшие союзники в лице Германии и Франции не поддерживают введение новых ограничений.

Более того, представители ЕС не спешат искать виновных (а ведь в Киеве уже все четко знают, кто виноват) и даже пытаются откреститься довольно посредственными заявлениями. Пресс-секретарь внешнеполитической службы содружества Майя Косьянчич сообщила, что ЕС выражает чрезвычайную обеспокоенность по поводу напряженной обстановки в Азовском море и произошедшего там конфликта. Что, в свою очередь, привело к ранению нескольких украинских моряков.

Обеспокоенность – это, конечно же, очень хорошо. Но кто создал эту самую напряженность? Киеву очень хотелось бы услышать, что виноват лично Путин. Но почему-то европейские парламентарии с выводами не спешат. Более того, из списка виноватых не стремятся вычеркнуть и Украину, что звучит еще более подозрительно.

Неужели справедливые и демократичные европейцы могли всерьез подумать, что виновато украинское правительство? Или, более того, готовы поддержать российскую сторону. Можно было бы сказать, что это очень не по-европейски, но в Старом Свете, видимо, еще хорошо помнят прошлые оплошности «евроинтеграторов».

Это подтверждают слова председателя Национального совета Словакии Андрея Данко, который позволил себе порассуждать о доверии к украинскому руководству. Он отметил, что не является в списке тех, кто доверяет Петру Порошенко. Более того, он еще помнит легендарную операцию СБУ, в ходе которой был сначала убит, а потом воскрешен украинский журналист по фамилии Бабченко.

Именно этот уникальный инцидент, который украинские интеллектуальные правоохранители позаимствовали из сюжета любимого сериала, заставил Данко подозревать официальный Киев в нечестности. И, казалось бы, это не единственный яркий перформанс украинских чиновников. К примеру, буквально совсем недавно один из представителей Киева приехал на заседание ПАСЕ в резиновых перчатках.

Ярко? Безусловно. Но нет же. Придрался словацкий политический деятель именно к истории Бабченко. И теперь отказывается верить любому слову своих украинских коллег. Не дай Бог, такая точка зрения начнет распространяться среди других европарламентариев. Если уже не распространилась.

Ведь если говорить серьезно, украинские постреволюционные политики, за время своей трудовой деятельности, показали все уникальные черты характера новой власти в стране. И неудивительно, что теперь на слово уже никто им не верит, а стараются всю озвученную информацию проверять. И, скорее всего, в дальнейшем ситуация будет еще больше усугубляться.

Поймет ли причину столь плотного недоверия украинская сторона? Скорее всего, здесь и так все хорошо понимают. Но свернуть с удобного пути, видимо, сворачивать не собираются.