Полувоенное положение – победа или поражение Порошенко?

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После громких обещаний и долгой грызни в парламенте, военное положение на Украине все-таки стало реальностью. Однако, при ближайшем рассмотрении мы видим: на выходе получилось совершенно не то, что предусматривалось изначально. Вместо судьбоносного и грозного решения - какое-то усеченное убожество. Так зачем же стоило огород городить?

Вообще говоря, устроенная президентом, СНБО и Верховной Радой «нэзалэжной» эпопея больше всего напоминает старый анекдот: «Слышали, Рабинович вчера выиграл в лотерею «Волгу»?!» – «Во-первых, не в лотерею, а в преферанс. Во-вторых – не выиграл, а проиграл! И, в-третьих – не «Волгу», а три рубля...» Порошенко мечтал о введении военного положения на всей территории страны на два месяца, причем со всеми присущими этому мероприятию «прелестями» в виде ограничения прав и свобод граждан. Естественно, главной его целью при этом был срыв президентских выборов, на которых, если верить даже самым лояльным к украинскому «гаранту» социологам, победить он не может в принципе.

В итоге – ввели... Всего на месяц, в десяти областях и с кучей оговорок. А, главное – парламентом Украины принято постановление об обязательном проведении президентских выборов 31 марта 2019 года. Так что же – Порошенко проиграл свою партию в «политический преферанс»? Не будем торопиться с выводами...

Прежде всего, создан опаснейший прецедент. Украина сделала огромный шаг в сторону окончательного установления там диктатуры. Точно так же, как женщина не может быть «немножко в положении», не может «немножко» находиться в военном положении страна. И все успокоительные уверения тех же Порошенко и Турчинова о том, что, мол, никаких ограничений прав граждан, цензуры или еще чего-то подобного не будет, если только «Россия не начнет полномасштабное наземное военное наступление», это всего лишь отговорки. Поглаживание по холке скотины, которую целенаправленно волокут на бойню. Необходимое «обострение военной ситуации», как мы уже убедились, эти прохиндеи сумеют организовать в любую минуту. Было бы желание – повод найдется.

Фактически, все ритуальные пляски вокруг ВП нужны были Порошенко исключительно в качестве теста – позволят ли ему накинуть удавку на Украину? Поторговались, поорали об «узурпации» и «фальсификации», помахали кулаками – и позволили. Соответственно, в следующий раз процесс пройдет еще легче. Если «гарант» и видел между собой и абсолютной властью препятствие в виде Верховной Рады и реально контролирующих ее олигархов, то теперь он убедился в том, что препятствие это вполне преодолимо.

Кстати говоря, стоит внимательно присмотреться к списку областей, на территории которых все-таки вводится режим ВП. С одной стороны – это регионы, по большей частью граничащие с Россией, либо имеющие выход к Черному и Азовскому морям. Но с другой-то – это как раз те области, где в случае выборов хоть какой-то позитивный результат Порошенко «светит» менее всего! Именно там, пользуясь случаем, наверняка будут проведены соответствующие «зачистки» и «агитация» - под дулами автоматов. Именно эти регионы наиболее опасны для нынешней власти в электоральном плане – вот ими и займутся спецслцужбы, получающие в режиме ВП, что бы там не вещали в эфире официальные украинские СМИ, совершенно неограниченные полномочия. На внутриполитическом «поле» Порошенко свою партию вовсе не проиграл – хотя, конечно, и не добился всего, чего хотел, одним махом.

С аспектом внешнеполитическим сложнее. Тут Украина явно наступила на грузинские грабли образца 2008 года. В который уже подтверждается истина, что подталкивающий ту или иную свою полуколонию к вооруженной конфронтации с Россией Запад в эту конфронтацию лично ввязываться не станет ни при каких обстоятельствах. Выразит «возмущение» и «глубокую озабоченность», навешает на нашу страну парочку новых ярлыков и придумает против нее какие-нибудь санкции – но воевать не будет. Если Киев ожидал, что на Москву посыплются, один за другим ультиматумы, или НАТО приведет свои войска в полную боевую готовность и погонит их на Восток, то глубоко просчитался.

Даже заявления, сделанные на Западе по поводу всего происшедшего, особым накалом не отличаются. Да, Совбез ООН не стал рассматривать инцидент в трактовке России, а постпред США при организации Никки Хейли, вдруг, непонятно с чего присвоившая себе право говорить от имени половины Европы, разразилась в адрес нашей страны новыми угрозами. Ну, так у этой дамочки полная, окончательная и неизлечимая русофобия головного мозга! И ничего другого, ни от нее, ни от представителей Британии, ни от их «подтанцовки» из поляков и прибалтов никто и не ожидал! Гораздо важнее другое – реакция президента США Дональда Трампа. А вот она оказалась прямо-таки нехарактерно для него спокойной и сдержанной. Да, глава Белого Дома сказал, что происходящее ему «не нравится» и выразил надежду на то, что «проблема будет улажена». Ничего более – ни слова о правых и виноватых, ни единой шпильки в адрес России. На этом – все...

Именно поэтому обескураженный Порошенко и бросился звонить Госсекретарю США Майку Помпео. Однако, судя по тому, что в порошенковской пресс-службе по итогам вроде бы состоявшегося разговора заявили только о том, что он «информировал американскую сторону» и призвал к ужесточению чего-то там, беседа явно не сложилась в нужном Киеву ключе. Хотя там и утверждают, что «скоординировали» с Вашингтоном дальнейшую «борьбу с российской агрессией», Помпео, скорее всего, слушал излияния собеседника со страдальческой миной и даже поддакивал редко. После всего этого заполошный призыв Верховной Рады ко «всем морским державам мира» немедленно, и, более того, сейчас же «отправить свои военные корабли в Азовское и Черное моря», выглядит откровенной клоунадой. Ну, не примчится на выручку «нэзалэжной» ни Шестой флот США, ни какой-либо другой. О прочих «морских державах» и говорить нечего.

На международном уровне Порошенко, скорее, потерпел поражение. Но, исключительно – в аспекте собственных перспектив в случае военного конфликта с Россией. За, фактически, попытку узурпации власти, прикрытую фиговым листком более, чем сомнительного повода, Запад одергивать его и не подумал. И это украинский «гарант» тоже учтет, можно не сомневаться. На будущее...

Что имеем «в сухом остатке»? Да, собственно, не очень-то хорошие вещи. Украина вступила на крайне опасный путь, который может вести только в одном направлении. Постулат о том, что у захватившей в 2014 году власть в результате переворота клики есть лишь один способ удержания этой власти сколь угодно долго – все более активная конфронтация с Россией, получил окончательное подтверждение. В связи с этим занятая нашей страной в этом конфликте принципиальная и максимально жесткая позиция является единственно возможной и правильной. «По-хорошему» здесь, увы, уже не получится...

Александр Неукропный специально для Planet Today