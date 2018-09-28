Пятница 28 сентября 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Кризис на Украине» ТОП-3 позоров Порошенко в Нь-Йорке

ТОП-3 позоров Порошенко в Нь-Йорке

Пятница, 28 Сентября 2018 09:20
ТОП-3 позоров Порошенко в Нь-Йорке Фото из открытых источников

Украинский мастер политической клоунады по фамилии Порошенко дал гастроль в Нью-Йорке по случаю 73-й Генеральной ассамблеи ООН. Там глава Цеевропы ухитрился попасть как минимум в три ситуации, которые привлекли внимание общественности (смотрите видео ниже).

 

Неадекватное поведение украинского президента на различных международных мероприятиях давно стало притчей во языцех. Некоторые связывают манеры Петра Порошенко с болезнями, другие – с алкоголизмом, а третьи – с болезнями, отягощёнными алкоголизмом.

 

Как бы там ни было, глава «аграрной сверхдержавы» попадает в нелепые ситуации регулярно. На Генеральной ассамблее ООН, которая собралась в Нью-Йорке в 73-й раз, таких ситуаций было как минимум три.

 

Во-первых, Порошенко убежал от съёмочной группы российского телеканала. И так при этом разволновался, что перепутал двери, попав в переговорную комнату, где в тот момент находился Сергей Лавров.

 

«Пробыв в помещении порядка 15 секунд, Порошенко понял свою ошибку, молча вышел из помещения и проследовал в зал заседаний.

 

Сергей Лавров не упустил случая, чтобы поиронизировать над рассеянностью главы Украины. «Наверное, с туалетом перепутал», — отшутился глава МИД РФ».

 

Вторым конфузом стало выступление Порошенко перед полупустым залом с речью, изобиловавшей повторами, причём он умудрился опоздать на свой же спич.

 

«Выступать украинскому президенту предстояло после президента крошечного островного государства Кабо-Верде и перед его Величеством Мсвати III, возглавляющим с 1986 года маленькое королевство Эсватини, расположенное в Африке. Но в назначенное время Порошенко на трибуне Генассамблеи не появился.

 

А когда с опозданием пришёл, то, что называется "с порога", начал жаловаться на Россию. И эти стенания продолжались все 20 минут, которые длилась речь украинского лидера, исполненная в лучших "застольных манерах" - с закатыванием глаз и активной жестикуляцией в стиле "ты меня уважаешь"».

 

Как выглядел зал во время пламенной речи украинского президента можно посмотреть на видео ниже.

 

Хуже того, сидевший рядом с женой Порошенко глава МИД Украины Климкин вообще уснул, что дало дополнительный повод для колкостей.

 

И, наконец, президент Украины надумал надеть на встречу с Дональдом Трампом одежду, превратившую его в клона главы США.

 

 

«Когда даже дресс-код символизирует единство позиций стратегических партнеров», подписал снимок пресс-секретарь Святослав Цеголко. Правда, ехидные россияне тут же указали, что этот дресс-код символизирует нечто совсем другое.

 

«Британские исследователи заметили, что 68% боссов обращают внимание на тех сотрудников, которые придерживаются такого же стиля в одежде, как и они сами (во всяком случае, их замечают прежде всего).

 

Был проведен масштабный мониторинг офисного дресс-кода в сети магазинов Debenhams, после чего исследователи пришли к выводу, что новое веяние в офисной моде уже появилось и называется оно «Сотрудники-близнецы».

 

54% респондентов заявили, что они носят одежду такую же, как их босс, стараясь вызвать у него положительную оценку».

 

Стратегические партнёры, говорите? Ну-ну. Кто в этой паре босс, а кто – не подлизывающийся подчинённый, думаю, пояснять не нужно. То есть президент якобы независимого государства – кстати, входящего милостью Сталина в число стран-основательниц ООН – показал на весь мир, что он – подчинённый главы США. Нет, конечно, многие и так знали, но зачем же унижаться столь откровенно?

 

Похоже, Пётр Алексеич затеял соревнование с польским коллегой Анджеем Дудой, который тоже унижается перед Трампом изо всех сил.

 

Кстати, польского SMM-щика, поместившего этот снимок в соцсети, на следующий же день выгнали с работы. Но Порошенко, конечно, своего пресс-секретаря не уволит, поскольку именно этого и добивался – показать, что лоялен господину начальнику на 100%.

 

На Украине с 2014 года нет другого способа стать президентом, кроме как вылизывая американские сапоги. Ради желанного переизбрания Порошенко готов в роли подчинённого клоуна хоть каждый день выступать. Выбор у него, в общем-то, невелик: или усидеть при поддержке американцев в президентском кресле, или попрощаться с нажитым богатством, а может, и с жизнью.

 

Когда так вопрос стоит, тут не только двери и время выступления перепутаешь, тут и напиться в прямом эфире можно. Падать ниже всё равно уже некуда – рейтинг среди украинцев и так мизерный.

 

Руслан Осташко

Яндекс.Дзен

Промова Президента Порошенка на 73-й Генасамблеї ООН

Волкова Алена Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Лента новостей Украины Порошенко
 
Главное за сутки
В России меняются правила регистрации автомобилей‍ В России меняются правила регистрации автомобилей‍ Министерство внутренних дел утвердило новые правила регистрации автомототранспортных средств и прицепов в ГИБДД. Соответствующий приказ уже опубликован ведомством на официальном портале правовой информации. Нововведения вступят в силу с 6 октября.…
The Telegraph сообщила о третьем подозреваемом в отравлении Скрипалей The Telegraph сообщила о третьем подозреваемом в отравлении Скрипалей Британские спецслужбы и контртеррористическое подразделение полиции установили личность третьего подозреваемого, якобы причастного к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом сообщает The Daily…
Илон Маск отверг обвинения в мошенничестве Илон Маск отверг обвинения в мошенничестве Руководитель компании Tesla Илон Маск назвал необоснованным иск, в котором федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила его в подлоге и мошенничестве. Об этом говорится в заявлении Маска,…
Читайте также
Грядет повторение чеченской войны? Грядет повторение чеченской войны? Если верить современным СМИ, то любые массовые беспорядки должны заканчиваться, как минимум, вооруженным противостоянием. В очередной раз такое суждение доказывают отдельные работники по насыщению информационного пространства, которые заговорили о повторении…
Выборы в Приморье показали, чего на самом деле боится Россия? Выборы в Приморье показали, чего на самом деле боится Россия? За долгие годы правления Владимира Путина, как в России, так и за ее пределами сложилось впечатление, что власть президента мощна и непоколебима. Казалось, ничего не может произойти такого, что могло…
Русские С-300 в Сирии: Израиль в ужасе, Америка - в бешенстве Русские С-300 в Сирии: Израиль в ужасе, Америка - в бешенстве Принятое Москвой решение о поставке давно ожидаемых Дамаском современных ракетных комплексов ПВО С-300 вполне ожидаемо вызвало резко негативную реакцию, причем как в Тель-Авиве, так и в Вашингтоне. И дело тут,…
Тема дня
Мировому лидерству США настал конец? Мировому лидерству США настал конец?

Мировой гегемонии США предвещают конец, и будет он веселым – под смех бывших верных служек. Смех дел...

Фото
Долина движущихся камней в долине смертей? А вы бы рискнули? Долина движущихся камней в долине смертей? А вы бы рискнули?

Долина движущихся камней - это название геологического феномена обнаруженного на дне высохшего озера...

Интернет и СМИ
Опрос

Нужно ли запрещать гаджеты в школах?

 

Анекдот дня

28 сентября совпали День генерального директора и Всемирный день борьбы против бешенства. Случайность?...

Еще »
Oneinform

Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Грядет повторение чеченской войны? Грядет повторение чеченской войны?
Выборы в Приморье показали, чего на самом деле боится Россия? Выборы в Приморье показали, чего на самом деле боится Россия?
Учёные открыли богомолов, охотящихся на рыбу Учёные открыли богомолов, охотящихся на рыбу
Русские С-300 в Сирии: Израиль в ужасе, Америка - в бешенстве Русские С-300 в Сирии: Израиль в ужасе, Америка - в бешенстве
Крупное обновление ОС Windows 10 лишится самой ожидаемой функции Крупное обновление ОС Windows 10 лишится самой ожидаемой функции
Материалы по теме
Последняя надежда Киева рухнула: Россия расколола европейскую солидарность Последняя надежда Киева рухнула: Россия расколола европейскую солидарность
Для чего на самом деле Украина понадобилась Евросоюзу? Для чего на самом деле Украина понадобилась Евросоюзу?
Грядет повторение чеченской войны? Грядет повторение чеченской войны?
Что будет делать Европа, если Россия окончательно уйдет к Китаю? Что будет делать Европа, если Россия окончательно уйдет к Китаю?
Выборы в Приморье показали, чего на самом деле боится Россия? Выборы в Приморье показали, чего на самом деле боится Россия?
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.