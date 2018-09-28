ТОП-3 позоров Порошенко в Нь-Йорке

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Украинский мастер политической клоунады по фамилии Порошенко дал гастроль в Нью-Йорке по случаю 73-й Генеральной ассамблеи ООН. Там глава Цеевропы ухитрился попасть как минимум в три ситуации, которые привлекли внимание общественности (смотрите видео ниже).

Неадекватное поведение украинского президента на различных международных мероприятиях давно стало притчей во языцех. Некоторые связывают манеры Петра Порошенко с болезнями, другие – с алкоголизмом, а третьи – с болезнями, отягощёнными алкоголизмом.

Как бы там ни было, глава «аграрной сверхдержавы» попадает в нелепые ситуации регулярно. На Генеральной ассамблее ООН, которая собралась в Нью-Йорке в 73-й раз, таких ситуаций было как минимум три.

Во-первых, Порошенко убежал от съёмочной группы российского телеканала. И так при этом разволновался, что перепутал двери, попав в переговорную комнату, где в тот момент находился Сергей Лавров.

«Пробыв в помещении порядка 15 секунд, Порошенко понял свою ошибку, молча вышел из помещения и проследовал в зал заседаний.

Сергей Лавров не упустил случая, чтобы поиронизировать над рассеянностью главы Украины. «Наверное, с туалетом перепутал», — отшутился глава МИД РФ».

Вторым конфузом стало выступление Порошенко перед полупустым залом с речью, изобиловавшей повторами, причём он умудрился опоздать на свой же спич.

«Выступать украинскому президенту предстояло после президента крошечного островного государства Кабо-Верде и перед его Величеством Мсвати III, возглавляющим с 1986 года маленькое королевство Эсватини, расположенное в Африке. Но в назначенное время Порошенко на трибуне Генассамблеи не появился.

А когда с опозданием пришёл, то, что называется "с порога", начал жаловаться на Россию. И эти стенания продолжались все 20 минут, которые длилась речь украинского лидера, исполненная в лучших "застольных манерах" - с закатыванием глаз и активной жестикуляцией в стиле "ты меня уважаешь"».

Как выглядел зал во время пламенной речи украинского президента можно посмотреть на видео ниже.

Хуже того, сидевший рядом с женой Порошенко глава МИД Украины Климкин вообще уснул, что дало дополнительный повод для колкостей.

И, наконец, президент Украины надумал надеть на встречу с Дональдом Трампом одежду, превратившую его в клона главы США.

«Когда даже дресс-код символизирует единство позиций стратегических партнеров», подписал снимок пресс-секретарь Святослав Цеголко. Правда, ехидные россияне тут же указали, что этот дресс-код символизирует нечто совсем другое.

«Британские исследователи заметили, что 68% боссов обращают внимание на тех сотрудников, которые придерживаются такого же стиля в одежде, как и они сами (во всяком случае, их замечают прежде всего).

Был проведен масштабный мониторинг офисного дресс-кода в сети магазинов Debenhams, после чего исследователи пришли к выводу, что новое веяние в офисной моде уже появилось и называется оно «Сотрудники-близнецы».

54% респондентов заявили, что они носят одежду такую же, как их босс, стараясь вызвать у него положительную оценку».

Стратегические партнёры, говорите? Ну-ну. Кто в этой паре босс, а кто – не подлизывающийся подчинённый, думаю, пояснять не нужно. То есть президент якобы независимого государства – кстати, входящего милостью Сталина в число стран-основательниц ООН – показал на весь мир, что он – подчинённый главы США. Нет, конечно, многие и так знали, но зачем же унижаться столь откровенно?

Похоже, Пётр Алексеич затеял соревнование с польским коллегой Анджеем Дудой, который тоже унижается перед Трампом изо всех сил.

Кстати, польского SMM-щика, поместившего этот снимок в соцсети, на следующий же день выгнали с работы. Но Порошенко, конечно, своего пресс-секретаря не уволит, поскольку именно этого и добивался – показать, что лоялен господину начальнику на 100%.

На Украине с 2014 года нет другого способа стать президентом, кроме как вылизывая американские сапоги. Ради желанного переизбрания Порошенко готов в роли подчинённого клоуна хоть каждый день выступать. Выбор у него, в общем-то, невелик: или усидеть при поддержке американцев в президентском кресле, или попрощаться с нажитым богатством, а может, и с жизнью.

Когда так вопрос стоит, тут не только двери и время выступления перепутаешь, тут и напиться в прямом эфире можно. Падать ниже всё равно уже некуда – рейтинг среди украинцев и так мизерный.

Руслан Осташко