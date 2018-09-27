Киев начинает вторую АТО? Теперь на Закарпатье?

Фото из открытых источников

Украинская журналистка опубликовала видео, запечатлевшее движение техники ВСУ в сторону Закарпатья. На фоне этого возникает вопрос: неужели в Киеве настолько ударились головою, что всё-таки решили начать вторую АТО (смотрите видео ниже)?

Свидомая журналистка Анна Кульчицкая утверждает, что в Старосамборском районе Львовской области была снята колонна украинской техники, едущая в сторону Закарпатья. Давайте посмотрим фрагмент ролика.

Дальше, в конце, видна санитарная машина, тентованный ГАЗ с жёлто-блакытным флагом, и ещё один БТР, а после – замыкающая колонну полиция. Вот как комментирует это видео украинский портал «Диалог».

«Украина решила послать Венгрии прозрачный намек и отправила колонну бронетехники на Закарпатье на фоне разгоревшегося скандала с официальным Будапештом».

Я соглашусь со свидомыми журналистами – это действительно намёк. Правда, совсем не на то, о чём пишут они. Это намёк на полную невменяемость украинских как бы элитариев. А ещё – на провал построения «национального государства».

Судите сами: жила-была Украина долгие годы «незалежности», и на Закарпатье нормально сосуществовали люди множества национальностей. Вы представляете себе глубину разрушительного таланта тех, кто довёл ситуацию от «все спокойно учатся в школах на своих языках, но считают себя украинскими гражданами» до «мы сейчас БТРов нагоним и как покажем стране-члену НАТО, как намекнём, чтобы паспорта-то не раздавала»? (возможно в экране из-за качества)

Это же просто провал. Ведь насилие – последний довод, который пускают в ход, когда уже просто нечего ловить. И Украина до этого довода дошла – сперва в Донбассе, а теперь вот и на Закарпатье, того и гляди, тоже. Это высшая степень бездарности.

Да, у нас тоже была ичкерийская Чечня. Но это был бандитский анклав – там людьми торговали, набеги делали на соседей, убивали, грабили, полный набор. А что на Закарпатье? Просто хотели учиться на венгерском вдобавок к мове и русскому. Заметьте, тотально учиться на мове никто не отказывался – учились частично, кому нужно было. Но всё равно больше учили языки, которые в жизни пригодятся, потому что география – это приговор.

И вот, граф Дякула, как метко окрестил Порошенко журналист Шарий, решил географический приговор Закарпатья отменить. Вернее, не сам решил, конечно. На него националисты давят – тот же со смехом поминающий Гитлера Парубий, например.

Ну вот они нагонят туда техники, и что дальше? Ведь в таких ситуациях очень часто приходится делать и следующий шаг. Знаете народную мудрость по этому поводу, да? «Достал нож – бей». Или: «если командир вытащил из кобуры пистолет, он должен его применить, потому что в ином случае его приказа больше никогда не послушают».

У них таки хватило безумия тащить на Закарпатье пистолет, похоже.

А с другой стороны границы сидит Виктор Орбан, ему тоже отступать некуда. У него, если помните, демографический кризис на фоне отказа принимать азиатско-африканских мигрантов и противостояния с Брюсселем. Ему отступать – некуда, позади крах политической карьеры.

Конечно, он не использует для активных действий такие мелкие поводы, как арест СБУшниками одного из венгерских активистов, имевший место несколько дней назад. (акцент на флаг)

Но что, если таких арестов станет много, а потом этнические венгры начнут защищаться? Тут события спрогнозировать сложно.

Одно могу сказать. Вернее – повторить, потому что я это уже говорил: висящее на украинской стене венгерское ружьё ещё выстрелит. Просто, судя по всему, выстрел произойдёт гораздо раньше, чем предполагалось.

Руслан Осташко