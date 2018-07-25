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Информационная война Киева против Крыма и Донбасса – новые планы

Среда, 25 Июля 2018 07:30
Информационная война Киева против Крыма и Донбасса – новые планы Фото из открытых источников

Умники, как известно учатся на чужих ошибках, люди нормальные – на собственных. Дураки же не способны делать выводы из провалов  и неудач в принципе, особенно – если они же сами и были их виновниками. К постмайданной «власти» Киева это относится в самой полной мере.

 

Ни для кого не является секретом, что именно неприятие насильственной тотальной и абсолютной «украинизации», а также совершенно обоснованная боязнь того, что она будет проводиться самыми жестокими методами, и стали для многих жителей Крыма побудительным мотивом к тому, чтобы принять участие в проводившемся в марте 2014 года референдуме и проголосовать на нем за воссоединение с Россией. Лишенные, увы, такой возможности жители Донбасса по тем же самым причинам вынуждены были взяться за оружие.

 

Ну, не хотят люди предавать собственную историю и культуру, поклоняться нацистским прислужникам и отказываться от родного языка!  Те, кто  в 2014 году  в результате кровавого переворота пришли к власти в Киеве, прекрасно знали о таких настроениях в определенных регионах захваченной ими страны, однако и не думали идти на компромиссы, тем более - и искать с кем-то там взаимопонимание. Заставить  «любить Украину»  на нужный им манер  всех ее жителей без исключения  они намеревались карательными отрядами, «Градами» и танками.  С той поры их намерения ничуть не изменились.

 

Выступая на днях в Северодонецке по поводу годовщины его захвата украинскими карателями, Петр Порошенко в очередной раз хвастливо заявил, что «украинский сине-желтый флаг будет поднят во всех городах и селах Донецкой и Луганской областей». При этом «главнокомандующий» не может не осознавать, что для осуществления подобной похвальбы весь неподконтрольный Киеву Донбасс придется залить кровью. Он к этому готов… Но пока что и Донбасс и русский Крым намерены заливать ложью – причем практически исключительно на «мове».

 

Об этом сообщил член Национального совета Украины по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский. По его словам, на территории, «которые Россия Украла у Украины» с октября месяца нынешнего года будет начата массированная информационная атака. Ее в Киеве уже  окрестили «языковым ударом» и даже «революцией». В чем «фишка»? Да в том, что вещание, ведущееся с территории Украины на Крым и неподконтрольный ему Донбасс станет украиноязычным на целых 75%! Пэрэмога…

 

То, что топорная киевская пропаганда и так не пользуется популярностью (и это еще максимально мягко сказано!)  в данных регионах ни для кого секретом не является. Те, кто испытывал  повышенные симпатии к Бандере, «вышиванкам» и, соответственно,  «мове», покинули их давным-давно. Чего хотят добиться убогие пропагандисты режима Порошенко, (которых их духовный отец доктор Геббельс отправил бы в газовые камеры за полную профнепригодность), переводя вещание на украинский язык? Еще большего отторжения, еще большего неприятия?

 

Когда с кем-то пытаются вернуть нормальные отношения, прежде всего стараются найти общий язык, а не навязывать исключительно свой. В Киеве эту аксиому то ли не знают, то ли попросту знать не хотят.  Сегодня на информационное «зомбирование» жителей Крыма и Новороссии  на Украине денег не жалеют – вещание ведется массированно, с территории Херсонской и Донецкой областей, а лицензии на таковое «пекут», как горячие пирожки. Порошенко даже подписал в начале нынешнего 2014 года для этого соответствующий закон –  об ускоренной выдаче временных разрешений на телерадиовещание «на территориях, наиболее уязвимых к внешнему негативному информационному воздействию». 

 

И что? Какой практический результат этих «титанических усилий»?  Крымчане поголовно рванули «взад» на Украину? Ополченцы Донбасса начали сдаваться? Да ничего подобного не происходит, и не произойдет никогда!  Те бывшие граждане граждан Украины, которых она не пожелала услышать  в 2014 году, сегодня, четыре года спустя, не желают слушать ее лживые бредни.  И ничего с этим поделать уже нельзя – вещай хоть на русском, хоть на украинском, хоть на любом другом языке мира.

 

Однако, Украина не успокаивается. Те 503 частоты вещания, которые она потеряла, утратив Крым, в Киеве упорно зазывают «украденными Россией» и продолжают считать своими, а их распределение новым пользователям, произведенное в соответствии с законодательством Российской Федерации и с соблюдением всех положенных процедур – незаконным. И это не только слова. Оказывается, украинские  чиновники от информации твердо намерены мстить. В том же Нацсовете Украины по вопросам телерадиовещания заявили, что уже «собрали всю информацию» причем не только о тех, кто «распределял радиочастоты», но и обо  «всех руководителях и владельцах» российских телерадиоканалов, вещающих в Крыму. 

 

Как угрожают в Киеве, «все они получат по заслугам». Пока что туманно намекают на некие «санкции», над которыми уже «работают». Однако, помня об учиненном в этом году СБУ погроме киевского офиса «РИА-новости» и судьбе его руководителя Кирилла Вышинского, по сей день незаконно остающегося за решеткой,  ожидать стоит гораздо худших вещей.

 

Какую бы войну не затевала нынешняя киевская «власть», вести ее она может исключительно самыми грязными и подлыми методами.

Александр Неукропный специально для Planet Today                              

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Крым Донбасс Украина информационная война телевидение радиовещание
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