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Зовут Бандеру, но нужны санитары, или пара слов про Украину

Вторник, 24 Июля 2018 09:11
Зовут Бандеру, но нужны санитары, или пара слов про Украину Фото из открытых источников

Для того, чтобы понимать, откуда нынешние беды киевского режима, следует ознакомиться с заявлениями министра инфраструктуры Омеляна. И таких омелянов отбирали и воспитывали все 30 лет.

 

Министр инфраструктуры Владимир Омелян, у которого беда на автодорогах и в аэропортах, пожалел, что боксер Александр) сик не сказал после боя в Москве: «За мной придет Бандера и добьет каждого из вас».

 

Об этом он заявил в дискуссии на фейсбуке. Омелян написал статус, в котором прокомментировал бой Усик — Гассиев. Он увидел там «развалины Москвы» и «последнего московита».

 

«Гимн Украины на развалинах Москвы, которую защищал паследний московит с Асетии прозвучал сегодня!», — заявил министр, зачем-то вульгарно перекрутив название страны, откуда родом (Мурат) Гассиев. Позже он назвал российского боксера «мордвином», хотя тот все-таки осетин. Также по ходу обсуждения Омелян обрушился еще и на удмуртов.

 

 

Под записью Омеляна разгорелась дискуссия, в которой министр принял живое участие. Одна читательница упрекнула чиновника за комплименты Усику. «Ну и что? Он не благодарит ни Украину, ни украинцев. Даже москаль (Гассиев) сказал «Россия вперед!», — недовольна Омеляном Маряша Лекси.

 

После нескольких реплик министр согласился, что ему «режет ухо русский язык» Усика и сказал свою фразу про Бандеру. «Я вижу, как он кладет руку на сердце и поет гимн. Вижу флаг Украины на его плечах и украинскую ленту на его шее. Да, мне режет ухо его русский язык. Да, возможно, я бы тоже хотел услышать из его уст: «за мной придет Бандера и добьет каждого из вас». Но я тоже был на фронте и рядом со мной говорили на русском. И стреляли они лучше меня в удмуртов и мордву, которая зашла на украинскую землю».

 

 

«Это точно все министр пишет?!)) Прям какая-то шариковщина)) Или „санитары, где вы? " Дайте министру инфраструктуры уже новых пиарщиков или заберите у него фейсбук) Ну сколько ж можно уже такой бред чиновнику тиражировать», — удивляется адвокат Елена Лешенко.

 

Зря удивляется - это результат негативного отбора - иных сегодня в киевских кабинетах нет. Мало того - там и оппозиция такая же. У более вменяемых так не получилось бы развалить Украину.

 

Михаил mikle1

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Волкова Алена Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Лента новостей Украины
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