"Железный капут" или бесхозная броня Украины Видео 18+

Фото из открытых источников

Украинский военно-промышленный комплекс и тамошние Вооруженные силы снова умудрились вляпаться в оглушительный скандал. Самое смешное – причиной такового стали не обычные политические или бизнесовые «разборки» кого-то из руководства этих структур и даже не расследование, проводившееся кем-то из вездесущих журналистов. Настоящую сенсацию вызвали харьковские руферы, ведущие видеоблог и буквально шатавшиеся по окрестностях в поисках «чего-нибудь интересного». Интересное они нашли – и даже с лихвой…

Проникнув (причем совершенно беспрепятственно) на территорию некоего объекта, показавшегося им сперва «заброшенной военной базой», парни остолбенели от удивления – перед ними раскинулся, по словам одного из блогеров, «настоящий танковый автосалон». На абсолютно никем не охраняемой и даже толком не огороженной территории они обнаружили около 300 (!!!) танков советской постройки, а чуть дальше – десяток новейших боевых машин украинского производства Т-64БВ «Булат». А также - автомобиль для транспортировки таковых.

Дотошные парнишки не поленились подойти и убедиться в том, что на этих самых, новеньких танках наличествуют даже бирки-пломбы, свидетельствующие о том, что они прошли ходовые испытания, но иного пробега не имеют. По признанию парней, увидев такое огромное количество военной техники, они каждую секунду ожидали грозного окрика «Стой, кто идет?!», а то и автоматной очереди, но навстречу им не вышла ни одна собака – в том числе, и в самом прямом смысле слова. Уже позднее они рассмотрели, что сторожевая вышка «объекта» не только пуста, но и полуразрушена, а ворота между разными секциями этого танкового то ли склада, то ли кладбища, гостеприимно распахнуты. После чего окончательно поняли – танки не охраняются вообще никем и никак.

Кстати, помимо бронетехники, проныры-руферы обнаружили там же еще и бункер, по их утверждениям, битком набитый разнообразным военным имуществом – например, новенькими противогазами ГП-7 «на сотни тысяч, если не на миллион гривен». Проникнуть в бункер и хорошенько там пошуровать руферы тоже смогли совершенно беспрепятственно. Никаких средств технической охраны вроде видеокамер наблюдения, или даже простейшей сигнализации на объекте тоже не обнаружилось.

Неудивительно, что окрыленные таким небывалым успехом своих поисков, блогеры преспокойно отправились восвояси и в самом скором времени опубликовали отснятый на «таинственной базе» видеоролик на собственном канале в YouTube. Вот тут-то и грянула буря. Набравшее моментально массу просмотров и «лайков» шокирующее видео стало для украинских военных настоящим шилом , сами понимаете, где. Тем более, что тему сразу же активно подхватили уже и электронные СМИ «нэзалэжной», распространяя по всей Украине и далеко за ее пределы документальное свидетельство совершенно фантастического бардака.

В настоящий момент видео, естественно, удалено, однако в Интернете упорно продолжают всплывать его копии. А вот руферам-блогерам крупно не повезло – харьковская полиция немедленно возбудила против них уголовное дело по статье о «незаконном проникновении». Достанется им и за «несанкционированную видеосъёмку». Популярность обошлась диггеру DIMA TOTALи его друзьям несколько дороговато…

Реакция официальных лиц на данный инцидент прямо-таки умиляет: первыми «проснулись» в Министерстве обороны Украины и немедленно заявили о том, что снято видео ни в какой ни в «военной части», а «на территории одного из харьковских предприятий». А заодно – попросили СМИ «не вводить читателей в заблуждение» и пользоваться только официальной информацией. По поводу полного отсутствия на объекте, битком набитом военными техникой и имуществом какой-либо охраны вообще, в Минобороны скромненько отмолчались.

Зато не промолчали в концерне «Укроборонпром» - их комментарий оказался куда более развернутым. Еще бы – ведь целью его было «перевести стрелки» все-таки на вояк! Так, украинские оружейники утверждают, что запечатленные на видео танки являются как раз именно имуществом Министерства обороны Украины. Правда, некими «излишками имущества». Каким образом под таковое определение подпадают новенькие, «с иголочки», «Булаты», совершенно непонятно. Главное, что утверждает «Укроборонпром» - «все имущество принадлежит Вооруженным силам». По каким-то совершенно невообразимым причинам, как утверждают в концерне, «договора о его ответственном хранении не заключены», а раз так – нет и финансирования на охрану.

В связи с вышесказанным возникает ряд крайне неприятных для жителей как Харькова, так и прочих украинских городов и весей, вопросов. Ну, прежде всего – а не найдутся ли «экстремалы» покруче руферов, которые захотят на вполне пригодных к эксплуатации и готовых к боевому применению танках… Ну, допустим, покататься. А то и «немножко пострелять» из таковых. А что? Как показывает практика, артсклады, где вполне можно разжиться боекомплектом хоть бы и для танка, на Украине «охраняются» примерно так же.

Впрочем, танки «Булат» и сами по себе – без единого снаряда и патрона, и даже с полным отсутствием «горючки», представляют нешуточную опасность. Речь, поясню, о наличествующих на них системах активной динамической защиты. Кто в предмете, тот уже понял. Для несведущих уточняю – это такие квадратные штуковины, которыми современные танки обвешиваются поверх основной брони. Задача их – реагировать на прилетевший вражеских снаряд встречным подрывом. И для этого все они несут в себе взрывчатое вещество, как правило – печально знаменитый гексоген.

Так что стоящие без малейшего присмотра «Булаты», увешанные, как прекрасно видно в ролике, контейнерами с динамической защитой – это просто-напросто мечта любого террориста! При определенной сноровке и наличии некоторых специфических навыков, извлечь из контейнеров гексоген вполне даже можно. Что дальше? Не хочу даже и предсказывать…

Самое же замечательное, что скандальное видео появилось в сети как раз в тот день, когда министр обороны Украины Степан Полторак с огромной помпой объявил о том, что его американский коллега лично пообещал Полтораку – «в самое ближайшее время» Соединенные Штаты «окажут Украине помощь для укрепления ее обороноспособности не менее, чем на 100 миллионов долларов»! В том числе – «поставками вооружения и техники». Похоже, в Сенате и Пентагоне с помощью поторопились. Надо было сперва видео от DIMA TOTAL посмотреть…

Александр Неукропный специально для Planet Today