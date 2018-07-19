«Кому должен, всем прощаю» - новая скандальная идея Украины

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Представители Верховной Рады Украины продолжают воплощать свои творческие идеи в жизнь. Пусть даже эти идеи и негативно скажутся на стране в будущем. Очередной инновацией в законодательстве государства стал закон №6697, который освободил оборонно-промышленные предприятия от долгов российским компаниям.

Судя по всему, деятельность украинских политиков в последнее время сводится к увеличению уровня абсурда по отношению к себе. А потому озвученная инновация по борьбе с долгами едва ли стала для кого-либо открытием. Не забыли депутаты упомянуть и причину своего решения. По их утверждениям, оборонно-промышленным компаниям выполнить обязательства перед российскими партнерами помешали санкции, введенные украинским президентом Петром Порошенко. И, видимо, если «Укроборонпром» не виноват, то виноватых, в принципе, и нет.

Однако участников долгового конфликта с российской стороны «по непонятной причине» такие разъяснения не устроили. Они, вопреки воле украинских парламентариев и объяснении «Укроборонпрома», что вина лежит на форс-мажорных обстоятельствах, отправились искать правды в судах.

Стоит отметить, что сами форс-мажорные обстоятельства в образе Петра Алексеевича Порошенко запрещают торговлю украинским предприятиям только в тех случаях, если у украинского президента там нет личной выгоды. На эту тему вспоминается множество сюжетов о бизнес деятельности украинского лидера на территории России.

Заметим также, что нынешний отказ со стороны украинской власти выплачивать долги является не единственным в своем роде. Не так давно местные представители власти решили не выплачивать долг, взятый во времена Януковича. За это им пришлось отвечать перед Высоким судом Лондона, а позже выплачивать оспоренный долг и накопившиеся проценты.

Но главная неприятность заключается вовсе не в том, что политическая верхушка Украины с воодушевлением раз за разом наступает на одни и те же грабли. Все может оказаться гораздо хуже в будущем. Ведь подобные шаги имеют огромное значение для экономической плоскости государства. Ведь Киев умело, одним шагом, разорвал отношения с российскими экономическими партнерами и раскрыл будущим потенциальным инвесторам свои методы решения проблем.

А из этого выходят уже совершенно другие проблемы. Если верить отдельным СМИ, за прошлый год в Украину пришло около 2 млрд долларов инвестиций, что несомненно мало для полноценного развития государства. Но гениальные решения представителей Верховной Рады могут и вовсе перечеркнуть желание инвесторов вкладывать в здешнюю экономику. Спланированный ли это шаг по угнетению экономики страны или обычная некомпетентность? Не ясно. Но очевидно одно. Если парламент продолжит двигаться в заданном направлении, Украину могут ждать еще более тяжелые времена.