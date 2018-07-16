Украинская "власть" против нацистов - мыши против сыра

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Власть «нэзалэжной» вдруг сменила курс и риторику в отношении многочисленных ультраправых националистических группировок и формирований, расплодившихся на Украине в последние годы, собственно говоря, ее же стараниями и с ее попустительства. Те, кого еще вчера величали не иначе, как «патриотами Украины», впервые после майданного переворота открыто названы истинным именем – неонацистами. В чем причина? И для чего это делается?

Замечательно, что тон в данном случае задал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Тот самый, «под крылышком» которого с таким комфортом пристроилась масса украинских «наци» из наиболее отпетых. Чего стоит один только влившийся в подчиненную Авакову Нацгвардию карательный батальон «Азов», вызывающий брезгливый ужас даже у американцев. А, тем более – выросший из того же «Азова» «Национальный корпус». Это - откровенно фашистская организация, имеющая, к тому же, совершенно официальные отряды боевиков в виде «Национальных дружин», опять-таки, нежно опекаемых полицией.

И вот теперь Аваков не просто публично, а во время встречи с послами стран «большой семерки» сделал неожиданное признание: «Мы много внимания уделяем неонацистским организациям!» Правда, при этом он не пообещал иностранным дипломатам выжечь открывшуюся на Украине язву «коричневой чумы» каленым железом, а потребовал от них … не пускать украинских неонацистов в Европу! Мол, современные украинские «наци» - это все сплошь члены футбольных фанатских тусовок, и как только их перестанут пускать «в цивилизованные страны», они тут же поймут, что быть нацистами – это «неинтересно, не круто и невыгодно». И, конечно же, немедленно от своих пагубных убеждений отрекутся…

По правде говоря, подобный детский лепет в устах министра внутренних дел страны звучит полным бредом. Ценным в этой говорильне остается лишь признание наличия неонацистов на Украине, как таковое. Еще недавно любое подобное заявление там проходило исключительно по ведомству «кремлевской пропаганды» и опровергалось буквально с пеной у рта. А уж своим поведением МВД в полной мере доказывает, что дальше очередного пустословия «борьба с неонацизмом» на Украине не продвинется.

Да, во время проходившего в Киеве 17 июня гей-парада полиция от души отлупила попытавшихся в очередной раз попиариться на срыве «важного мероприятия» членов нацисткой группировки С14. И даже задержала несколько десятков штурмовиков. Однако, все они были впоследствии отпущены восвояси, а настолько жесткие силовые действия правоохранителей умные люди объясняют вниманием Запада, прикованным к шествию извращенцев и прозвучавшими из очень серьезных международных организаций в адрес официального Киева предупреждения о серьезных неприятностях «в случае чего».

Несколько более серьезно выглядит обыск в квартире координатора все той же С14 Сергея Мазура, устроенный полицией 10 июля и объявление ему «пидозры» в связи с уничтожением боевиками организации цыганского табора в Киеве. Впрочем, все это действо нивелируется тем фактом, что произошло оно спустя более двух месяцев после совершения С14 демонстративного погрома, все участники, а, тем более – организаторы которого были прекрасно известны той же полиции. Можно с уверенностью утверждать, что данное «дело» закончится для Мазура без всяких неприятных последствий. Его, к примеру, уже «задерживали» 9 мая за попытку нападения на марш «Бессмертного полка» в Киеве. Как задержали – так и отпустили.

А ведь та же С14 (кстати, выросшая именно из праворадикальных фанатских группировок!) признана не просто нацистской, но и террористической организацией уже и на международном уровне! Консорциум Terrorism Research & Analysis Consortium TRAC, занимающийся исследованием и анализом терроризма во всем мире, включил ее в соответствующую базу данных. Однако, о ликвидации С14 вряд ли может идти речь – недаром же ее обоснованно считают группировкой, полностью подконтрольной Службе Безопасности Украины и делающей для нового украинского «гестапо» самую грязную работу. Того же Мазура штатным информатором СБУ называют чуть ли не в глаза.

Гораздо более показательным является в данной ситуации тот момент, что практически одновременно командующий так называемой «операцией Объединенных сил» генерал Сергей Наев заявил о категорическом запрете на нахождение в «зоне боевых действий» на Востоке Украины для «людей, которые не входят в состав ни одной силовой структуры», то есть, фактически для всех нацистских «добровольческих формирований», к которым в первую очередь относится бывший «Правый сектор» *, чьи головорезы сегодня бесчинствуют на Донбассе под вывеской УДА – «Украинской добровольческой армии».

Впрочем, это совершенно не означает, что в рядах украинских карателей не осталось подразделений, состоящих из нацистов. Первейший пример – все тот же «Азов», в котором регулярно проходят «стажировку» штурмовики из «Национального корпуса» «Белого вождя» Билецкого. Однако «Азов» - давно часть Нацгвардии, так, что по закону все «чисто». В не меньшей степени набиты откровенно нацистским отребьем и многие другие подразделения той же Нацгвардии и ВСУ, представляющие из себя легализовавшиеся «добробаты».

Так с чем же связано такое поведение украинской власти, и, прежде всего – руководителей ее «силового» блока? Большинство экспертов склонны считать, что дело тут во все более настойчивых требованиях Запада хотя бы внешне обуздать совершенно уже распоясавшихся праворадикалов. Правда, пока что звучат в основном громкие (и совершенно не имеющие реальных последствий) заявления таких признанных во всем мире организаций, как Human Rights Watch,Freedom House, Amnesty international и Front line defenders, открыто заявляющих о насилии, творимом на Украине теми, кого они обтекаемо именуют «радикальными группами», избегаю прямого обвинения в нацизме.

Главный же куратор Украины Курт Волкер, более, чем успешно играющий для постмайданной власти роль «адвоката дьявола», в своих заявлениях стремится убедить мир в том, что расцветающий на Украине неонацизм – это всего лишь «сильное национальное самосознание, патриотизм и активное общество», на которые она «имеет полное право». Радикалов же Волкер считает «небольшим меньшинством, которое не оказывает влияния на государственную политику и не влияет на то, в каком направлении развивается Украина». Ну, из Вашингтона, как говорится, виднее. Тем не менее, пока оттуда будут звучать такие речи, говорить о каком-либо «факторе давления Запада» в вопросе наступления на украинских «наци» всерьез не приходится.

Дело тут, скорее, совершенно в другом моменте, упорно оставляемом многими аналитиками данного вопроса «за скобками». Недавно, выступая на телевидении, лидер нацистской организации «Национальный корпус» Андрей Билецкий прямо заявил о готовящемся на осень «объединительном» съезде «правых сил», на котором будут заключены соглашения об объединении сил и утверждении некоей «общей стратегии» перед грядущими выборами. «Думаю, что осень мы сможем выйти с единой стратегией, едиными кандидатами на президентские и парламентские выборы» - заявил Билецкий, и, тут же, не страдая от избытка скромности, добавил, что «готов взять на себя ответственность и баллотироваться в президенты».

А вот такие конкуренты, к тому же еще и имеющие вооруженные до зубов штурмовые отряды, Порошенко и его команде не нужны категорически! С одной стороны, нацистские группировки являются для постмайданной "власти" спасением и защитой (куда более надежной, чем полиция и армия) от миллионов людей, доведенных их «правлением» до предела. С другой – как бы сами не устроили переворот… Слишком уж большие клыки и острые когти отрастил себе монстр, которого они рассчитывали и дальше удерживать в положении цепного пса. Так что любые попытки «денацификации» на Украине (если только таковые вообще предпримут), будут являться ничем иным, как переделом и «зачисткой» предвыборного политического поля от опасных конкурентов.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

Александр Неукропный специально для Planet Today