Горбатого могила исправит, или чего добилась Украина

Фото из открытых источников

После смены власти в Украине, произошедшей в 2014 году, государство начало, по заявлениям чиновников, уверенно двигаться в сторону Европы. К сожалению, обычный украинский житель столь активное движение в направлении запада ощутить не может. Хотя существуют предположения, что украинское государство не так давно уже подвергалось европеизации, отдельные черты которой вполне совпадают с этим процессом в сегодняшнее время.

Речь идет о временах Великой отечественной войны, когда УССР первой столкнулась с гитлеровскими войсками. Планы немецкого правительства в отношении народа Украины были достаточно простыми. Обширные земли тогда еще советской республики планировали использовать на благо собственной сельхоз промышленности. Жителей же этой территории рассматривали лишь в качестве рабочей силы.

Однако, граждан, проживающих на украинских землях, было слишком много, поэтому Генеральный план ОСТ (та самая стратегия европеизации) предусматривал значительное сокращение народа. Часть собирались отселить в Сибирь, часть отправить на работу в Европу, некоторое количество ликвидировать, а оставшимся уже прививать немецкие ценности.

Тогда план не удался, ведь фашистская Германия войну проиграла, но идея по действию в отношении украинцев, видимо, осталась. Иначе объяснить столь уверенное изменение численности населения (конечно же, в сторону убывания) едва ли возможно. При этом, немаловажным фактом является и то, что большинство украинских квалифицированных специалистов, по сути, выдавливают с территорий государства. Они отправляются искать работу в любые части мира и возвращаться на родину, как видно, не особо спешат.

Но подобного сокращения населения нынешней власти недостаточно. Сейчас задействуются многие механизмы, которые, если не выгонят еще большее количество украинцев из страны, то уж точно доконают. Разнообразные «реформы», повышение тарифов, давление на национальное меньшинство – это лишь малая часть тех механизмов, которые использует официальный Киев. Все это дополняется военным конфликтом на территории Украины.

И все эти доводы можно было бы считать лишь надуманными фактами, коими оперирует оппозиция, если не обращать внимание на один немаловажный факт. Последняя перепись населения в стране производилась еще в 2001 году, после чего эту немаловажную для любой страны функцию переносили из года в год.

В 2016 году политики Украины пообещали провести перепись на 2020 год. Напомним, президентские и парламентские выборы намечены на 2019 год. Видимо, правительство осознает, что в немецком плане ОСТ они продвинулись куда дальше, нежели зловещие фашисты.

Неясным остается только одно. Каков будет предел действий украинской верхушки. Ведь вместо того, чтобы уничтожать свой собственный народ, гораздо легче построить процветающую страну. Особенно, учитывая тот факт, что у Украины еще есть для этого потенциал.

Остается научиться одному сложному, на первый взгляд, но до боли необходимому стране методу – созиданию.