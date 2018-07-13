Украинские нацисты объявили празднование Дня Победы "разжиганием ненависти"

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В том, что утвердившееся у власти на Украине отребье, давно не скрывающее своих откровенно нацистских взглядов, отомстит тамошнему телеканалу «Интер», единственному из всех отважившемуся в нынешнем году транслировать 9 мая концерт, посвященный Дню Победы, сомнений не было изначально. Вопрос заключался лишь в том, каким именно оно будет.

И вот, 11 июля в Киеве состоялось заседание Национального совета по телерадиовещанию Украины, на котором «строптивый» телеканал постигла кара. По правде говоря, большинство медиаэкспертов сходились во мнении, что используя скандальный (по мнению власти) концерт, «Интеру» просто не продлят лицензию на вещание. По слухам, именно таких действий прямо требовали от Нацсовета из администрации Порошенко.

Однако, на подобный шаг, который мог бы вызвать очередную волну недовольства со стороны международных журналистских и правозащитных организаций, в Киеве пойти не решились. А потому избрали другой путь – попытаться разорить канал. Единогласным (!) решением членов Нацсовета, телеканал «Интер» будет оштрафован на сумму в размере четверти лицензионного сбора. В данном случае речь идет о сумме штрафа в 4 с лишним миллиона гривен. Подобная сумма, сдираемая с телеканала за «нарушения» является для Украины совершенно небывалой, составляющей рекорд за все время существования такой санкции.

Что же названо в качестве официальной причины, вызвавшей столь суровое наказание? В концерте ко Дню Победы чиновники Нацсовета усмотрели ни более, ни менее, как «разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти»! При этом конкретные претензии были предъявлены к двум высказываниям телеведущих, прозвучавших во время эфира. Приведем их ниже, чтобы иметь полное понимание ситуации:

«Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили факельными шествиями по нашей столице, где каждый метр залит кровью наших соотечественников!» - сказал ведущий Андрей Доманский

«И пусть иногда нам кажется, что все против нас, что мы чужие в своей стране. Но это не так. Нас много. Нас сотни в этом зале и миллионы — у экранов телевизоров…» - поддержала его ведущая Анастасия Даугуле

Скажите – где здесь ненависть?! Где – разжигание вражды на национальной, а, тем более, расовой или религиозной почве? Где призывы к насилию или что-нибудь еще подобное? Однако, захвативших власть на Украине национал-радикалов взбесило то, что их кровавых кумиров – Бандеру, Шухевича и прочих нацистских коллаборантов, чье тесное сотрудничество с людоедским режимом Третьего рейха неоднократно документально доказано и подтверждено множеством историков (причем не только в России!) публично назвали их истинным именем – фашистских преступников.

А слова о том, что на растерзанной и опоганенной майданной хунтой Украине есть миллионы тех, для кого братский русский народ никогда не станет врагом а Победа в Великой Отечественной войне, одно упоминание которой сегодня на Украине объявлено государственным преступлением – пустым звуком, напугали современных бандеровцев до самых темных глубин их поганых душонок. Недаром же националистические боевики устроили шабаш под телеканалом в тот же день – 9 мая, требуя немедленного его закрытия за «систематическую антиукраинскую редакционную политику». Да и до этого телеканал неоднократно пытались «пикетировать», штурмовать, захватывать, а то и попросту сжечь с помощью так любимых украинскими радикалами «коктейлей Молотова».

Закрыть или уничтожить сразу не получилось. Теперь единственный в стране канал, почтивший светлую память ее освободителей и мучеников, решили задушить финансовыми санкциями. А заодно «преподать урок» всем остальным – чтобы были посговорчивее, особенно – в период начинающейся на Украине предвыборной компании. Глубоко символично, что это событие совпало с еще одним, столь же беспрецедентным ударом по журналистике на Украине. В тот же день незаконно удерживаемому в заключении по абсурдному обвинению в «государственной измене» гражданину России, директору «РИА Новости-Украина» Кириллу Вышинскому херсонский городской суд продлил арест до 13 сентября.

Что ж, Украина движется ко все новым вершинам в утверждении свободы слова…

Александр Неукропный специально для Planet Today