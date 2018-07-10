"Молот" смерти - оружие самоуничтожения украинской армии Видео 18+

Фото из открытых источников

Случившийся 6 июля на полигоне в Ровно взрыв украинского миномета "Молот", жертвами которого стали четверо военнослужащих (двое погибли на месте, двоих не довезли живыми до госпиталя), мог бы стать подтверждением того, что украинское войско живет по принципу "Бей своих, чтобы чужие боялись!". Если бы только не был доказательством того, что "самая сильная в Европе" (по словам Порошенко) армия снабжается и вооружается по схеме: "Воруй все, до чего можешь дотянуться!"

Череда ЧП со смертельным исходом тянется за "Молотом" едва ли не с момента его создания. Вообще-то, к таковому приступили в 2015 году, когда кому-то в Минобороны "нэзалэжной" взбрело в голову срочнейшая необходимость замены находившегося до тех пор на вооружении советского миномета 2Б11 "супероружием украинского производства". Первые образцы миномета, получившего название "Молот" были смастрячены прямо-таки стахановскими темпами - за какие-то пару месяцев. Украинские оружейники тут же расхвастались - мол, и весит их детище почти на полсотни килограмм легче своего предшественника, и ствол в полтора раза больше выстрелов выдерживает, и так далее...

"Молотом" Украина даже похвасталась на XII Международной специализированной выставке "Оружие и безопасность - 2015", проходившей. понятно в Киеве. Вот только лучше б она этого не делала - первые же испытания в реальных условиях показали, насколько похвальба создателей далека от реальности - и вес оружия "зашкаливал", ничуть не соответствуя заявленному в ТТХ, и цена, достигавшая около полумиллиона украинских гривен "кусалась". А уж что касается его "надежности"... тут вообще цензурные слова подобрать сложно.

Начавший поступать в войска с марта 2016 года, "Молот" принялся забирать жизни чуть ли не сразу после начала эксплуатации - первый взрыв прозвучал в Николаеве на полигоне "Широкий лан", где 26 июля 2016 года при попытке произвести из означенного миномета учебные стрельбы, он рванул так, что десяток военных получили ранения, а один и вовсе был убит до смерти. Еще один потом умер в больнице. Дальше - больше. "Молот" попал "на фронт" и принялся косить "защитников Украины" уже там, причем с еще большим успехом. 2 ноября того же года разрыв мины прямо в стволе отправил в преисподнюю двух карателей из батальона "Айдар", а еще двое военных и один "доброволец" были убиты при взрыве "Молота" под Авдеевкой в марте 2017-го, таким образом "отметив" первую годовщину взятие его на вооружение.

И вот - новый кровавый скандал, рекордный по количеству жертв. Самое замечательное, что резкие нарекания "Молот" вызывал со времен своего первого испытания, когда из 12 предназначенных для такового единиц вооружения две просто в самом буквальном смысле слова развалились на куски. Один миномет разлетелся от первого выстрела, второй вообще не доехал до огневой позиции одним куском. Остальные тоже показали себя, мягко говоря, не лучшим образом - заклинивали, "теряли" конструктивные детали и тому подобное. А уж дальше начались и смерти...

При этом производитель оружия - киевский завод "Маяк", который всю свою историю вообще-то специализировался на выпуске бытовых магнитофонов и тому подобных вещей, с пеной у рта доказывали, что оружие у них просто замечательное. Во всем виноваты некачественные боеприпасы, а в первую очередь - сами погибшие, которые ... пытались запихнуть в миномет по две мины за раз! Таким образом самоутилизовавшихся "хероев" выставляли полными дебилами, непонятно кем и как допущенными к обращению с серьезным вооружением. Впрочем, к статье приложено видео стрельб из "Молота" после просмотра которого его участников иначе, как дебилами назвать очень сложно.

Так или иначе, но даже по итогам ЧП на Ровенском полигоне, после которого использование "Молота" в войсках (по крайней мере - до окончания расследования) запретил лично Порошенко, основной версией следствия, которое ни шатко, ни валко ведет местная прокуратура, является "халатность личного состава при обращении с оружием". Оно и понятно - уж больно могущественные у "Молота" защитники. Это, во первых, никто иной, как Дмитрий Ярош, экс-глава "Правого сектора"*, а ныне - депутат украинского парламента. Этот трепач в свое время заявил даже, что от "Молота" вояки из НАТО прямо-таки заходятся в восторге.

Второй лоббист - фигура куда более серьезная. Это - лично Сергей Пашинский. Тот самый, что организовывал на "майдане" расстрел сотрудников милиции и демонстрантов и был пойман на перевозке оружия. Теперь Пашинский, в качестве платы за те кровавые дела, оружие по багажникам не возит - он зарабатывает миллионы и миллиарды на его производстве и "модернизации". Именно Пашинский до 2016 года возглавлял концерн "Укроборонпром", в которых входит, в том числе и мастрячащий убийственные "Молоты" "Маяк". Теперь же он (бери выше!) уже глава парламентского комитета, курирующего вопросы национальной безопасности и обороны. И военным производством продолжает вертеть, как цыган солнцем, загребая в бездонный карман огромные деньги и не забывая при этом делиться с кем нужно,

Самое интересное, что ни в одних из испытания "Молота" Пашинский принципиально не участвовал - наверняка знал, сукин кот, чем они вполне могут закончиться! При этом все заявления о низком качестве этих минометов он неизменно называл не иначе, как "брехней". Тем не менее, военные эксперты продолжают утверждать, что причина постоянных разрывов миномета лежит на поверхности - сталь в канале его ствола не той марки! Она намного более мягкая, чем положено по техническим характеристикам оружия, естественно - и намного более дешевая. И тому же Пашинскому это прекрасно известно. Но... Зачем платить больше?! Ничего личного - только бизнес.

И чтобы уж совсем ни у кого не возникало сомнений в том, что этот бизнес будет и дальше успешно продолжаться, приведу заявление, сделанное уже после взрыва (и сурового президентского запрета!) директором госконцерна "Укроборонпром" Павлом Букиным: "На сегодняшний день альтернативы миномету М-120-15 "Молот" у нас нет. В любом случае его надо делать и надо его использовать в Вооруженных силах!"

Такая уж страна Украина. Такая уж у нее армия, вполне успешно самоуничтожающаяся благодаря ненасытной алчности лучших представителей защищаемой ею постмайданной "власти".

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

Александр Неукропный специально для Planet Today