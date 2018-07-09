Понедельник 09 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Кризис на Украине» Умные люди на Украине признают: членства в Евросоюзе не будет никогда!

Умные люди на Украине признают: членства в Евросоюзе не будет никогда!

Понедельник, 09 Июля 2018 07:30
Умные люди на Украине признают: членства в Евросоюзе не будет никогда! Фото из открытых источников

С момента подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом миновало уже четыре года. Сейчас в стране идут дискуссии на тему того, стала ли она хоть на шаг ближе к Европе, или же сейчас происходит обратный процесс? Как водится, мнения разделились до полностью противоположных.

 

Говоря об  "евроинтеграции" "нэзалэжной",  нельзя забывать о том, крайне обидном и тревожном для Киева факте, что последние два саммита Украина-ЕС стали единственными, которые завершились без итоговой декларации. Бюрократы из Брюсселя, очевидно, не решились подписывать документы, сплошь наполненные матерной лексикой - а другой для характеристики того, что сейчас происходит на Украине. у них, наверняка, не имеется. 9 июля, в Брюсселе состоится 20-й такой саммит - юбилейный. Вот только станет ли он праздником, или очередным. еще более крупным провалом?

 

Профессиональные "еврооптимисты"Украины уверены, что все будет просто прекрасно. Ну, а что им, собственно, еще остается?! Представитель Украины при ЕС Николай Точицкий  прямо-таки лучится оптимизмом: "Есть большая уверенность, что будет совместная декларация ... Европейские устремления у нас никто не отнимет! Ожидаем, что все непростые реформы, осуществленные Украиной, будут признаны!" Правда, что это самое "признание" может конкретно принести "нэзалэжной" и ее жителям, чиновник вряд ли сможет объяснить внятно.

 

Зато президент Порошенко, намеренный "представлять" страну на данном мероприятии, уже начинает новый предвыборный "разводняк" как раз на евроинтеграционную тему. Оказывается, Украина вполне может "интегрироваться в ЕС без формального членства".  если этот умопомрачительный финт удастся, то. как считает Порошенко, "Украина будет секторально интегрирована с ЕС, почти как любая страна Евросоюза". О том, что разница, заключенная в этом самом "почти" совершенна такова, как различие между статусом законной супруги, и, скажем так, "девушки с пониженной социальной ответственностью", президент благоразумно умалчивает. Смешно...

 

Достаточно забавно выглядят и попытки самих европейцев подобрать все-таки для "нэзалэжной"  слова помягче. Вот как, к примеру высказывается эксперт брюссельского аналитического центра EPC Аманда Пол: "Украина продвигается очень медленно, иногда откатывается назад, но в то же время движется вперед..." Замечательное определение, не правда ли? Прекрасно подходит для описания попыток любого хронического алкаша, налакавшегося в зюзю, добраться хоть куда-нибудь...

 

Впрочем, реальное положение дел понимают и в Европе, и умные люди на самой Украине. В этом смысле лучше всех, пожалуй, высказался тамошний политолог Павел Рудяков: "Вопрос о том удастся ли нам вступить в ЕС поскольку членство Украины в Евросоюзе даже в отдаленной перспективе  не признается ЕС, и перспектива членства не записана ни в одном из документов, включая соглашение об Ассоциации. То есть, вступить в ЕС нам не удастся и это подтверждено документально. На сегодняшний день большинство из положений  соглашения об Ассоциации не выполняются и в ЕС об этом сегодня открыто говорят."

 

Разбивая хрустальную мечту Порошенко стать величайшим и наиглавнейшим "евроинтегратором" в истории "нэзалэжной", въедливый политолог продолжает резать правду-матку: "То, что Президент Порошенко и его спикеры от власти пытаются представить соглашение об Ассоциации, как огромные успехи – это обман. Когда мы об этом говорим, нужно понимать, что у нас ухудшается социально-экономическая ситуация в стране. Мы не приближаемся к странам ЕС, а все больше отдаляемся.  В частности министр соцполитики Рева сказал, что по его мнению хорошей зарплатой в Украине нужно считать 15 тысяч гривен (300 евро).  Именно она остановит отток кадров за рубеж.  В Албании – самой бедной стане ЕС – средняя  зарплата составляет 450 евро. Правительство не может обеспечить такую среднюю зарплату в Украине.  Все мечты сведены к уровню Албании, о какой Европе тогда можно говорить?!"

 

Но и на этом господин Рудяков не останавливается. Не ограничившись экономическими подначками, а широким взмахом безжалостно забивает последний осиновый кол в самое сердце украинской "европейской перспективы": "Кроме социально- экономической ситуации, у нас не все в порядке с системой ценностей и демократией в стране.  Украина на первом месте по нарушению прав журналистов в Европе. Кроме того, мы дошли до политических репрессий.  Никаких успехов по евроинтеграции нет. Все это самореклама власти и членства не будет никогда!"

 

Да уж... Весьма печальная картина. И, что самое обидное - совершенно соответствующая действительности. Единственное, что можно сказать в утешение Украине - так это то, что там, как ни удивительно, еще остались думающие и честные люди.

Александр Неукропный специально для Planet Today                              

Яндекс.Дзен

Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина европейский союз евроинтеграция
Главное за сутки
Генсек ФИФА призвала Россию гордиться достижениями страны на ЧМ‍ Генсек ФИФА призвала Россию гордиться достижениями страны на ЧМ‍ Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура заявила, что сборная России может гордиться своей игрой на домашнем чемпионате мира, несмотря на проигрыш в четвертьфинале турнира. Основное время встречи, состоявшейся в Сочи в…
В Японии из-за ливней погибли 48 человек, почти 5 млн эвакуированы‍ В Японии из-за ливней погибли 48 человек, почти 5 млн эвакуированы‍ В Японии число жертв ливневых дождей и вызванных ими оползней увеличилось до 35 человек. Об этом в субботу сообщило агентство ТАСС со ссылкой на общественное телевидение NHK. По последним данным,…
В Турции уволены более 18 тысяч госслужащих из-за попытки переворота В Турции уволены более 18 тысяч госслужащих из-за попытки переворота Власти Турции уволили с госслужбы более 18 тыс. сотрудников различных министерств и ведомств. Об этом говорится в правительственном "указе, имеющем силу закона", опубликованном в воскресенье в официальном вестнике Resmi Gazete.…
Читайте также
Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей Почётные наименования, которые присвоил одиннадцати российским воинским формированиям Владимир Путин, это просто праздник какой-то. Праздник издевательства над евроукрами и поляками, потому что почётные наименования эти – ну просто очень говорящие.…
С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю Задевать нежных и ранимых небратьев (до 1991го существоваших под псевдонимами «братушки» и «братские народы», а сегодня гордо именуемые «союзники по НАТО»), оказывается, небезопасно. Слова о том, что что они, небратья,…
Объявит ли НАТО 12 июля «крестовый поход» против России? Объявит ли НАТО 12 июля «крестовый поход» против России? Ближайший саммит организации Североатлантического Альянса, который должен состояться в Брюсселе 12 июля, вполне может войти в историю. И, увы, в качестве одной из "черных" ее дат. Некоторые его подробности, уже…
Тема дня
США обвинили Россию в попытках развала НАТО США обвинили Россию в попытках развала НАТО

Североатлантический Альянс снова боится. И снова - русских... Оказывается, они, не размениваются по ...

Фото
Невероятный и красочный национальный парк Эверглейдс Невероятный и красочный национальный парк Эверглейдс

Национальный парк Эверглейдс является одним из крупнейших и наиболее известных парков США.   Также...

Интернет и СМИ
Опрос

Как вы оцениваете организацию ЧМ?

 

Анекдот дня

Приходит мужик в магазин "Запчасти", спрашивает:

- Есть запчасти на Ниву?

- Есть, что конкретно надо?

- Ну, там, ...проволока, изолента...

- Есть конечно. Странная у вас Нива. Запчасти от УАЗа подходят...

Еще »
Самые популярные материалы
Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей
С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю
Объявит ли НАТО 12 июля «крестовый поход» против России? Объявит ли НАТО 12 июля «крестовый поход» против России?
Россия выигрывает "битву за заложников"? Россия выигрывает "битву за заложников"?
Россия продолжает наращивать военное превосходство Россия продолжает наращивать военное превосходство
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Материалы по теме
Три карты, или Куда исчезли русские? Три карты, или Куда исчезли русские?
НАТО приближается к "случайному" началу войны с Россией НАТО приближается к "случайному" началу войны с Россией
Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей
С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю
США и НАТО планируют компенсировать потерю Крыма за счет Калининграда США и НАТО планируют компенсировать потерю Крыма за счет Калининграда
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.