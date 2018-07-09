Умные люди на Украине признают: членства в Евросоюзе не будет никогда!

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С момента подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом миновало уже четыре года. Сейчас в стране идут дискуссии на тему того, стала ли она хоть на шаг ближе к Европе, или же сейчас происходит обратный процесс? Как водится, мнения разделились до полностью противоположных.

Говоря об "евроинтеграции" "нэзалэжной", нельзя забывать о том, крайне обидном и тревожном для Киева факте, что последние два саммита Украина-ЕС стали единственными, которые завершились без итоговой декларации. Бюрократы из Брюсселя, очевидно, не решились подписывать документы, сплошь наполненные матерной лексикой - а другой для характеристики того, что сейчас происходит на Украине. у них, наверняка, не имеется. 9 июля, в Брюсселе состоится 20-й такой саммит - юбилейный. Вот только станет ли он праздником, или очередным. еще более крупным провалом?

Профессиональные "еврооптимисты"Украины уверены, что все будет просто прекрасно. Ну, а что им, собственно, еще остается?! Представитель Украины при ЕС Николай Точицкий прямо-таки лучится оптимизмом: "Есть большая уверенность, что будет совместная декларация ... Европейские устремления у нас никто не отнимет! Ожидаем, что все непростые реформы, осуществленные Украиной, будут признаны!" Правда, что это самое "признание" может конкретно принести "нэзалэжной" и ее жителям, чиновник вряд ли сможет объяснить внятно.

Зато президент Порошенко, намеренный "представлять" страну на данном мероприятии, уже начинает новый предвыборный "разводняк" как раз на евроинтеграционную тему. Оказывается, Украина вполне может "интегрироваться в ЕС без формального членства". если этот умопомрачительный финт удастся, то. как считает Порошенко, "Украина будет секторально интегрирована с ЕС, почти как любая страна Евросоюза". О том, что разница, заключенная в этом самом "почти" совершенна такова, как различие между статусом законной супруги, и, скажем так, "девушки с пониженной социальной ответственностью", президент благоразумно умалчивает. Смешно...

Достаточно забавно выглядят и попытки самих европейцев подобрать все-таки для "нэзалэжной" слова помягче. Вот как, к примеру высказывается эксперт брюссельского аналитического центра EPC Аманда Пол: "Украина продвигается очень медленно, иногда откатывается назад, но в то же время движется вперед..." Замечательное определение, не правда ли? Прекрасно подходит для описания попыток любого хронического алкаша, налакавшегося в зюзю, добраться хоть куда-нибудь...

Впрочем, реальное положение дел понимают и в Европе, и умные люди на самой Украине. В этом смысле лучше всех, пожалуй, высказался тамошний политолог Павел Рудяков: "Вопрос о том удастся ли нам вступить в ЕС поскольку членство Украины в Евросоюзе даже в отдаленной перспективе не признается ЕС, и перспектива членства не записана ни в одном из документов, включая соглашение об Ассоциации. То есть, вступить в ЕС нам не удастся и это подтверждено документально. На сегодняшний день большинство из положений соглашения об Ассоциации не выполняются и в ЕС об этом сегодня открыто говорят."

Разбивая хрустальную мечту Порошенко стать величайшим и наиглавнейшим "евроинтегратором" в истории "нэзалэжной", въедливый политолог продолжает резать правду-матку: "То, что Президент Порошенко и его спикеры от власти пытаются представить соглашение об Ассоциации, как огромные успехи – это обман. Когда мы об этом говорим, нужно понимать, что у нас ухудшается социально-экономическая ситуация в стране. Мы не приближаемся к странам ЕС, а все больше отдаляемся. В частности министр соцполитики Рева сказал, что по его мнению хорошей зарплатой в Украине нужно считать 15 тысяч гривен (300 евро). Именно она остановит отток кадров за рубеж. В Албании – самой бедной стане ЕС – средняя зарплата составляет 450 евро. Правительство не может обеспечить такую среднюю зарплату в Украине. Все мечты сведены к уровню Албании, о какой Европе тогда можно говорить?!"

Но и на этом господин Рудяков не останавливается. Не ограничившись экономическими подначками, а широким взмахом безжалостно забивает последний осиновый кол в самое сердце украинской "европейской перспективы": "Кроме социально- экономической ситуации, у нас не все в порядке с системой ценностей и демократией в стране. Украина на первом месте по нарушению прав журналистов в Европе. Кроме того, мы дошли до политических репрессий. Никаких успехов по евроинтеграции нет. Все это самореклама власти и членства не будет никогда!"

Да уж... Весьма печальная картина. И, что самое обидное - совершенно соответствующая действительности. Единственное, что можно сказать в утешение Украине - так это то, что там, как ни удивительно, еще остались думающие и честные люди.

Александр Неукропный специально для Planet Today