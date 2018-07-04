4 июля на Украине отмечают "праздник" самой провальной реформы

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В нынешнем году украинский президент Петр Порошенко одарил сограждан еще одним праздником - согласно его указу отныне 4 июля будут отмечаться День полиции Украины.как и все постмайданные "торжественные даты", эта - насквозь лжива, надумана и годится скорее для объявления дня траура, чем для празднования. "Реформа" правоохранительных органов в стране провалилась чуть более, чем на 100% и это уже дорого обошлось ее гражданам. Но то ли еще будет!

"Первые патрульные полицейские 4 июля приняли первую присягу. Постепенно Национальная полиция развивается в полностью европейскую структуру, которая будет предоставлять и уже предоставляет качественный правоохранительный сервис!" - в обычной своей придурковато-напыщенной манере прокомментировал нововведение "шоколадный президент". О "качественном сервисе" могли бы многое поведать жертвы жестоких убийств, совершающихся по всей Украине ежедневно, да только они, понятно, уже никому ничего никогда не расскажут...

Буквально накануне "праздника" в самом центре Киева один выходец с Кавказа преспокойно расстрелял в упор другого, сел в машину и уехал. Украина вернулась к реалиям, с лихвой переплевывающим жуткие "бандитские 90-е". Взрывы, расстрелы, "заказные убийства" и "разборки" с автоматными очередями на улицах ее городов снова превратились в абсолютную норму. Киев, Одесса, Харьков, Днепропетровск и даже некогда патриархальные Черкассы с Николаевом - везде гремят выстрелы и льется кровь. О "банальных" разбоях, грабежах и кражах и говорить не приходится. И, повторюсь, ситуация намного хуже, чем в 90-е.

Почему? Да потому хотя бы, что в те годы взлетевшему валу криминалитета противостояла ныне проклятая и забытая на Украине милиция. Какая уж она там не была со всеми своими проблемами и несовершенствами, но бандитский "беспредел", пусть и не сразу, побороть сумела. Это - первое... А второе - и того важнее. даже самые "отмороженные" криминальные "авторитеты" тех лет и мечтать не могли о том, чтобы нарядить своих "быков" в форму, совершенно официально вооружить и заставить "ментов поганых" с ними сотрудничать и даже - подчиняться.

Теперь - не то. Повылазившие, как поганые грибы после кислотного дождичка разнообразные "патриотические организации" вроде "Национальных дружин", "корпусов", "варт" и прочая парамилитарное отребье давно, и, похоже, безвозвратно отобрали у пародии на государство под названием "Украина" монополию на насилие. А уж на членов всяческих"АТОшных" организаций и группировок украинские полицейские глянуть неподобающе боятся, не то, что как-то там "воздействовать". Шваль в камуфляже, то ли участвовавшая в карательной войне на Донбассе, то ли приписавшая себе такую "заслугу" творит вообще все, что ей вздумается.

А что же полиция? Полиция потихоньку разбегается - и этот процесс усиливается и ускоряется с каждым месяцем, с каждой неделей. Из уродливой и мертворожденной структуры, чей "праздник" с таким энтузиазмом собирается отмечать Порошенко, люди бегут сотнями и тысячами. Некомплект личного состава в некоторых подразделениях патрульной полиции (в столичном - в частности) достиг уже ужасающих размеров - до 50% и выше! Неудивительно, что это уже приводит к полному коллапсу ее деятельности - полицейские часами не приезжают на вызовы, даже если речь идет об убийстве. Оно и неудивительно.

Период всеобщих восторгов "новой полицией", когда соцсети были переполнены восхищенными отзывами о ней, а наиболее дебильно-патриотичные рядовые обыватели наперебой рвались делать с ее сотрудниками и сотрудницами селфи, прошел очень быстро. Настали суровые будни, к которым непонятно за каким рожном припершиеся туда мальчики и девочки с совершенно нулевой профессиональной подготовкой, оказались не готовы. А старых профессионалов с упоением "вычистили" практически всех до единого. Работать стало просто некому. Нельзя не вспомнить и о том, что в "революционном" угаре в полицию понабирали, как впоследствии выяснилось массу личностей более, чем сомнительных - с нездоровой психикой, наркозависимых и даже ранее судимых.

Сыграла роль и материальная составляющая - вместо обещанных 11 - 12 тысяч гривен(около 500 долларов) патрульные полицейские на руки гарантированно получают тысячи 4 (меньше 200 долларов). Остальное - "на усмотрение начальства" и "при наличии финансирования". А финансирования, как обычно нет. Красивые (и совершенно неприспособленные для патрульной службы) "Тойоты" "новые полицейские умудрились в кратчайшие сроки переколошматить чуть ли не все. Ремонтировать - не на что. руководители полиции регулярно стенают о том, что "вот-вот" не на что будет и заправлять. Даже на патронов для отстрела сограждан денег не останется! Какие-то копейки полиции, конечно, подкидывают. Однако, создать красивую "витрину" и содержать эффективный правоохранительный орган - это разные вещи.

Стоявшие у истоков всей этой вакханалии грузинские "реформаторши" Згуладзе и Деканоидзе давным-давно покинули Украину с полными чемоданами американских денег - это в самом прямом смысле, зафиксированный факт. А горбатиться "за так" их питомцы вовсе даже не собираются - это не менты 90-х, при зарплатах в 20 долларов не только работавшие, но и рисковавшие жизнями, хотите верьте, хотите нет - "за идею". И не надо говорить о взятках!Их в новой полиции Украины уже не меньше, а как бы не побольше, чем при милиции. вовсю вернулись поборы с водителей на дорогах - вот только суммы сейчас в ходу совсем другие. Обдирают и коммерсантов, не брезгуя сбором "дани" с нищих бабок на стихийных рынках.

Так уж получилось, что начисто утратив все положительные стороны милиции (хотя бы способность раскрывать большинство преступлений!) и абсолютно не контролируя криминогенную ситуацию в стране, "новая полиция" взяла от предшественников все наиболее отвратительное и гадкое. да еще и усилила в разы, превратив отдельные случаи в систему. В огромной мере этому способствует личность главы МВД Украины - Арсена Авакова, похоже, озабоченного только тем, чтобы оставаться руководителем этого ведомства пожизненно. Такой грязи, как развел в МВД он, министерство это, пожалуй, не видело от дня создания. Взять хотя бы то, что разграбление выделяемых родной конторе бюджетных денег этот жадный упырь поставил на настоящий семейный подряд. Одной "доли", пусть и самой большой, ему показалось мало...

Кому-то эта статья может показаться предвзятой и тенденциозной. Ну, что ж - приезжайте на Украину и убедитесь... А пока приведу два мнения международных экспертов, каждое из которых является для украинской полиции приговором. Так, специальный докладчик ООН по вопросу пыток и других жестоких, нечеловеческих или унижающих достоинство видов обращения Нильс Мельцер, побывав в 2018 году на Украине, заявил: "Очень многие люди жалуются на пытки, ненадлежащее отношение именно во время пребывания в полиции. Это свежие, наиболее актуальные заявления". В нынешнем же году международной организацией Vision of Humanity был составлен рейтинг из 163 стран - по уровню насилия и преступности. Украина заняла в таковом 154 место, замыкая таким образом первую десятку опасных с точки зрения преступности и уровня насилия стран и "вольготно" расположившись между Центральной Африканской Республикой и Демократической Республикой Конго.

Дальнейшие комментарии по поводу работы "новой украинской полиции", думается, совершенно излишни.

Александр Неукропный специально для Planet Today