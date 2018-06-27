"Великий триумф" украинских мультяшных ЛГБТ-бандеровцев

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Данная история - ярчайший пример того, как свихнувшаяся Украина создает дутые и липовые "доказательства" собственных "пэрэмог" и признания ее новых кровавых "героев" на "мировом уровне". Читая о подобном, не знаешь даже - смеяться тут или плакать...

"Украинский мультфильм о воинах УПА взял престижный приз на международном кинофестивале!" - именно такая новость облетела информационное пространство "нэзалэжной" со скоростью пушечного ядра. Заинтересовало... Что же за фестиваль такой? Где проходил? Может, в Ницце, в Венеции или в Берлине? И что за награда такая? "Золотой глобус"? Или, бери выше - сам "Оскар"?!

Принялся выяснять подробности. И довольно скоро наткнулся, так сказать, на первоисточник - от самого победителя: "Наш мультик "Воины Леса-2" победил в номинации "Лучший анимационный фильм зрительских симпатий" на Межденародном кинофестивале "Брукивка" (брусчатка - рус.). Горжусь!" - написал в Facebook режиссер данного "шедевра" , ивано-франковец Богдан Савлюк.

Н-да... Судя по названию, Венецией с Берлином тут и не пахло... Как оказалось, упомянутый "междунарподный" фестиваль проходил в Каменце-Подольском. Вы знаете, где это? Я знаю. Даже бывать доводилось. Заштатный городок в Хмельницкой области Украины. "Международного" в фестивале было разве, что то, что на нем собирались показывать некие "заграничные" фильмы. В некоторых источниках указывались аж 120 стран, в некоторых (очевидно, более честных) - "около 30".

Но куда там всяким закордонным лентам тягаться с отечественным продуктом, да еще и прославляющим бандеровских головороезов! Как сказано в описании "мультфильм рассказывает о борьбе Украинской повстанческой армии с московско-большенвистскими оккупантами". Кстати говоря, Савлюка называют "автором Теплых игрушек". Якобы, все анимационные персонажи в его фильмах вылеплены из полимерной глины.

Насчет субстанции, из которой "творит" певец бандеровщины, меня, по правде говоря, терзают огромные сомнения - исходя из его выбора "героев". Впрочем, не буду травмировать психику читателей собственными жуткими догадками... Во всяком случае, душок все подобные "творения". с помощью которых украинских детей хотят поголовно превратить в ненавистников всего русского, на мой взгляд, имеют совершенно однозначный.

Признаюсь честно - принудить себя просмотреть мультик (хотя бы бегло) я не смог. Ну, не потянет мой организм такого количества противорвотного! А без него тут - ну, никак. Впрочем, за глаза хватило и увиденного скриншота. На нем "воины леса" (очевидно те самые "херои УПА") изображены с крайне характерными ленточками на шляпах! Помилуйте, но ведь это вовсе не цвета национального флага "нэзалэжной". И даже не красно-черный двуколор бандеровцев. Это нечто совершенно другое!

Радужная расцветка лент на головных уборах "борцов с московско-большевистскими оккупантами" как две капли воды похожа на символику... участников гей-парадов, с некоторых пор так любимых на Украине! Это что - сенсационное откровение об "освободителях Украины" - или жест в сторону Европы, на благосклонность рассчитывали авторы, и вправду мечтая о победах на тамошних фестивалях!?

А что, не удивлюсь если где-нибудь в Евросоюзе какой-нибудь приз получит и эта отвратительная, калечащая детские души поделка о "борьбе украинцев с московско-большевистскими оккупантами". А также - с нарушителями прав и свобод ЛГБТ...

Александр Неукропный специально для Planet Today