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Назначение Александра Куця - на Донбассе Киев трепача меняет на палача

Пятница, 22 Июня 2018 07:30
Назначение Александра Куця - на Донбассе Киев трепача меняет на палача Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру нового губернатора подконтрольной "нэзалэжной" части Донецкой области. На этот пост, вместо покинувшего его Павла Жебривского, назначен генерал СБУ Александр Куць. И это назначение более, чем красноречиво свидетельствует о том, какую судьбу Донбассу готовят в Киеве.

 

Самое интересное, что родился Куць в России - в Ростове-на Дону. Потом... О том, как прошла молодость Куця его полузасекреченная биография умалчивает. равно, как и о том, за каким лешим его вдруг занесло  на Украину, где он "всплыл" аж в 2009 году на крайне интересной должности - замначальника Главного управления СБУ Киевской области по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ("К"). И если аббревиатуру "СБУ" уже тогда многие на Украине расшифровывали, как "Секс-Бизнес-Успех", то как раз в ведавшем, как опять-таки говорили острословы "борьбой с экономикой" управлении "К" этих составляющих хватало с лихвой.

 

Бурное время "майдана" и последующую то ли люстрацию, то ли кастрацию "силовых" структур Украины Куць, несмотря на свое российское происхождение принадлежность к ужасно "репрессивной" спецслужбе  "преступной власти" пережил вполне благополучно. ВпрочемЮ, учитывая то, как позорно и бездарно СБУ времен Януковича прос...пало  государственный переворот, управлявшийся из-за рубежа, победившим путчистам и вправду впору было его сотрудничков не за ворота выставлять, а орденами награждать.

 

Феерический взлет в и  без того неплохой карьере Куця произошел в марте 2015 года, когда он возглавил Донецкое областное управление СБУ. вот уж там наш "герой" развернулся по-полной! Устроив в управлении жесточайшую кадровую "чистку" Куць приволок за собой таких "орлов", что хоть святых вон выноси. Его собственный заместитель - Анатолий Савицкий через год был изгнан даже из такой помойки, как СБУ, когда попался на "крышевании" контрабанды осуществлявшейся его же подчиненными, да еще и устроил по этому поводу в пьяном виде громкие "разборки".

 

Все это Куцю прощалось - были причины. И вот какие: именно в период руководства им Донецкого управления СБУ были убиты  Арсен Павлов ("Моторола") и Михаил Толстых ("Гиви"). Глава Донецкой Народной республики Александр Захарченко обвинил в причастности к этим злодеяниям Куця совершенно напрямую: "По нашим данным, в организации убийства Арсена принимал участие Виталий Мариков. Он курирует деятельность ДРГ на Донбассе, Александр Куць – начальник СБУ в Донецкой области, а также ряд ответственных сотрудников и представителей руководства и объединенного штаба СБУ."

 

Так или иначе, но именно после этих трагических событий, а также после разгона подчиненными Куця по его команде очередной "блокады", СБУшный палач взлетает еще выше. Донецке и Луганское СБУ объединяют в один "кулак" и передислоцируют в Краматорск. а возглавляет всю эту кровавую банду именно Куць, получающий по такому поводу генеральское звание. А дальше на подконтрольной Украине  части Донбасса начинается вовсе натуральный фашизм - облавы, зачистки, массовые репрессии по малейшему подозрению, блокирование сотовой связи в 50-километровой зоне на линии разграничения... 

 

За всем этим стоит возглавляемое Куцем СБУ, которое смачно плюет на жалкий писк "международных правозащитных организаций", пытающихся в чем-то там обличать карателей Куця. Единственное, что "портит картину" свежеиспеченному генералу - так это оглушительный скандал, связанный с переходом на сторону ДНР замначальника 2-го шифровального сектора отдела спецсвязи Донецкого СБУ Романа Лабусова. Другой бы на месте Куця пулей бы из кресла вылетел за такой "прокол" - но не он. Воистину, настоящее г....о не тонет никогда!

 

И вот теперь Куця ожидает самый, пожалуй, крутой рывок вверх: из главных палачей подконтрольного Киеву Донбасса - в полноправные его гауляйтеры! Какой простор, причем для всего - для обогащения на контрабанде, для расправ и насилия, для наслаждения неограниченной властью... Правда, все это придется отработать - такое назначение однозначно свидетельствует о том, что Порошенко намерен изрядно "прирасти" электоратом терзаемого Донбасса на грядущих выборах. Электоратом, который погонят к избирательным урнам прикладами - да еще и объяснят, за кого голосовать надо, предварительно взяв их детей в заложники.

 

Впрочем, можно не сомневаться - уж этот-то "номер" Куць отработает на "отлично". И с удовольствием... Палаческое ремесло - его ж так просто не освоишь! Тут призвание надо иметь...

Александр Неукропный специально для Planet Today                              

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина война на Донбассе СБУ каратели
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