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Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру нового губернатора подконтрольной "нэзалэжной" части Донецкой области. На этот пост, вместо покинувшего его Павла Жебривского, назначен генерал СБУ Александр Куць. И это назначение более, чем красноречиво свидетельствует о том, какую судьбу Донбассу готовят в Киеве.

Самое интересное, что родился Куць в России - в Ростове-на Дону. Потом... О том, как прошла молодость Куця его полузасекреченная биография умалчивает. равно, как и о том, за каким лешим его вдруг занесло на Украину, где он "всплыл" аж в 2009 году на крайне интересной должности - замначальника Главного управления СБУ Киевской области по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ("К"). И если аббревиатуру "СБУ" уже тогда многие на Украине расшифровывали, как "Секс-Бизнес-Успех", то как раз в ведавшем, как опять-таки говорили острословы "борьбой с экономикой" управлении "К" этих составляющих хватало с лихвой.

Бурное время "майдана" и последующую то ли люстрацию, то ли кастрацию "силовых" структур Украины Куць, несмотря на свое российское происхождение принадлежность к ужасно "репрессивной" спецслужбе "преступной власти" пережил вполне благополучно. ВпрочемЮ, учитывая то, как позорно и бездарно СБУ времен Януковича прос...пало государственный переворот, управлявшийся из-за рубежа, победившим путчистам и вправду впору было его сотрудничков не за ворота выставлять, а орденами награждать.

Феерический взлет в и без того неплохой карьере Куця произошел в марте 2015 года, когда он возглавил Донецкое областное управление СБУ. вот уж там наш "герой" развернулся по-полной! Устроив в управлении жесточайшую кадровую "чистку" Куць приволок за собой таких "орлов", что хоть святых вон выноси. Его собственный заместитель - Анатолий Савицкий через год был изгнан даже из такой помойки, как СБУ, когда попался на "крышевании" контрабанды осуществлявшейся его же подчиненными, да еще и устроил по этому поводу в пьяном виде громкие "разборки".

Все это Куцю прощалось - были причины. И вот какие: именно в период руководства им Донецкого управления СБУ были убиты Арсен Павлов ("Моторола") и Михаил Толстых ("Гиви"). Глава Донецкой Народной республики Александр Захарченко обвинил в причастности к этим злодеяниям Куця совершенно напрямую: "По нашим данным, в организации убийства Арсена принимал участие Виталий Мариков. Он курирует деятельность ДРГ на Донбассе, Александр Куць – начальник СБУ в Донецкой области, а также ряд ответственных сотрудников и представителей руководства и объединенного штаба СБУ."

Так или иначе, но именно после этих трагических событий, а также после разгона подчиненными Куця по его команде очередной "блокады", СБУшный палач взлетает еще выше. Донецке и Луганское СБУ объединяют в один "кулак" и передислоцируют в Краматорск. а возглавляет всю эту кровавую банду именно Куць, получающий по такому поводу генеральское звание. А дальше на подконтрольной Украине части Донбасса начинается вовсе натуральный фашизм - облавы, зачистки, массовые репрессии по малейшему подозрению, блокирование сотовой связи в 50-километровой зоне на линии разграничения...

За всем этим стоит возглавляемое Куцем СБУ, которое смачно плюет на жалкий писк "международных правозащитных организаций", пытающихся в чем-то там обличать карателей Куця. Единственное, что "портит картину" свежеиспеченному генералу - так это оглушительный скандал, связанный с переходом на сторону ДНР замначальника 2-го шифровального сектора отдела спецсвязи Донецкого СБУ Романа Лабусова. Другой бы на месте Куця пулей бы из кресла вылетел за такой "прокол" - но не он. Воистину, настоящее г....о не тонет никогда!

И вот теперь Куця ожидает самый, пожалуй, крутой рывок вверх: из главных палачей подконтрольного Киеву Донбасса - в полноправные его гауляйтеры! Какой простор, причем для всего - для обогащения на контрабанде, для расправ и насилия, для наслаждения неограниченной властью... Правда, все это придется отработать - такое назначение однозначно свидетельствует о том, что Порошенко намерен изрядно "прирасти" электоратом терзаемого Донбасса на грядущих выборах. Электоратом, который погонят к избирательным урнам прикладами - да еще и объяснят, за кого голосовать надо, предварительно взяв их детей в заложники.

Впрочем, можно не сомневаться - уж этот-то "номер" Куць отработает на "отлично". И с удовольствием... Палаческое ремесло - его ж так просто не освоишь! Тут призвание надо иметь...

Александр Неукропный специально для Planet Today