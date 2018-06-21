Тимошенко идет в президенты и создает на Украине пост канцлера

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"Богатая" политическая биография не мешает госпоже Юлии Тимошенко стремиться к президентскому креслу — политик, который в любой другой стране мира уже давно сидел бы в тюрьме, в Украине не просто разгуливает на свободе, но еще и принимает самое активное участие в жизни государства, прицеливаясь к президентскому креслу.

Институт президентства, правда, себя исчерпал — считает Юлия Тимошенко, которая на полном серьезе рассуждает о том, чтобы стать канцлером Украины. Должность канцлера, как несложно догадаться, должна заменить собой должность президента.

Ангела Меркель, издалека и одним глазом наблюдающая за украинским цирком, вероятно, не обрадовалась, узнав о метящей в канцлеры Тимошенко.

Ведь если у дерзкой украинки все получится, то под угрозой окажется целый институт социальной власти, который, вероятно, еще не скоро сведет с себя пятна, оставленные Тимошенко.

Но это мы забегаем слишком уж далеко вперед. Так что Ангела Меркель может пока что спать спокойно. Но обратить внимание на назревающую в многострадальной Украине проблему все же стоит.

Совершенно ясно, что если Тимошенко возглавит страну, то та степень деградации, в которой украинское государство существует прямо сейчас, покажется жителям Незалежной "цветочками".

Сама же Тимошенко, как всегда, говорит исключительно пафосными фразами, согласно которым, президентская гонка является чуть ли не делом всей ее жизни.

"Для меня это не какая-нибудь игра, а реальный инструмент, позволяющий повлиять на ситуацию в стране. Если я стану лидером государства, то сразу же проведу всенародное голосование о смене Конституции Украины, которая в результате трансформируется в общественный договор между жителями нашей страны. Власть должна лишиться своей монополии и стать более сильной, прозрачной и сбалансированной, а также в большей степени подконтрольной социуму", — говорит политик и, очевидно, бессовестно врет.

Как видно, Тимошенко не предлагает никаких решений для целого комплекса проблем, мешающих жить украинцам, зато собирается изменить конституцию, чтобы вывести процесс разграбления и уничтожения страны на новый уровень качества.

В общем, канцлер Тимошенко — это один из худших сценариев украинского будущего.

Который, впрочем, пока еще можно не допустить. Но это уже будет зависеть непосредственно от действий украинского народа.