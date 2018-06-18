Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль призвал "захватить Донбасс"

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На Украине - очередной приступ политической кровожадности. Пока весь нормальный мир наслаждается баталиями, разворачивающимися на футбольных полях, в "нэзалэжной" вовсю озвучивают нездоровые мечты о новой войне и новых убийствах.

Так, отставной милицейский генерал, а ныне - глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль призывает украинских карателей к "безбашенности" и силовому захвату Донбасса, при этом традиционно "переводя стрелки" на Россию и ее лидера: "Воины должны быть безбашенные. Если мы таких наберем и будем готовы к бою, то нужно поступать так, как поступила Россия. Наступать. Я не вижу другого пути. Рано или поздно нам придется на это решиться. Единственный путь - сделать так, как поступил Путин. Отбить захваченные территории военным путем. Другого пути я не вижу!"

Правда, при этом экс-генерал, а ныне - горе-губернатор печально признает: "Для этого еще нужны годы, чтобы наша армия стала сильнее, с более современным оснащением". Но, тем не менее, все равно призывает к войне: "Объявляйте военное положение, мобилизацию. Или пан, или будем жить в рабстве, как и живем сегодня!" При этом Москаль с гордостью вспоминает о том, что "на Донбассе погибло уже несколько сотен представителей Закарпатского региона. Причем первый погибший был этническим венгром с Берегово..."

"Масса этнических венгров служат в 128-й бригаде, воюют добровольцами. Но об этом не модно говорить. Если я об этом говорю – множество изданий пытаются «профильтровать». На войне неважно, на котором он языке говорит. На войне имеет значение, какой он боец, или какой духом. Война проверяет человека!" - разглагольствует Москаль. И тут же уточняет горькую правду относительно украинских карателей-"добровольцев" - "многие просто не выдерживают и накладывают на себя руки или просто спиваются".

Вообще-то Москалю следовало бы не нести чушь о "безбашенных воинах", которые будут "захватывать Донбасс", а озаботиться проблемами самого Закарпатья, в котором ситуация все ближе подходит к критической отметке. Еще немного "разумной" национальной политики Киева, разжигающей в регионе межэтнический конфликт, и АТО. или что там в "нэзалэжной" придумают еще, придется проводить уже там. Вот только за спиной закарпатцев, упорно сопротивляющихся принудительной "украинизации" стоит Венгрия. хватит ли у Москаля и ему подобных "безбашенности" воевать с государством, являющимся членом ЕС и НАТО?!

Неправильно было бы думать. что подобную политическую риторику позволяют себе в "нэзалэжной" только пропахшие нафталином "политические пенсионеры", находящиеся в "почетной ссылке". Еще более диким заявлением, наводящим на мысль о маниакально-депрессивном психозе, отметился и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он пообещал (дословно!) вот что: "Да, всех застрелим, задушим... всех, кто "полезет" на Украину!"

Приказ на чей конкретно отстрел и удушение Аваков собирается отдавать своим подчиненным, он не уточнил. Но если учесть, что данное жуткое обещание было им дано во время посещения пограничных частей в харьковской области, вариантов, думается, тут не много. Неизвестно, что так радикально подействовало на украинских чиновных "спикеров" - то ли крепко напекающее головы летнее солнышко, то ли черная злоба на то, что у ненавистных соседей праздник... Так или иначе, но свое истинное, звериное нутро они своими высказываниями демонстрируют в самой полной мере.

Александр Неукропный специально для Planet Today