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Георгий Тука обвинил Россию во вмешательстве в украинские выборы-2019!

Понедельник, 18 Июня 2018 07:30
Георгий Тука обвинил Россию во вмешательстве в украинские выборы-2019! Фото из открытых источников

Градус русофобии на Украине достиг, похоже, совершенно фантастического уровня. До ближайших (президентских) выборов в "нэзалэжной" еще чуть ли не год (они намечены на март 2019 года), а там  уже находятся  деятели, обвиняющие Россию во вмешательстве в таковые! Мало того - строящие на сей счет целые теории, кажущиеся их авторам стройными и логичными.

 

Подобным "перлом" отметился один из наиболее одиозных украинских чиновников - заместитель "министра по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Георгий Тука, чья адекватность уже давно вызывает громадные сомнения из-за его высказываний, далеко выходящих за пределы элементарного здравого смысла. Итак, на сей раз он заявил:  "...Сейчас идет обсуждение вопроса возможности вмешательства России в будущие выборы на Украине. Неужели есть хоть один человек, который допускает отсутствие такового вмешательства?! ... Я убежден - вмешательство России будет! будет неминуемо!Вопрос состоит не в том, будет или нет. Вопрос стоит: способны ли мы выстоять?"

 

Тука уже совершенно отчетливо чувствует "руку Кремля", тянущуюся к "свободному волеизъявлению украинских граждан. Более того, неугомонный заместитель министра, которому, вне всяких сомнений, не дают покоя лавры Нострадамуса, не поленился  даже  набросать, как он сам уточняет, "небольшой перечень вероятных действий России". О чем же конкретно идет речь? Как (по глубокому тукиному убеждению), Москва будет "вмешиваться" в Украинские выборы?! Оказывается, эта страшная подрывная деятельность УЖЕ осуществляется путем:

 

- распространения фейковой информации в электронных (в том числе и украинских) СМИ

- организации либо финансирования общественных организаций антиукраинской направленности

- организации различного рода религиозных "ходов"

- организации специальных операций, направленных на утрату веры, разочарование и дестабилизацию ситуации в стране (!!!)

- организации диверсий на объектах инфраструктуры с последующим усиление социального напряжения

 

Лично меня особенно умиляет в данном перечне предпоследний пункт - про "разочарование и неверие". Да никакие диверсанты и террористы, даже если они будут обладать сверхспособностями "людей Х" не смогут сделать в этом направлении и тысячной доли того, что уже удалось и удается ежедневно постмайданной украинской "власти"! Полный развал экономики, массовая эмиграция, заоблачные цены и тарифы и тотальное обнищание людей - это все "русские диверсии"?! Или, возможно, Тука намекает на то, что все поголовно руководство Украины - кремлевские шпиены?! Так ведь и сам он - чиновник вовсе не низкого ранга. Это что же - явка с повинной?

 

Последний пункт тоже хорош. Эдак любую беду - от окончательно раздрызганных дорог, по качеству которых "нэзалэжная" в мировом рейтинге оказалась ниже слаборазвитых стран Африки, до техногенных катастроф на АЭС, к которым Украина все ближе, можно списать на "предвыборную дестабилизацию". Удобно, черт побери! А главное, любые жители Украины, которым этот  творящийся в стране с 2014 года бардак окончательно встанет поперек горла, автоматически оказываются "агентами Кремля" - а чего они "социальную напряженность" повышают? Молча надо вымирать - и, желательно со счастливой верноподданической улыбкой.

 

Тука не дремлет! Он уже составил примерный списочек "врагов государства", естественно, записав в таковые оптом все до единой партии и общественные движения с малейшими признаками оппозиционности - от "За жизнь" до "Женщины за мир".  А также нашел замечательное объяснение всем позорным провалам и проблемам "нэзалэжной" на международном уровне - это все "рука Кремля" виновата! И в "попытках испортить украинско-польские отношения", и в подыгрывании нарастанию напряженности между Украиной и Венгрией"... Все "происки Москвы!" "Это все  придумал Путин"! Ага... "В 18-м году"...

 

Железобетонной, совершенно непрошибаемой "логике" Туки, право слово, можно где-то даже позавидовать. У него уже все по полочкам разложено,ь объяснено и снабжено соответствующим ярлыком: информация о притеснении свободы слова на Украине - это, конечно же, очередная "фейковая новость". Тысячи политзаключенных - тоже, понятное дело, выдумка. А опозорившее на весь мир Украину лжеубийство Бабченко - величайший успех спецслужб. И кто не верит в состряпанные на коленке СБУ "расстрельные списки" - враг украинского народа однозначно!

 

Проконсультируйтесь  у любого психиатра... И вам объяснят: бред настоящих, совершенно съехавших с катушек сумасшедших, всегда  предельно логичен и очень даже связен. В нем все  очень  четко  "обосновано" и одна часть бреда вовсе не противоречит другой. Вот только... Сумасшедшие на то и сумасшедшие, что в основе их "умозаключений" лежат совершенно безумные, ничего общего с реальностью не имеющие вещи! Именно это и превращает все ими изрекаемое - и сами "идеи", и "подкрепляющие" таковые "доказательства и доводы" в самый обыкновенный бред...

Александр Неукропный специально для Planet Today                              

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина Россия вмешательство в выборы русофобия Георгий Тука
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