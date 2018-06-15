О планах Украины по возвращению Крыма и Донбасса

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В украинском медиа-пространстве появились интервью сразу нескольких военачальников в отставке, которые высказали свои предположения о возможных перспективах разрешения конфликта на Донбассе. Военнослужащие, а по совместительству уже и военные эксперты, заявили, что существует четкий план, который приведет к положительному выходу из сложившейся ситуации.

Прежде чем озвучить мысли экспертов, стоит заметить, что они не сильно отличались друг от друга. К примеру, экс-замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко абсолютно не сомневается, что Крым и Донбасс вскоре вновь вернутся в Украину. И тому есть очень логичное, с его точки зрения, объяснение. Не так давно президент Украины Петр Порошенко передал в Международный суд ООН некий меморандум, в котором описаны обвинения в адрес России. Этот серьезный документ, по версии военного эксперта, даст свой результат, но его придется ждать и, возможно, не один год.

Того же мнения был и бывший генерал Службы внешней разведки Украины Василий Богдан. Он также отметил, что единственным рычагом влияния на Россию может оказаться именно международный суд. При этом, эксперт смог дать более точные сроки возвращения территорий. По его мнению, это произойдет не раньше президентских и парламентских выборов. Такие утверждения экспертов наталкивают на определенные выводы, которые мы озвучим чуть позже.

Экс-министр обороны Анатолий Гриценко также выразился по поводу решения вопроса с потерянными территориями. Из его слов следует, что эта проблема будет решена посредством специальной переговорной группы, которая действует в тайном порядке. Именно она занимается разработкой проекта о передаче республик Донбасса в украинское пространство.

Гриценко заверил журналистов, что тайное сообщество состоит из представителей Украины, России, США, Германии и Франции. Эти люди решают вопросы не только возвращения Донбасса, но еще и планомерной его интеграции в украинское общество, а также о введении миротворцев и получению контроля Украиной над границами республик. Но план, как и стоило ожидать, также будет приведен в действие лишь после выборов в Украине.

И, если заявления первых двух экспертов больше похожи на негласную предвыборную компанию Петра Порошенко (здесь он выступает в роли миротворца, который безапелляционно точно знает, как действовать в сложившейся ситуации), то на заявления Гриценко стоит обратить внимание более пристально.

Как так получается, что работу тайной группы, о которой ранее никогда в СМИ не упоминалось, экс-министр с такой простотой рассекретил? Ведь, по-видимому, негласность и была основным козырем международного проекта.

Чтобы ответить на этот вопрос, стоит вспомнить недавние слова главы МИД РФ Сергея Лаврова. На прошедшем саммите в Берлине он четко дал понять, что Россия не считает актуальными предложенные Украиной планы о введении миротворцев.

Кроме того, из заявления главы МИД РФ следует, что его государство до сих пор считает минские соглашения единственным возможным способом решения сложившейся ситуации. Соответственно, едва ли официальная Москва будет менять свою позицию и после президентских выборов в соседнем государстве.

Скорее всего, Гриценко всего-навсего перестарался с поставленной перед ним задачей. Ему было необходимо лишь косвенно намекнуть на то, что Украина двигается по правильному пути, благодаря стараниям Петра Порошенко и его команды. Но экс-министр своими громкими высказываниями поставил под сомнения сам факт существования у украинского правительства хотя бы какого-нибудь плана по разрешению конфликта в восточных областях Украины.