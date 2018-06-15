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"Мировая общественность" наконец-то соизволила "заметить" нацистов на Украине

Пятница, 15 Июня 2018 07:30
&quot;Мировая общественность&quot; наконец-то соизволила &quot;заметить&quot; нацистов на Украине Фото из открытых источников

"Лучшие представители мировой общественности", так долго и с таким  усердием доказывавшие, что никаких таких нацистских штурмовиков, терроризирующих страну, на Украине не существует, вдруг  "прозрели", обнаружив в "нэзалэжной" чертову прорву "праворадикальных организаций". Подумать только! А мы и не знали...

 

Четыре крупные международные правозащитные организации - Amnesty International, Frontline Defenders, Human Rights Watch и Freedom House - обнародовали совместное письмо главе МВД Украины Арсену Авакову и генпрокурору Юрию Луценко, в котором обвинили их в попустительстве различным ультраправым группировкам, действующим на территории Украины. В тексте упоминаются организации "С14", "Традиція і порядок", "Карпатська Січ", "Правий Сектор"*. Их обвиняют в растущем количестве нападений и угроз, прикрываемых патриотизмом и борьбой за "традиционные ценности". По данным правозащитников, уже с начала 2018 года было зафиксировано не менее 20 случаев нападений и запугивания в разных частях страны.

 

При этом, правда, мировая либерально-правозащитная тусовка остается самой собой - во всем творящемся на Украине кровавом хаосе и кошмаре ее волнуют никак не преследование инакомыслящих, или, скажем, истребление русскоязычных, а проблемы, создаваемые нацистскими штурмовиками разнообразным мероприятиям, которые, с достойного лучшего применения  упорством всяческие организации извращенцев упорно пытаются проводить по городам и весям якобы ставшей "европейской" Украины.

 

"Правозащитники", перечисляя ряд случаев нападения правых на этнические меньшинства, журналистов,   и возмущаясь тем, что "большинство из них даже не расследуется полицией", особый упор делают все-таки на "преследовании представителей ЛГБТ".  А также своих коллег-правозащитников. Так, в письме упоминается нападение на акцию, которую проводила организация Amnesty International 10 мая. Мероприятие было посвящено правам представителей ЛГБТ и на него напали около 30 радикалов.

 

 Понятно, когда бьют своих - это обидно и больно. Тут, пожалуй, и "несуществующих" нацистов заметишь - через четыре года после того, как они заполонили Украину, творя "суд" и расправу по собственному усмотрению и наслаждаясь абсолютной безнаказанностью. Так и хочется спросить: "А куда же вы, дорогие "защитники прав и свобод" смотрели весной 2014 года?!"  Очевидно, объективность и гражданская позиция пробуждаются кое у кого только после того, как проблема коснулась их лично -  особенно, если "коснулась"  палкой по голове или по почкам.

 

В пылу праведного гнева "прозрение" правозащитников дошло до того, что они даже выразили  свое возмущение  предоставлением "ультраправым организациям" официального статуса патрульных в ряде городов Украины. оказывается (ну, вот кто бы мог подумать?!) "в результате под видом исполнения своих обязанностей, те совершают нападения на представителей этнических меньшинств - например, сожжение табора цыган в Киеве".

 

Самое смешное в письме правозащитников, это, конечно, как и в любом подобном документе - "требования и рекомендации". То ли совершенно не понимая украинских реалий, то ли, в который раз, наотрез отказываясь их признавать, эти деятели выражают уверенность, что проблема решится, если "украинская полиция  будет  иметь четкие инструкции о том, как эффективно препятствовать действиям организаций, продвигающих идеи ненависти и дискриминирующих любые этнические группы, представителей ЛГБТ (дались же они им! - авт) и других..." И провозглашает призыв, пронизанный то ли предельной наивностью, то ли предельным цинизмом:

 

"Мы призываем Министерство внутренних дел, Национальную полицию Украины, Генеральную прокуратуру Украины и политических лидеров Украины выполнить свои обязательства по гарантированию прав на свободу мирных собраний, а также право на безопасность для всех людей в Украине. Лица, виновные в этих насильственных нападениях, должны привлекаться к ответственности посредством независимых и беспристрастных расследований!"

 

Для того, чтобы все-таки увидеть на Украине орды нацистских штурмовиков и признать их существование, этим, простите, придуркам  понадобилось ЧЕТЫРЕ (!!!) года! Сколько лет им необходимо на то, чтобы постичь еще более фундаментальную истину о том, что нынешняя постмайданная "власть" Украины сама и породила эти орды, сама же поддерживает и поощряет их, опирается на них в самых своих грязных и гнусных делах и ни в коем случае не будет рубить сук, на котором сидит?! Сколько нужно еще времени, крови, жертв и страданий, чтобы до "мировой общественности" дошло - победить набирающий все большую силу на Украине нацизм можно только  сметя породившую его майданную хунту?!

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

Александр Неукропный специально для Planet Today       

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина нацизм правозащитники Майдан
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