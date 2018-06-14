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Новый враг: Киев подозревает Румынию в расколе Украины

Четверг, 14 Июня 2018 14:59
Новый враг: Киев подозревает Румынию в расколе Украины Фото из открытых источников

Киевские власти нашли себе нового врага — Румынию. Бухарест, как считают украинские силовики, вынашивает страшные планы по захвату части украинских территорий, ожидая подходящего момента, чтобы отобрать земли у Незалежной.

 

Стоп-стоп, но ведь Румыния — это же член Европейского союза, к которому так стремится Киев! А ЕС, как известно, это филиал рая на Земле, сплошная демократия фонтаном, а также соблюдение всех мыслимых и немыслимых прав человека и так далее. Как же так, как Румыния может желать окончательного раскола и без того стремительно фрагментирующейся Украины?

 

А вот, оказывается, может! В этом уверены сотрудники украинской Службы безопасности, которые провели обыск в румынском культурном центре, расположенном в Черновцах и изъяли... нет, не пулеметы и ракеты, и даже не какие-нибудь георгиевские ленточки или портреты Путина, а карты! И не игральные карты с обнаженными женщинами, а самые что ни на есть историко-географические. На этих самых картах, актуальных на начало двадцатого века, обнаружилось страшное — часть ныне украинских земель на них помечена, как территория Румынии. Да, такие карты в современной Украине под негласным запретом.

 

То есть, когда сотрудники центра показывали эти карты посетителям, то действовали, очевидно, самым гнусным сепаратистским образом. "Тут и так Крым с Донбассом отвалились, а еще вы со своими картами", — комментируют ситуацию самые "свидомые" слои прогрессивного украинского населения.

 

Шутки-шутками, но инцидент спровоцировал обсуждения на самых высоких уровнях. В МИД Румынии, в частности, выразили готовность защищать граждан, пострадавших от произвола украинской власти.

 

И все бы ничего, но угроза, нависшая над территориальной целостностью Украины, действительно исходит исключительно от Запада. У Польши, Венгрии и Румынии на самом деле есть территориальные претензии к Киеву, так что действия украинских силовиков, несмотря на их абсурдность, все-таки подкреплены определенной логикой.

 

Тут достаточно вспомнить, например, возмущение, которое у соседей Украины вызвали образовательные реформы, проводимые Киевом. Речь идет о реформах, в результате которых значительная часть украинцев, родной язык которых отличен от украинского, фактически потеряли возможность получать нормальное образование. Киев считает такой культурный геноцид абсолютно нормальным средством, но в Европе подобное варварство встретили с большим недоумением — и в первую очередь потому, что европейские страны заботятся о своих этнических соотечественниках, которые по каким-то причинам являются украинскими гражданами.

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Колесников Андрей Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Румыния сепаратизм
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