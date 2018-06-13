Среда 13 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Кризис на Украине» Антироссийский меморандум в МС ООН - Украина готовит ловушку себе самой?

Антироссийский меморандум в МС ООН - Украина готовит ловушку себе самой?

Среда, 13 Июня 2018 07:30
Антироссийский меморандум в МС ООН - Украина готовит ловушку себе самой? Фото из открытых источников

Украина не была бы Украиной, если б не постаралась, выворачиваясь наизнанку, не сотворить России в ее главный государственный праздник какую-нибудь  особо выдающуюся (с ее же точки зрения) гадость. И, опять-таки, "нэзалэжная" не была бы самой собой, если б эта гадость не имела бы свойств бумеранга.

 

Наиболее откровенно по данному поводу, высказался, как водится один из наиболее "адекватных" "государственных мужей" Украины - ее министр иностранных дел Павел Климкин: "Сегодня РФ получит от нас своеобразный "подарок" в МС ООН. Он весит около 90 кг, состоит из 17 500 страниц текста и содержится в 29 томах. Подаем наш меморандум по финансированию терроризма и расовой дискриминации!"

 

О чем, собственно, речь? О том, что Украина во вторник,12 июня, представила в Международный суд ООН (МС ООН) свой Меморандум, который, якобы, "документально подтверждает серьезные нарушения международного права Российской Федерацией  и финансирования ею терроризма". О том, каким количеством "доказательств" отягощена данная кляуза бодро рапортует сам Климкин, чьи подчиненные в дурацком усердии переплюнули пионеров советских времен, рвущихся к первому месту на районном конкурсе по сбору макулатуры.

 

В чем суть очередных бредовых претензий "нэзалэжной"? Обратимся на сей раз не к словоизлияниям Климкина, а к официальному сообщению украинского МИД: "В своем Меморандуме Украина требует, чтобы Россия немедленно прекратила нарушение международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации и выплатила Украине финансовую компенсацию за ущерб, нанесенный Украине и украинскому народу как следствие нарушений России.

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе совершили ужасные акты терроризма против гражданских лиц, используя оружие из Российской Федерации. И Россия нарушила свои международные обязательства в части предотвращения поставок этого оружия российскими чиновниками и другими российскими гражданами общеизвестным террористическим группам..."

 

Кроме того, Украина снова пытается обвинять Россию в нарушении  Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Выражается это, по мнению Киева в том, что "она незаконно оккупировала Крым и нарушила политические, гражданские и культурные права крымских татар, оказывает давление в Крыму на средства массовой информации".

 

Вряд ли стоит тратить время на то, чтобы комментировать бредовость и безосновательность данных обвинений. сказать тут стоит о другом. Украину уже один раз "завернули" в МС ООН -  причем, как раз по поводу обвинений в адрес России в "финансировании терроризма". Таковые обвинения в ООН сочли бездоказательными. очевидно, именно пересмотра данного решения Киев надеется добиться, заваливая Международный суд десятками тысяч бумажек. Но главное ведь заключается не в этом!

 

Никто и никогда не признавал Донецкую и Луганскую народные республики "террористическими организациями"! Подобного рода законопроект не прошел даже на самой Украине. Их сколько угодно могут обзывать "нелегитимными" или "самопровозглашенными", но от этих определений до четкой юридической формулировки - "террористическая организация", как до Луны.  И именно сейчас, когда Европа  уже не уговорами, а самыми настоящими пинками понуждает Киев к выполнению Минских договоренностей, шанс на то, что нечто подобное на международном уровне, не дай Бог, произойдет из, призрачного превращается в вообще нулевой. Те же государства-члены "нормандской четверки" будут в таком случае выглядеть не просто идиотами, а "пособниками террористов"!

 

А вот признание террористическими организациями украинских карательных батальонов вроде, не к ночи будь помянуты, "Азова", "Донбасса" или им подобных, может произойти очень даже запросто. И Украине, кстати, на это не раз более, чем прозрачно намекали - из тех же США. В ту же когорту вполне могут (и должны!) угодить всевозможные "правосеки", члены откровенно нацистских группировок типа С-14 и "Национального корпуса". И вот тогда голова будет болеть уже у Украины...

 

Примерно та же  ситуация  может  выйти и с "расовой дискриминацией". Преследование на Украине людей по языковому, культурному, национальному и религиозному  признакам неоднократно отмечалось и фиксировалось наблюдателями той же ООН. И речь не только о русскоязычном населении (хотя, понятно, прежде всего - о нем!), но и о тех же венгерских общинах Закарпатья. если говорить о нарушении Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, то Украине впору не обвинять кого-то или, тем более, требовать каких-то там "компенсаций", а сухари сушить. Во всяком случае - постмайданной киевской хунте - в полном ее составе!

 

Конечно, все это может обернуться для предельно обнаглевшей "нэзалэжной" именно такой, крайне неприглядной и неприятной стороной только в том случае, если официальная Россия прекратит, наконец "хранить гордое терпение" и все-таки ответит сбрендившей соседке на должном уровне. В данном случае - вполне можно и зеркально.  Симметричный ответ в виде подачи в международные инстанции соответствующих исков как раз против Украины, возможно, несколько охладит воинственный пыл последней. И поубавит желания делать России гадости. Хотя бы - в праздники...

Александр Неукропный специально для Planet Today         

Яндекс.Дзен

Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина Россия международный суд ООН финансирование терроризма террористические организации
Главное за сутки
В США пятерых россиян обвинили в нарушении санкций против Сирии В США пятерых россиян обвинили в нарушении санкций против Сирии Трех сирийцев и пятерых граждан России, которые работают в российской компании «Совфрахт», обвинили в попытке поставок авиационного топлива в Сирию в обход американских санкций, сообщается на сайте минюста США. В…
Трамп: Ким Чен Ын - забавный и очень умный парень Трамп: Ким Чен Ын - забавный и очень умный парень Президент США Дональд Трамп заявил, что сразу поладил с лидером КНДР Ким Чен Ыном на встрече в Сингапуре. "Мы очень хорошо поладили с самого начала… Мы стали говорить о том,…
В Турции запустили газопровод в обход России В Турции запустили газопровод в обход России В турецкой провинции Эскишехир состоялось торжественное открытие Трансанатолийского газопровода (TANAP), который будет транспортировать природный газ из Азербайджана в Турцию, а оттуда в Европу. Об этом сообщает агентство Anadolu. «TANAP —…

Читайте также
Одной фразой Путин поставил на место Авакова с его "военными планами" Одной фразой Путин поставил на место Авакова с его "военными планами" На Украине вновь прозвучал очередной "наполеоновский план" по "деоккупации" (читай - силовому захвату) Донбасса. Озвучил его, что интересно, не командующий объединенной группировкой карателей Наев, а министр внутренних дел "нэзалэжной" -…
Новое противостояние США - Россия: на кону Европа Новое противостояние США - Россия: на кону Европа Уже давно никого не удивляет то, что американцы делят мир на две части - одна должники, вторая - враги. Друзья, через призму тезиса "Америка превыше всего", как-то слабо просматриваются. В…
Ответит ли Ефремов за Крымский мост? Ответит ли Ефремов за Крымский мост? В интервью, которое Михаил Ефремов дал блогеру Юрию Дудю, актер заявил, что знает способ, как примирить Украину с Россией. Ефремов предложил передать Крымский мост Украине в обмен на сам полуостров.…
Как Порошенко торпедирует попытки США усилить ВМС Украины Как Порошенко торпедирует попытки США усилить ВМС Украины В то время, когда главнокомандующий военно-морскими силами Украины вице-адмирал Игорь Воронченко признал, что украинское военное судостроение находится около «точки невозврата», а вся "нэзалэжная" продолжает рыдать по поводу "захваченных" в Крыму…
Интернет и СМИ
Фото
Синее или зеленое? Определяем цвет озера Луиз Синее или зеленое? Определяем цвет озера Луиз

Озеро Луиз, или Лейк-Луиз - это сине-зеленое ледниковое озеро в Национальном парке Банф, известное с...

Видео

 

Китайский военный оркестр встретил Путина «Катюшей»

Опрос

Вы обращаете внимание на состав продуктов при покупке?

Всегда внимательно изучаю - 33.2%
Иногда - 21.6%
Только на некоторых продуктах - 19.7%
Нет, не обращаю на состав внимания - 4.8%
Смотрю только на срок годности - 19.7%

Всего голосов:: 208

 

Анекдот дня

Страничка из дневника.

12.00. Дала себе обещание не жрать, что бы ни случилось! 

22.00. Случилось.

Еще »
Самые популярные материалы
Эксперты предрекают скорую "смерть" евро Эксперты предрекают скорую "смерть" евро
Одной фразой Путин поставил на место Авакова с его "военными планами" Одной фразой Путин поставил на место Авакова с его "военными планами"
Месть: Крокодил съел издевавшуюся над ним 10 лет собаку Месть: Крокодил съел издевавшуюся над ним 10 лет собаку
Новое противостояние США - Россия: на кону Европа Новое противостояние США - Россия: на кону Европа
Ответит ли Ефремов за Крымский мост? Ответит ли Ефремов за Крымский мост?
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Материалы по теме
Получены доказательства: кровь детей Донбасса - на руках НАТО Получены доказательства: кровь детей Донбасса - на руках НАТО
Эксперты предрекают скорую "смерть" евро Эксперты предрекают скорую "смерть" евро
США отреагировали на желание Башара Асада изгнать американцев из Сирии США отреагировали на желание Башара Асада изгнать американцев из Сирии
Порошенко признал - при наступлении на Донбасс умрут миллионы карателей Порошенко признал - при наступлении на Донбасс умрут миллионы карателей
Евросоюз "перекрывает воздух" Восточной Европе Евросоюз "перекрывает воздух" Восточной Европе
Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.