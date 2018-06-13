Антироссийский меморандум в МС ООН - Украина готовит ловушку себе самой?

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Украина не была бы Украиной, если б не постаралась, выворачиваясь наизнанку, не сотворить России в ее главный государственный праздник какую-нибудь особо выдающуюся (с ее же точки зрения) гадость. И, опять-таки, "нэзалэжная" не была бы самой собой, если б эта гадость не имела бы свойств бумеранга.

Наиболее откровенно по данному поводу, высказался, как водится один из наиболее "адекватных" "государственных мужей" Украины - ее министр иностранных дел Павел Климкин: "Сегодня РФ получит от нас своеобразный "подарок" в МС ООН. Он весит около 90 кг, состоит из 17 500 страниц текста и содержится в 29 томах. Подаем наш меморандум по финансированию терроризма и расовой дискриминации!"

О чем, собственно, речь? О том, что Украина во вторник,12 июня, представила в Международный суд ООН (МС ООН) свой Меморандум, который, якобы, "документально подтверждает серьезные нарушения международного права Российской Федерацией и финансирования ею терроризма". О том, каким количеством "доказательств" отягощена данная кляуза бодро рапортует сам Климкин, чьи подчиненные в дурацком усердии переплюнули пионеров советских времен, рвущихся к первому месту на районном конкурсе по сбору макулатуры.

В чем суть очередных бредовых претензий "нэзалэжной"? Обратимся на сей раз не к словоизлияниям Климкина, а к официальному сообщению украинского МИД: "В своем Меморандуме Украина требует, чтобы Россия немедленно прекратила нарушение международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации и выплатила Украине финансовую компенсацию за ущерб, нанесенный Украине и украинскому народу как следствие нарушений России.

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе совершили ужасные акты терроризма против гражданских лиц, используя оружие из Российской Федерации. И Россия нарушила свои международные обязательства в части предотвращения поставок этого оружия российскими чиновниками и другими российскими гражданами общеизвестным террористическим группам..."

Кроме того, Украина снова пытается обвинять Россию в нарушении Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Выражается это, по мнению Киева в том, что "она незаконно оккупировала Крым и нарушила политические, гражданские и культурные права крымских татар, оказывает давление в Крыму на средства массовой информации".

Вряд ли стоит тратить время на то, чтобы комментировать бредовость и безосновательность данных обвинений. сказать тут стоит о другом. Украину уже один раз "завернули" в МС ООН - причем, как раз по поводу обвинений в адрес России в "финансировании терроризма". Таковые обвинения в ООН сочли бездоказательными. очевидно, именно пересмотра данного решения Киев надеется добиться, заваливая Международный суд десятками тысяч бумажек. Но главное ведь заключается не в этом!

Никто и никогда не признавал Донецкую и Луганскую народные республики "террористическими организациями"! Подобного рода законопроект не прошел даже на самой Украине. Их сколько угодно могут обзывать "нелегитимными" или "самопровозглашенными", но от этих определений до четкой юридической формулировки - "террористическая организация", как до Луны. И именно сейчас, когда Европа уже не уговорами, а самыми настоящими пинками понуждает Киев к выполнению Минских договоренностей, шанс на то, что нечто подобное на международном уровне, не дай Бог, произойдет из, призрачного превращается в вообще нулевой. Те же государства-члены "нормандской четверки" будут в таком случае выглядеть не просто идиотами, а "пособниками террористов"!

А вот признание террористическими организациями украинских карательных батальонов вроде, не к ночи будь помянуты, "Азова", "Донбасса" или им подобных, может произойти очень даже запросто. И Украине, кстати, на это не раз более, чем прозрачно намекали - из тех же США. В ту же когорту вполне могут (и должны!) угодить всевозможные "правосеки", члены откровенно нацистских группировок типа С-14 и "Национального корпуса". И вот тогда голова будет болеть уже у Украины...

Примерно та же ситуация может выйти и с "расовой дискриминацией". Преследование на Украине людей по языковому, культурному, национальному и религиозному признакам неоднократно отмечалось и фиксировалось наблюдателями той же ООН. И речь не только о русскоязычном населении (хотя, понятно, прежде всего - о нем!), но и о тех же венгерских общинах Закарпатья. если говорить о нарушении Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, то Украине впору не обвинять кого-то или, тем более, требовать каких-то там "компенсаций", а сухари сушить. Во всяком случае - постмайданной киевской хунте - в полном ее составе!

Конечно, все это может обернуться для предельно обнаглевшей "нэзалэжной" именно такой, крайне неприглядной и неприятной стороной только в том случае, если официальная Россия прекратит, наконец "хранить гордое терпение" и все-таки ответит сбрендившей соседке на должном уровне. В данном случае - вполне можно и зеркально. Симметричный ответ в виде подачи в международные инстанции соответствующих исков как раз против Украины, возможно, несколько охладит воинственный пыл последней. И поубавит желания делать России гадости. Хотя бы - в праздники...

Александр Неукропный специально для Planet Today