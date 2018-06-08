Пятница 08 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Кризис на Украине» Как Порошенко торпедирует попытки США усилить ВМС Украины

Как Порошенко торпедирует попытки США усилить ВМС Украины

Пятница, 08 Июня 2018 08:00
Как Порошенко торпедирует попытки США усилить ВМС Украины Фото из открытых источников

В то время, когда главнокомандующий военно-морскими силами Украины вице-адмирал Игорь Воронченко признал, что украинское военное судостроение находится около «точки невозврата», а вся "нэзалэжная" продолжает рыдать по поводу "захваченных" в Крыму военных судов ВМСУ, на поверхность всплывают совершенно поразительный факты. Оказывается, Украина уже четыре года "не может" забрать подаренные ей США военные корабли! 

 

Невероятно, но факт - еще в 2014 году Соединенные Штаты предложили бесплатно предоставить Украине два патрульных катера «Island» - "для поддержки и восстановления Военно-морского флота Украины". Минуло ЧЕТЫРЕ Года, но воз... простите - корабли и ныне там!  Катера все еще остаются в гавани Балтимора и вряд ли покинут ее когда либо для того, чтобы взять курс к берегам "нэзалэжной".

 

А ведь как красиво все начиналось! 4 апреля нынешнего года президент Украины Петр Порошенко во всеуслышание объявил, что Украина "вот-вот" получит два американских патрульных катера класса «Island», которые ранее находились на службе береговой охраны США. Непонятно. правда,  какого рожна Порошенко тянул аж до нынешней весны, если, повторюсь, это предложение от США поступило еще в 2014 году.... Но лучше уж позже, чем никогда - по крайней мере, так гласит народная мудрость.

 

По словам Порошенко, до получения катеров осталось всего ничего - буквально прямо сейчас  Министерство обороны Украины «проходит процедуру завершения и согласования» контракта на поставку катеров: "Предварительно запланировано, что в начале мая в Украину прибудет группа специалистов Береговой охраны Соединенных Штатов для окончательной детализации, и я надеюсь на подписание указанного контракта", - заявил президент. Не преминула поддержать его и  посол США в Украине Мэри Йованович. Две недели спустя в своем интервью она сказала, что передача катеров значительно укрепит Украинский флот, а сейчас стороны «продвигаются вперед в том, что мы считаем правильным направлением».

 

Однако посольская дама очень поторопилась - как с восторгами, так и с оценкой ситуации. Вопящая на весь мир о "российской угрозе" как на Черном, так и на Азовском море, Украина почему-то не торопится забирать фантастически щедрый подарок. А ведь военного флота у "нэзалэжной" реально нет! В 2014 году она  лишилась всех четырех корветов "Луцк", "Хмельницкий", "Тернополь" и "Приднестровье". А также подлодки "Запорожье", двух тральщиков, десантного корабля "Константин Ольшанский" и еще нескольких вспомогательных судов. Но, может, наплевав на пословицу о стоматологическом осмотре дареного коня, Украина не принимает  под свой флаг катера, потому, что они ей не нужны?

 

Ничего подобного! В условиях  жесточайшего дефицита средств, усугубляемого повальным воровством Украина решила пойти по пути  создания как раз  так называемого "москитного флота" - комбинации небольших, но маневренных военных кораблей. И тут американские катера пришлись бы как нельзя более ко двору - Патрульные катера класса Island строились для Береговой охраны США, всего было произведено 49 судов. 37 из них остаются в строю, два в 2016 году были переданы Береговой охране другого верного сателлита США - Грузии. Вооружение катеров состоит из 25-мм пушки и двух пулеметов. Не Бог весть что - но лучше, чем ничего вообще. И тем не менее...

 

Официальная переписка об американских катерах между представителями Украины и США продолжается уже несколько лет, и напоминает разговор глухого с немым. Одним из главных препятствий стало то, что американская сторона настаивает на прямом контракте между Министерством обороны Украины и Береговой охраной США. А по  законам "нэзалэжной" такими операциями может заниматься только государственный гигант-монополист «Укроборонпром», коррумпированность и вороватость руководителей и сотрудников которого вошла уже в поговорки по всему миру. Неудивительно, что западные партнеры и инвесторы все чаще отказываются работать с таким посредником. 

 

Другим "камнем преткновения" стало... типичное украинское жмотство, возведенное в абсолют (та дорого ж...)!  Украине все никак не удавалось согласовать с Соединёнными Штатами способ транспортировки и объём расходов на неё. Киев должен получить катера совершенно  бесплатно, средства понадобились бы  лишь на транспортировку. обслуживание и обучение экипажа. Это обойдется в примерно 10 миллионов долларов для обеих катеров, в то время как  украинский  "эквивалент"  (о его качестве - гусары, молчать!) будет стоить почти в шесть раз больше - 27-35 миллионов долларов США каждый.

 

Но вот тут-то и кроется несомненная разгадка всей интриги: дело не в том, сколько стоят построенные на Украине катера. Дело в том, КТО их строит! Единственным реально действующим предприятием, которое занимается судостроительством, и, которое, собственно, осуществляет строительство боевых катеров  является...  киевское судостроительное предприятие «Кузница на Рыбальском»,  пренадлежащее лично Петру Порошенко! В министерстве обороны Украины  не скрывают, что из казны уже выделены средства на производство катеров на верфи «Кузня на Рыбальском» - около 16,4 миллиардов гривен. И кто-то думает, что Петя выпустит эти деньги из своей жадной пасти? На транспортировке катеров из США он СТОЛЬКО не украдет! Американцы не дадут...

 

Самое смешное, что в данном случае дошло до того, что терпение лопнуло-таки у американцев! Результатом стало журналистское расследование, которое  сотрудники украинских СМИ проводили совместно с бюро «Радио Свобода» (и явно по его инициативе). закончилось все это... правильно, ничем! Ни Порошенко, ни премьер-министр, ни министр обороны "нэзалэжной" не пожелали давать какие-либо комментарии относительно данных расследования. Более того - журналистам еще и крепко "досталось на орехи" за то. что посмели совать нос куда не следует!

 

Порошенко лишь злобно огрызнулся - мол, "средства массовой информации создали путаницу из ясной ситуации" и привычно заклеймил  журналистов "зрадофилами". А министерство обороны и вовсе заявило, что журналистское расследование принесло пользу "государству-агрессору".  Ну, хоть не грохнули - ни взаправду, ни понарошку - уже и на том спасибо. Волокиту с получением катеров принялись валить уже на министерство экономического развития и торговли Украины. Ничего - надо будет, и еще виноватых найдут. За этим на Украине не заржавеет.

 

Судя по всему. украинским морякам предстоит не ходить, а именно, что плавать на убогих поделках от Пети Порошенко, которые, как и абсолютное большинство постмайданного украинского "супероружия" окажутся жутким хламом. Удивительно будет, если хоть какие-то лоханки, хотя бы способные отчалить от берега, вообще сойдут со стапелей его завода. Все-таки суда строить - не шоколадки лепить! Американские же «Island» продолжат хранить безопасность берегов Украины - у причала Балтимора...

Александр Неукропный специально для Planet Today                              

Яндекс.Дзен

Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина США ВоенноМорской флот Порошенко воровство в ВСУ
Главное за сутки
Встреча Путина и Трампа состоится в Австрии Встреча Путина и Трампа состоится в Австрии Австрия выразила готовность провести встречу президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу Белого Дома. Отмечается, что встреча, тем не менее,…
В Киеве заявили о потере контроля над Одессой В Киеве заявили о потере контроля над Одессой Депутаты Верховной Рады обратились к секретарю Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Александру Турчинову с просьбой принять меры из-за потери контроля в Одессе. Об этом у себя в Facebook рассказал парламентарий…
G7 становится G6? Эммануэль Макрон пригрозил подписать соглашение на саммите G7 без Трампа G7 становится G6? Эммануэль Макрон пригрозил подписать соглашение на саммите G7 без Трампа Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил, что участники саммита "Большой семерки" в Канаде подпишут "соглашение шести стран" без американского лидера Дональда Трампа. Саммит пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек, сообщает …

Читайте также
США отреагировали на желание Башара Асада изгнать американцев из Сирии США отреагировали на желание Башара Асада изгнать американцев из Сирии Позиция Башара Асада относительно присутствия американских военных "на территории его страны" вылилась в достаточно резком интервью, которое президент Сирии недавно дал телеканалу RT. Министерство обороны США не могло пройти мимо…
Мат в один ход – Запад проиграл информационную "войну" с Россией Мат в один ход – Запад проиграл информационную "войну" с Россией Есть на свете такие друзья, с которыми и врагов не нужно. Это - прописная истина. Именно в роли такого "друга" выступила Украина для Запада, задумав и осуществив колоссальный по глупости,…
Правда вскрылась: никакого "российского заказа" в "деле Бабченко" не было! Правда вскрылась: никакого "российского заказа" в "деле Бабченко" не было! Никакого "русского следа" и "кремлевского заказа" в "убийстве" Аркадия Бабченко не было и быть не могло! Представленные украинской спецслужбой "заказчики" и "организаторы" преступления на самом деле являются ее же внештатными…
Маршал Победы Георгий Жуков объявлен на Украине вне закона Маршал Победы Георгий Жуков объявлен на Украине вне закона Нацистствующие политические карлики Украины одержали очередную воистину эпохальную "пэрэмогу" над прошлым. Маршал Великой Победы, один из ее основных творцов - великий полководец Георгий Константинович Жуков отныне объявлен в "нэзалэжной" вне…
Фото
А вы любите кошек? Тогда пришла посетить остров кошек А вы любите кошек? Тогда пришла посетить остров кошек

Остров Тасиро в Японии, более известный как "Остров кошек" славится множеством живущих на нем кошек,...

Видео

 

Предельно низкий полет Су-25 над пляжем в Кирилловке

Опрос

Вы обращаете внимание на состав продуктов при покупке?

 

Анекдот дня

Бабушки у подъезда – они ведь как подписчики в фейсбуке. В друзья не добавляются. А за новостями следят!

Еще »
Самые популярные новости

 

Материалы по теме
Оглушительное дипломатическое фиаско - Америку подвела ее наглость Оглушительное дипломатическое фиаско - Америку подвела ее наглость
Запад готовит удар по России в сто раз мощнее "дела Скрипалей" Запад готовит удар по России в сто раз мощнее "дела Скрипалей"
Получены доказательства: кровь детей Донбасса - на руках НАТО Получены доказательства: кровь детей Донбасса - на руках НАТО
США, ЕС и НАТО: "Россия, покайся!" И умри... США, ЕС и НАТО: "Россия, покайся!" И умри...
США отреагировали на желание Башара Асада изгнать американцев из Сирии США отреагировали на желание Башара Асада изгнать американцев из Сирии
Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.