Как Порошенко торпедирует попытки США усилить ВМС Украины

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В то время, когда главнокомандующий военно-морскими силами Украины вице-адмирал Игорь Воронченко признал, что украинское военное судостроение находится около «точки невозврата», а вся "нэзалэжная" продолжает рыдать по поводу "захваченных" в Крыму военных судов ВМСУ, на поверхность всплывают совершенно поразительный факты. Оказывается, Украина уже четыре года "не может" забрать подаренные ей США военные корабли!

Невероятно, но факт - еще в 2014 году Соединенные Штаты предложили бесплатно предоставить Украине два патрульных катера «Island» - "для поддержки и восстановления Военно-морского флота Украины". Минуло ЧЕТЫРЕ Года, но воз... простите - корабли и ныне там! Катера все еще остаются в гавани Балтимора и вряд ли покинут ее когда либо для того, чтобы взять курс к берегам "нэзалэжной".

А ведь как красиво все начиналось! 4 апреля нынешнего года президент Украины Петр Порошенко во всеуслышание объявил, что Украина "вот-вот" получит два американских патрульных катера класса «Island», которые ранее находились на службе береговой охраны США. Непонятно. правда, какого рожна Порошенко тянул аж до нынешней весны, если, повторюсь, это предложение от США поступило еще в 2014 году.... Но лучше уж позже, чем никогда - по крайней мере, так гласит народная мудрость.

По словам Порошенко, до получения катеров осталось всего ничего - буквально прямо сейчас Министерство обороны Украины «проходит процедуру завершения и согласования» контракта на поставку катеров: "Предварительно запланировано, что в начале мая в Украину прибудет группа специалистов Береговой охраны Соединенных Штатов для окончательной детализации, и я надеюсь на подписание указанного контракта", - заявил президент. Не преминула поддержать его и посол США в Украине Мэри Йованович. Две недели спустя в своем интервью она сказала, что передача катеров значительно укрепит Украинский флот, а сейчас стороны «продвигаются вперед в том, что мы считаем правильным направлением».

Однако посольская дама очень поторопилась - как с восторгами, так и с оценкой ситуации. Вопящая на весь мир о "российской угрозе" как на Черном, так и на Азовском море, Украина почему-то не торопится забирать фантастически щедрый подарок. А ведь военного флота у "нэзалэжной" реально нет! В 2014 году она лишилась всех четырех корветов "Луцк", "Хмельницкий", "Тернополь" и "Приднестровье". А также подлодки "Запорожье", двух тральщиков, десантного корабля "Константин Ольшанский" и еще нескольких вспомогательных судов. Но, может, наплевав на пословицу о стоматологическом осмотре дареного коня, Украина не принимает под свой флаг катера, потому, что они ей не нужны?

Ничего подобного! В условиях жесточайшего дефицита средств, усугубляемого повальным воровством Украина решила пойти по пути создания как раз так называемого "москитного флота" - комбинации небольших, но маневренных военных кораблей. И тут американские катера пришлись бы как нельзя более ко двору - Патрульные катера класса Island строились для Береговой охраны США, всего было произведено 49 судов. 37 из них остаются в строю, два в 2016 году были переданы Береговой охране другого верного сателлита США - Грузии. Вооружение катеров состоит из 25-мм пушки и двух пулеметов. Не Бог весть что - но лучше, чем ничего вообще. И тем не менее...

Официальная переписка об американских катерах между представителями Украины и США продолжается уже несколько лет, и напоминает разговор глухого с немым. Одним из главных препятствий стало то, что американская сторона настаивает на прямом контракте между Министерством обороны Украины и Береговой охраной США. А по законам "нэзалэжной" такими операциями может заниматься только государственный гигант-монополист «Укроборонпром», коррумпированность и вороватость руководителей и сотрудников которого вошла уже в поговорки по всему миру. Неудивительно, что западные партнеры и инвесторы все чаще отказываются работать с таким посредником.

Другим "камнем преткновения" стало... типичное украинское жмотство, возведенное в абсолют (та дорого ж...)! Украине все никак не удавалось согласовать с Соединёнными Штатами способ транспортировки и объём расходов на неё. Киев должен получить катера совершенно бесплатно, средства понадобились бы лишь на транспортировку. обслуживание и обучение экипажа. Это обойдется в примерно 10 миллионов долларов для обеих катеров, в то время как украинский "эквивалент" (о его качестве - гусары, молчать!) будет стоить почти в шесть раз больше - 27-35 миллионов долларов США каждый.

Но вот тут-то и кроется несомненная разгадка всей интриги: дело не в том, сколько стоят построенные на Украине катера. Дело в том, КТО их строит! Единственным реально действующим предприятием, которое занимается судостроительством, и, которое, собственно, осуществляет строительство боевых катеров является... киевское судостроительное предприятие «Кузница на Рыбальском», пренадлежащее лично Петру Порошенко! В министерстве обороны Украины не скрывают, что из казны уже выделены средства на производство катеров на верфи «Кузня на Рыбальском» - около 16,4 миллиардов гривен. И кто-то думает, что Петя выпустит эти деньги из своей жадной пасти? На транспортировке катеров из США он СТОЛЬКО не украдет! Американцы не дадут...

Самое смешное, что в данном случае дошло до того, что терпение лопнуло-таки у американцев! Результатом стало журналистское расследование, которое сотрудники украинских СМИ проводили совместно с бюро «Радио Свобода» (и явно по его инициативе). закончилось все это... правильно, ничем! Ни Порошенко, ни премьер-министр, ни министр обороны "нэзалэжной" не пожелали давать какие-либо комментарии относительно данных расследования. Более того - журналистам еще и крепко "досталось на орехи" за то. что посмели совать нос куда не следует!

Порошенко лишь злобно огрызнулся - мол, "средства массовой информации создали путаницу из ясной ситуации" и привычно заклеймил журналистов "зрадофилами". А министерство обороны и вовсе заявило, что журналистское расследование принесло пользу "государству-агрессору". Ну, хоть не грохнули - ни взаправду, ни понарошку - уже и на том спасибо. Волокиту с получением катеров принялись валить уже на министерство экономического развития и торговли Украины. Ничего - надо будет, и еще виноватых найдут. За этим на Украине не заржавеет.

Судя по всему. украинским морякам предстоит не ходить, а именно, что плавать на убогих поделках от Пети Порошенко, которые, как и абсолютное большинство постмайданного украинского "супероружия" окажутся жутким хламом. Удивительно будет, если хоть какие-то лоханки, хотя бы способные отчалить от берега, вообще сойдут со стапелей его завода. Все-таки суда строить - не шоколадки лепить! Американские же «Island» продолжат хранить безопасность берегов Украины - у причала Балтимора...

Александр Неукропный специально для Planet Today