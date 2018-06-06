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Маршал Победы Георгий Жуков объявлен на Украине вне закона

Среда, 06 Июня 2018 07:20
Маршал Победы Георгий Жуков объявлен на Украине вне закона Фото из открытых источников

Нацистствующие политические карлики Украины одержали очередную воистину эпохальную "пэрэмогу" над прошлым. Маршал Великой Победы, один из ее основных творцов - великий полководец Георгий Константинович Жуков отныне объявлен в "нэзалэжной" вне закона, как враг украинского народа, принесший ему неисчислимые беды и страдания.

 

Толчком к данному решению стало официальное обращение в бесноватый Институт национальной памяти Украины  депутата харьковского облсовета Дмитрия Булаха, живо интересовавшегося - можно ли сносить памятные знаки в честь Жукова? "Не только можно, но и нужно! Немедленно, и, более того - прямо сейчас же!" - с великой готовностью дали ответ в ИНП, выдав на-гора официальный письменный ответ за подписью его главы, главного нацистского мракобеса от "истории" - Владимира Вятровича.

 

Чем же конкретно СУГС-патриотам вообще и Вятровичу  лично не угодил Маршал Победы?! Список  "претензий", изложенный "ученым", который, судя по его "познаниям" не осилил историю даже в объеме школьного курса, впечатляет. Прежде всего, Георгий Константинович виновен в том, что "в декабре 1920 - августе 1921 года принимал участие в подавлении крестьянского восстания на Тамбовщине". Какое, к чертям свинячьим, касательство находящаяся во глубине столь ненавидимой ими России Тамбовская губерния имеет до "украинского народа" и лично Вятровича, понять решительно невозможно! Ну, разве что этот буйный шизофреник и ее уже считает "исконно украинскими территориями"...

 

Впрочем, это еще что! Дальше следуют перлы куда похлеще. оказывается, Жуков "...в годы Второй мировой войны своими приказами обрек на уничтожение сотни тысяч украинцев, призванных в Красную Армию в 1943 году" (!!!). То есть - по совершенно извращенной "логике" Вятровича и ИНП ДО 1943 года украинцы не призывались в Красную Армию, не воевали, не погибали, защищая Родину! По каким учебникам он "проходил" историю Великой Отечественной? По пособиям для умственно отсталых националистов - не иначе... Другого названия, кроме бреда сумасшедшего подобные "обвинения" не заслуживают ни в коем случае.

 

Далее Вятрович со своей командой. вполне ожидаемо, "вступается" за поруганную Жуковым "честь" бедняжки Европы. ну как же - ведь маршал "виновен в том, что "был комендантом советской оккупационной зоны в Германии", а еще - "одним из инициаторов подавления в 1956 году восстания в Венгрии". За одно это, по мнению "эуропейцев" вроде Вятровича Жукова просто необходимо свергнуть со всех пьедесталов. Вот если б он возглавлял оккупационную администрацию европейского Третьего рейха на Украине - тогда бы они, пожалуй, призвали ставить ему памятники на каждом углу. Происходит же сегодня  именно это в отношении фашистских холуев вроде Бандеры и Шухевича?

 

Однако, вернемся к высказанным в адрес Георгия Жукова "сугубо украинским" претензиям. Оказывается, он "виновен" еще и в том, что "будучи командующим Одесским военным округом ... был организатором и руководителем военных учений на Тоцком полигоне в 1954 году, когда для изучения возможностей армии в "атомной войне" от 45 до 60 тысяч солдат были подвергнуты действию радиации после взрыва атомной бомбы".  Обезьянки вроде Вятровича, конечно, даже под пытками не признают что вся "ядерная гонка" СССР была вынужденным ответом на агрессивные действия США, у которых на 1954 год имелось не менее ПЯТИ планов нападения на СССР с использованием атомного оружия!

 

Вот кто бы напомнил  имбецилам из потерявшего не только память, но и остатки совести "института"  Вятровича, что в соответствии с одним из таких планов - "Троян" 1 января 1957 года на Советский Союз должны были быть обрушены (только на на первом этапе!) 300 атомных бомб  по 50 килотонн и 200000 тонн обычных бомб. Удару планировалось подвергнуть а 100 советских городов.  25 атомных бомб должны были достаться Москве, 22 — упасть на Ленинград, 10 — на Свердловск... Но ведь  8 ядерных зарядок предназначались  Киеву! Еще 5 должны были сбросить на Днепропетровск, 2 — на Львов! От Украины (впрочем, как и от всего СССР) не осталось бы даже воспоминания! Американцы скурпулезно подсчитали, что 60 миллионов жителей СССР умрут сразу, а в дальнейшем эта цифра неминуемо возрастет до 100 миллионов.

 

В глазах неблагодарных вырожденцев, непрощаемыми преступлениями Георгия Константиновича являются его пребывание на посту Министра обороны СССР в 1955-57 годах и членоство в Центральном Комитете КПСС... На основании приведенного выше "обвинительного акта" ничтожество Вятрович выносит совершенно однозначный, не подлежащий обжалованию вердикт:

 

 

"...памятники, памятные знаки, установленные в честь Жукова Георгия Константиновича (1896-1874) (годы жизни приведены по оригиналу Вятровича! Нет, ну двоечник же, форменный неуч! - авт.) - лица, которое было причастно к установлению советской власти вооруженным путем, занимала руководящие посты в коммунистической партии и высших органах власти и управления, подлежат демонтажу, а объекты топонимики, названные в его честь - обязательному переименованию."

 

Тут, в общем и комментировать-то более нечего... Не о чем говорить. Гниды, подобные Вятровичу никогда не задумаются о том, что ползают по этой Земле, ежеминутно оскверняя ее собственным существованием, исключительно в силу того, что была Великая Победа. В Великой Отечественной Войне. И у этой Победы были великие Солдаты и великие Маршалы, на чьи святые могилы они сегодня старательно извергают нечистоты. И при всей исторической неоднозначности титанической фигуры великого Героя Жукова не гнусным карликам, недостойным пыли с сапог солдат Великой Войны, пытаться его судить.  

 

Победа вечна. Ее Герои - от первого Маршала до каждого солдата,  вечны. Их Память и Слава пребудут с нами всегда. А мутную мерзость вятровичей - вместе с породившей их  обезумевшей "страной" - мир смахнет с себя, даже не вспомним о том, что они вообще были...

Александр Неукропный специально для Planet Today                              

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина Великая Отечественная война Победа Маршал Жуков нацисты Вятрович
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