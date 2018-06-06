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Российско-украинская война за Азовское море - взгляд из Киева

Среда, 06 Июня 2018 07:30
Российско-украинская война за Азовское море - взгляд из Киева Фото из открытых источников

Развязав против России самое натуральное пиратство и нарвавшись на весьма чувствительные ответные меры, Украина не на шутку всполошилась. Вынужденные действия России, направленные на защиту от очередных выходок украинских "флибустьеров" там принялись трактовать, как подготовку  к "очередному акту агрессии"!

 

Впрочем, если уж быть совершенно точными, то в данном случае Киев вполне привычно для себя, "поет с чужого голоса" - естественно, американского. Именно американский политолог Пол Гобл сделал заявление о том, что "Кремль может использовать дополнительное военное присутствие для попыток оккупировать новые территории Украины для обеспечения наземного сообщения между Россией и аннексированным Крымом". А раз так - то "Украине необходимо обязательно принять дополнительные меры, чтобы защититься от роста военного присутствия России в Азовском море, поскольку судна, которые она перебросила, хорошо подходят для того, чтобы начать нападение на побережье, или поддержать атаку по суше".

 

Нагнетая истерию, американский "пророк" уже и дату "новой российской агрессии" умудрился назначить: "Путин вторгся в Украину и аннексировал Крым в районе дат Сочинской олимпиады 2014 года. Вполне возможно — и даже некоторые российские аналитики об этом говорят — он может начать новое нападение на Украину после Чемпионата мира в этом месяце. Если так, то российский флот в Азовском море станет ключевым элементом!"

 

естественно, после таких информационных "вбросов" из США, резко активизировались кликуши в Киеве. Руководителя одиозного антироссийского проекта «Майдан закордонних справ» Андрей Клименко немедленно не только подтвердил мнение американца, но и принялся называть, якобы, точно известные ему боевые единицы ВМФ России, отправленные в район Азовского моря "для нападения на Украину". Клименко говорит  о переброске с Каспия на Азов двух речных бронекатеров АК-201 и АК-248 проекта 1204 («Шмель») и одного катера АК-326 проекта 1400М («Гриф»), которые на переходе из Ростова  сопровождал рейдовый водолазный катер РВК-933 проекта 23040.

 

Далее украинский "закордонный майдановец" начинает откровенно юлить - мол, "сегодня трудно представить ситуацию, при которой Украина попыталась бы отбить Крым силой". Более того, он признает: "Имея подавляющее преимущество в воздухе, Россия имеет его и на море. Корабельно-катерная группировка российских пограничников состоит из 16 кораблей с артиллерийским вооружением и более чем 30 быстроходных катеров, вооруженных пулеметами." И делает из этого "единственно правильный вывод" - "подкрепление с Каспия – это создание предпосылок для успешного десанта на азовское побережье!" И тут же принимается угрожать России: "скрыть российское военное вторжение от мирового сообщества будет уже невозможно. Это грозит Кремлю новой волной экономических санкций."

 

При этом. по обычаю украинских "патриотов"  Клименко пытается, ставя все с ног на голову, агрессивные действия Украины объявляет "ответом на российскую угрозу". К таковым "ответам" он причисляет, прежде всего,  проведенное недавно семью кораблями и катерами Морской охраны Погранслужбы Украины "боевое слаживание, в ходе которого велись учебные стрельбы, отрабатывались совместные действия в бою и вопросы отражения атак диверсантов". При этом Клименко считает, что останавливаться на одних лишь учениях не стоит - "украинские пограничники также могли бы организовать сопровождение иностранных торговых судов, чтобы помешать остановкам и досмотрам". 

 

Понятное дело, имеются в виду "остановки и досмотры", осуществляемые на законных основаниях российскими пограничниками. То. что следование его идиотским предложениям практически неминуемо приведет к вооруженному конфликту, в майданутую голову Клименко как-то не укладывается. Или укладывается?! Такой вариант тоже не исключен. поскольку в реальности "нэзалэжная" в последнее время делает решительно все возможное для обострения ситуации в районе Азовского моря. Чего стоят одни только полеты "на бреющем" украинской военной авиации над приазовскими пляжами. Впрочем, в украинских ВВС объяснили безответственную выходку пилота тем, что это, мол была "отработка противодействия воздушным силам условного противника при выполнении на условно ограниченных высотах..."

 

А уж внезапно объявленные на днях трехмесячные "учения" украинских вояк, которые им припекло проводить именно на Азовском море да еще на протяжении всего лета - это уже, извините, попахивает провокацией чистейшей воды! Три участка Азовского моря будут закрыты до 1 сентября "для проведения мероприятий по боевой подготовке Вооруженных сил Украины" - так заявляют в ВСУ.  Вот только одна из зон захватывает район Новоазовска и Седово, то есть береговую линию, подконтрольную Донецкой Народной Республике. И вскользь упомянув об этом, "закордонный майдановец" Клименко вдруг проговаривается об истинных целях "учений": "Совершенно не исключено, что мы увидим занятие украинскими военнослужащими «серых зон» уже на Азовском море, а к концу учений «азовская флотилия ДНР»  перестанет существовать…

 

При этом азовскую флотилию ополченцев Донбасса этот клоун упорно продолжает считать (цитирую дословно)  "некоторым количеством баркасов с установленными на них пулеметами" и рассчитывает на легкую победу над ней. Очевидно, слова главы ДНР Алексаандра Захарченко о том, что на любые провокации во время явно ради таковых и проводящихся "учений", республиканцы оставляют за собой право "открыть учебный огонь по водным целям", в том числе и ракетными системами залпового огня, прошли мимо ушей Клименко. Он упорно продолжает бредить "украинским блицкригом" на Азовском море:

"Украина должна денонсировать соглашения от 1993 и 2003 годов. Параллельно необходимо объявить в Азове территориальное море, внутренние воды и исключительную морскую экономическую зону, а также уведомить об этом международные организации. Также необходимо приказать пограничникам и вооруженным силам взять под охрану территориальные воды Украины в Азовском море (то есть 12-мильную зону), в том числе обеспечить ее морское патрулирование силами Мариупольского отряда Морской охраны!" - провозглашает этот "великий эксперт". 

 

Как и всегда в подобных случаях, его откровения имеют только одну ценность и один смысл - они служат очередным доказательством того, что Украина, продолжая обвинять Россию в "агрессии" сама готовится совершить таковую и предпринимает для этого не вымышленные, а вполне реальные шаги.

Александр Неукропный специально для Planet Today                              

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина Россия Азовское море война на Донбассе ДНР
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