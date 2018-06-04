Украинским журналистам сделали последнее предвыборное предупреждение

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Пока широкая общественность "нэзалэжной" обсуждает кто именно из тамошних журналистов был приглашен на "историческую" беседу в СБУ, где "акулам пера" открыли глаза на злодейские планы в отношении их, любимых о пообещали не спускать глаз - исключительно для обеспечения их же безопасности, кое до кого начинает все-таки доходить истинные смысл и цель данного мероприятия.

Смысл сей прост и незатейлив, как и вся мозговая деятельность нынешнего главы Украины Петра Порошенко и всех его верных приближенных. В стране на носу выборы и нынешней "власти" категорически не улыбается, чтобы тамошние топ-журналисты по тем или иным причинам оказались "в стане врага". Нет, в принципе, все возможное для того, чтобы любые представители украинских масс-медиа сто раз подумали перед тем, как обнародовать "неправильные" новости или, тем более, точку зрения, уже сделано.

Убийства Олеся Бузины и Павла Шеремета, судебные процессы против Руслана Коцабы, Кирилла Вышинского и Сергея Гужвы - это только то, что на слуху. А сколько еще журналистов в "нэзалэжной" горько поплатилось за свою деятельность начиная с 2014 года, реальному учету поддается слабо. Поскольку то же СБУ из собственных "профилактических бесед" с ними далеко не всегда устраивает пиар-акции. Те "задушевные разговоры", после которых человек покидает стены данной конторы", истово крестясь (если, конечно, покидает!), широкой огласке не придаются ни организаторами, ни, как правило - приглашенными...

Однако, в горячий предвыборный период в политических кругах начинает, говоря словами Остапа Бендера, ходить такое количество денежных знаков, что кто-то может и соблазниться. кушать-то все хотят - и "акулы пера" ничуть не меньше всех прочих! Вот именно для того, чтобы привить как можно более стойкий иммунитет к подобным соблазнам, их и собрали в первый день лета на улице Владимирской. "В результате этой оперативной комбинации следствие получило список из 47 человек, которые могли быть следующими жертвами террористов. Преимущественно, это известные украинские и экс-российские журналисты… Сегодня они уведомлены об опасности и организуется их защита", – написал в Facebook генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Вся Украина смеется из-за того, что в анонсированном самим же Луценко "расстрельном списке Путина" сперва, якобы значилось три человека, затем их оказалось 30, а потом это число вмиг превратилось в 47! лучше всего по этому вопросу "прошлись" как раз коллеги тех, кому в СБУ долго и проникновенно вешали на уши лапшу касательно "смертельной опасности" - украинские журналисты:

– Юрий Луценко вчера в 20.00: "ГПУ и СБУ узнали лишь 3 фамилии из 30-ти человек, которых планировали убить"

– Юрий Луценко вчера в 22.00: "ГПУ и СБУ узнали все 30 фамилий лиц, которых планировали убить"

– Юрий Луценко сегодня в 17.00: "ГПУ и СБУ узнали 47 из 30 фамилий лиц, которых планировали убить".

Извиняюсь, по какой причине у человека перед глазами предметы начинают множиться?" - написал Дмитро Гнап. А заместитель главного редактора популярного украинского интернет-издания "Страна" Светлана Крюкова добавила еще похлеще: "Юрий Витальевич, а где вы столько журналистов взяли - 47? В расстрельном списке. Вы за последние два года с вашими креативными друзьями так извратили рынок, что два десятка пишущих, говорящих, и думающих если наберется - слава Богу. Остальные зашугались, спились, скурвились, или спорохоботились в хлам. За ваши деньги"

То, что "список 47-ронинов", как его уже успели окрестить в "нэзалэжной" является ничем иным, кроме как плодом больного воображения Луценко, Грицака и их подчиненных, лихорадочно пытающихся хоть как-то "замазать" собственный грандиозный провал, сомнения не вызывает ни у кого. Но дело не только в этом. Наиболее дальновидные и вдумчивые люди уже высказались на сей счет. Например, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко прямо заявил о том, что "список потенциальных жертв" дает возможность накануне президентских и парламентских выборов манипулировать людьми, влияющими на общественное мнение:

"Секретное формирование спецслужбами "расстрельного списка – 47" позволяет установить оперативный контроль над любым журналистом, общественным деятелем или политиком. В таком случае якобы "охрана" журналиста элегантно превращается в слежку, прослушку и "караул".

"Сформировав такой список, власть (ГПУ – Администрация президента – СБУ) получает соблазнительно эффективный способ манипулирования всеми, кто имеет влияние на общественное мнение или не скрывает своего негативного отношения к коррумпированной и непрофессиональной правящей клике. Если Бабченко обваляли в свиной крови и посадили в морг, так представляете, до чего может дойти фантазия смычки "молодых оперативников" с не прошедшими реальную люстрацию старыми или высокопоставленными работниками СБУ и ГПУ.

Этот угрожающий "список-47" будет носит тайный характер и будет пополнятся или сокращаться в зависимости от отношения к нынешней власти. Те, кто, действительно, критикуют власть будут в верхней части списка, остальные,- по мере оперативной необходимости ГПУ и СБУ и АП. А ФСБ, имея это "список-47", получает отличные возможности для вербовочной деятельности в Украине и активных акций."

Того же примерно мнения придерживается и украинский юрист Андрей Портнов: "Те, кто работал в верхних кабинетах, знают, какие функции, кроме самой охраны, попутно выполняют органы государственной охраны. Их задача – запоминать и документировать встречи, передвижения, контакты, места личной и деловой активности, точки постоянной дислокации, ведущиеся в присутствии охраны телефонные разговоры лиц, входящих в ближайшее окружение охраняемого лица, личности аффилированных лиц, родственников, водителей и нянь, устанавливать дополнительные средства коммуникации, электронные каналы связи и сферы жизненных интересов. Если охраняемое лицо является важной с информационной точки зрения птицей, ему еще и устанавливают там, где это удается, оперативно-технические средства для негласного съема информации".

Итак, налицо попытка украинской "власти" на самом старте предвыборной гонки не просто "взять под колпак", но и, в буквальном смысле посадить на очень короткий поводок ведущие фигуры медиапространства "нэзалэжной" . При этом там никто пока не рискует озвучить самый главный посыл, данный журналистам СБУ: "Мы вас предупреждали, что вас хотят убить коварные "русские агенты"? Ну, теперь если что - не обессудьте..." Речь о том, что прямое оглашение тех или иных персон в качестве "потенциальных жертв" развязывает руки тому же СБУ АБСОЛЮТНО! Вот начнет кто-то из побывавших на встрече критиковать Порошенко (или тех же Луценко с Грицаком) - их и "того"... И взятки гладки - "Русские ликвидировали, понятное дело Мы ж говорили!"

Украинские журналисты, даже те из них, кого Крюкова совершенно справедливо называет "спившимися, скурвившимися и спорохоботившимися в хлам" - люди неглупые. И уж инстинкт самосохранения у них развит - дай Бог каждому! Сомневаюсь, что хоть до кого-то из побывавших в СБУ (а также до всех остальных тружеников пера, камеры, микрофона и клавиатуры на Украине) не дошел именно этот смысл послания. Ведь список "47-ми ронинов" вполне оперативно может разрастись и до списка, скажем "300 спартанцев"...

За чем-чем, а вот за этим у Порошенко, Луценко и Грицака дело не встанет!

Александр Неукропный специально для Planet Today