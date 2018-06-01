Пятница 01 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Кризис на Украине» Правда вскрылась: никакого "российского заказа" в "деле Бабченко" не было!

Правда вскрылась: никакого "российского заказа" в "деле Бабченко" не было!

Пятница, 01 Июня 2018 16:02
Правда вскрылась: никакого &quot;российского заказа&quot; в &quot;деле Бабченко&quot; не было! Фото из открытых источников

Никакого "русского следа" и "кремлевского заказа" в "убийстве" Аркадия Бабченко не было и быть не могло! Представленные украинской спецслужбой "заказчики" и  "организаторы" преступления на самом деле являются ее же внештатными сотрудниками!  Подлинную правду раскопали украинские журналисты и адвокаты - и немедленно представили ее на всеобщее обозрение.

 

50-летний Борис Герман, исполнительный директор ООО "Украино-немецкое совместное предприятие "Шмайсер", объявленный чуть ли не главным "резидентом Кремля" на Украине и обвиняемый в организации серии террористических актов на ее территории, на самом деле давно уже сотрудничает со Службой безопасности Украины - причем как раз именно в качестве штатного провокатора и доносчика. Этот факт обнародовала журналистка Татьяна Высоцкая, заподозрить котору. в малейшей симпатии к России решительно невозможно. Впрочем, судите сами:

"Сейчас нахожусь в Одессе - беру на поруки ребят - ветеранов войны, которых так называемые «правоохранители» хотят посадить  за хранения оружия, и которые уже месяц сидят в Одесском СИЗО. Так вот интересно, что буквально час назад, в открытом судебном заседании, прокурор заявил, что показания против героев СБУшникам давал еще в апреле ... некто  Герман Б.Л.!

Следовательно, мой логический вывод: Борис Герман однозначно на протяжении определенного периода времени   сотрудничает с украинскими спецслужбами. очень похоже на то, что вся стройная схема «спецоперации СБУ», которая поставила на уши весь мир, таки развалилась..."

 

Как видите - каратели из АТО для Высоцкой - "герои", которых надо спасать. ну, точно не фанатка "русского мира". Однако, отношение к безобразному цирку, устроенному СБУ, у нее однозначное. Несколько ранее мысль о том, что "доказательствам", представленные украинскими ""правоохранителями", цена будет грош, если окажется. что в роли "организатора убийства" выступал их же агент, высказал украинский адвокат Ростислав Кравец:

"Я не исключаю, что такая ситуация могла произойти   в данном случае. Если это окажется правдой, то получится, что что человека, который пришел помочь разоблачить преступление на территории Украины, спецслужбы просто решили использовать, чтобы оправдать свое существование."

 

Более того, юрист высказал серьезное опасение в том, что с целью "упрятать концы в воду", хозяева Германа вполне могут организовать его "скоропостижную смерть" в тюремной камере. С мертвых спроса нет, и  такой поворот событий может оказаться для СБУ, Генеральной прокуратуры Украины и лично ее президента - Порошенко, увязшего в этом неприглядном деле по самые уши, единственным способом попытаться сохранить хоть какие-то остатки собственного реноме. Адвокат сказал:

"Вполне может  подтвердиться, что Герман  сам сообщил о преступлении, сотрудничал с СБУ и делал то, что говорили спецслужбы. Это доказать не сложно, поэтому я и переживаю за самочувствие этого подозреваемого, с которым может что-то произойти и тогда украинцы не узнают правду."

 

А ведь именно так оно, скорее всего и будет! Ведь Борис Герман уже успел во всеуслышание объявить о своей работе на СБУ: "Мы сейчас просто сталкиваемся с последствиями проведения спецоперации разведки Украины. Я сотрудничаю с этой разведкой по поводу выявления на территории Украины воздействия действий РФ по смену власти в Украине. Работаю я по этому поводу уже достаточно давно — где-то полгода." Весь остальной бред - про какие-то "российские неправительственные фонды по организации террора на Украине" и тому подобную чушь он принялся нести уже позднее - явно после проведенной с ним кураторами "разъяснительной работы", однако, слово - не воробей и сказанного не воротишь. И правда уже прозвучала. 

 

К счастью, в данном случае дело далеко не только в одних украинцах. Раскрутив в связи с фейковым "убийством" на полную мощность собственную пропагандистскую машину, украина сама себя загнала в ловушку мирового уровня, выхода из которой просто нет. Уже сегодня ответа за безобразный спектакль требуют едва ли не все европейские страны и международные организации.Их точно не удовлетворит вариант сваливания всего на свеженького покойника, тем более, "образовавшегося" н при более, чем сомнительных обстоятельствах. 

 

"Спустить на тормозах", ограничившись очередным русофобским бредом и ничем не подтвержденными обвинениями, подобно убийствам Шеремета и Вороненкова, этот всемирный скандал у "нэзалэжной" уж точно не получится. Ну что ж - не рой другому яму...

Александр Неукропный специально для Planet Today                              

Яндекс.Дзен

Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина Россия убийство журналиста Аркадий Бабченко СБУ Провокация
Главное за сутки
Как минимум 1,5 млн российских паспортов оказались недействительными Как минимум 1,5 млн российских паспортов оказались недействительными МВД России впервые официально пояснило для “Ъ” причины масштабной проблемы с документами российских граждан: их паспорта могут ошибочно считаться недействительными в базе данных ЕИАС «Российский паспорт». Речь идет как минимум…
США объявили торговую войну Европе США объявили торговую войну Европе Президент США Дональд Трамп 1 июня введет тарифы на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, Канады и Мексики. Такое заявление сделал министр торговли США Уилбур Росс, сообщает Reuters. Тарифы…
Арестован подозреваемый в организации покушения на Бабченко‍ Арестован подозреваемый в организации покушения на Бабченко‍ В Киеве суд на два месяца арестовал подозреваемого в подготовке покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко. Суд постановил, что обвиняемый — директор украинской оружейной фирмы "Шмайсер" Борис Герман — не…

Читайте также
США, ЕС и НАТО: "Россия, покайся!" И умри... США, ЕС и НАТО: "Россия, покайся!" И умри... Как и предполагалось ранее, антироссийская истерия по поводу якобы причастности нашей страны к катастрофе с малайзийским "Боингом" рейса MH17 на востоке Украины летом 2014 года, продолжает нарастать пугающими темпами. К…
НАТО: "Путин - это Сталин, Россия виновата во всех бедах мира!" НАТО: "Путин - это Сталин, Россия виновата во всех бедах мира!" Очередное заседание Парламентской Ассамблеи НАТО ознаменовалось целым каскадом антироссийских выпадов и обвинений - одно абсурднее другого. В принципе, ожидать чего-либо иного от такой "дружественной" нашей стране организации, как Североатлантический Альянс…
"Футбольный праздник" по-украински: избитые фанаты и уничтоженный парк +Видео "Футбольный праздник" по-украински: избитые фанаты и уничтоженный парк +Видео Продолжающие пугать собственных болельщиков "жуткими опасностями", якобы подстерегающими их на Чемпионате мира по футболу-2018, который в этом году пройдет в России, украинские "власти" в очередной раз показали свою неспособность поддерживать…
Утопающий Помпео хватается за Россию. Как за "незаменимого врага"... Утопающий Помпео хватается за Россию. Как за "незаменимого врага"... Взаимоотношения между США и Россией всегда были далеки от идеала. Но роль "мирового злодея", которую американцы настойчиво примеряют к нашей стране, уже несколько раздражает. Так Госсекретарь США Майк Помпео заявил,…
Фото
Только посмотрите на это изумрудно-зеленое озеро Карецца! Только посмотрите на это изумрудно-зеленое озеро Карецца!

В верхнем Валь д'Эга, всего в 6 км от Нова Леванте, есть изумрудно-зеленое горное озеро Карецца. Из-...

Видео

 

Видео уничтожения техники ВСУ под Горловкой

Опрос

Отразилось ли повышение цен на бензин на вашем семейном бюджете?

 

Анекдот дня

Моя девушка сказала, что ей нужно время и расстояние... Она что, хочет вычислить скорость?

Еще »
Самые популярные новости

 

Материалы по теме
Оглушительное дипломатическое фиаско - Америку подвела ее наглость Оглушительное дипломатическое фиаско - Америку подвела ее наглость
Новый сюрприз от Путина: Запад рано радовался "военному краху" России Новый сюрприз от Путина: Запад рано радовался "военному краху" России
Запад готовит удар по России в сто раз мощнее "дела Скрипалей" Запад готовит удар по России в сто раз мощнее "дела Скрипалей"
США опять пытаются распоряжаться в России, как у себя дома США опять пытаются распоряжаться в России, как у себя дома
Порошенко, окончательно свихнувшись, провозгласил себя мессией Порошенко, окончательно свихнувшись, провозгласил себя мессией
Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Sony PlayStation 4 500Gb Все предложения (44)
Sony PlayStation 4 500Gb от20000руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Компьютеры
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.