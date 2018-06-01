Правда вскрылась: никакого "российского заказа" в "деле Бабченко" не было!

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Никакого "русского следа" и "кремлевского заказа" в "убийстве" Аркадия Бабченко не было и быть не могло! Представленные украинской спецслужбой "заказчики" и "организаторы" преступления на самом деле являются ее же внештатными сотрудниками! Подлинную правду раскопали украинские журналисты и адвокаты - и немедленно представили ее на всеобщее обозрение.

50-летний Борис Герман, исполнительный директор ООО "Украино-немецкое совместное предприятие "Шмайсер", объявленный чуть ли не главным "резидентом Кремля" на Украине и обвиняемый в организации серии террористических актов на ее территории, на самом деле давно уже сотрудничает со Службой безопасности Украины - причем как раз именно в качестве штатного провокатора и доносчика. Этот факт обнародовала журналистка Татьяна Высоцкая, заподозрить котору. в малейшей симпатии к России решительно невозможно. Впрочем, судите сами:

"Сейчас нахожусь в Одессе - беру на поруки ребят - ветеранов войны, которых так называемые «правоохранители» хотят посадить за хранения оружия, и которые уже месяц сидят в Одесском СИЗО. Так вот интересно, что буквально час назад, в открытом судебном заседании, прокурор заявил, что показания против героев СБУшникам давал еще в апреле ... некто Герман Б.Л.!

Следовательно, мой логический вывод: Борис Герман однозначно на протяжении определенного периода времени сотрудничает с украинскими спецслужбами. очень похоже на то, что вся стройная схема «спецоперации СБУ», которая поставила на уши весь мир, таки развалилась..."

Как видите - каратели из АТО для Высоцкой - "герои", которых надо спасать. ну, точно не фанатка "русского мира". Однако, отношение к безобразному цирку, устроенному СБУ, у нее однозначное. Несколько ранее мысль о том, что "доказательствам", представленные украинскими ""правоохранителями", цена будет грош, если окажется. что в роли "организатора убийства" выступал их же агент, высказал украинский адвокат Ростислав Кравец:

"Я не исключаю, что такая ситуация могла произойти в данном случае. Если это окажется правдой, то получится, что что человека, который пришел помочь разоблачить преступление на территории Украины, спецслужбы просто решили использовать, чтобы оправдать свое существование."

Более того, юрист высказал серьезное опасение в том, что с целью "упрятать концы в воду", хозяева Германа вполне могут организовать его "скоропостижную смерть" в тюремной камере. С мертвых спроса нет, и такой поворот событий может оказаться для СБУ, Генеральной прокуратуры Украины и лично ее президента - Порошенко, увязшего в этом неприглядном деле по самые уши, единственным способом попытаться сохранить хоть какие-то остатки собственного реноме. Адвокат сказал:

"Вполне может подтвердиться, что Герман сам сообщил о преступлении, сотрудничал с СБУ и делал то, что говорили спецслужбы. Это доказать не сложно, поэтому я и переживаю за самочувствие этого подозреваемого, с которым может что-то произойти и тогда украинцы не узнают правду."

А ведь именно так оно, скорее всего и будет! Ведь Борис Герман уже успел во всеуслышание объявить о своей работе на СБУ: "Мы сейчас просто сталкиваемся с последствиями проведения спецоперации разведки Украины. Я сотрудничаю с этой разведкой по поводу выявления на территории Украины воздействия действий РФ по смену власти в Украине. Работаю я по этому поводу уже достаточно давно — где-то полгода." Весь остальной бред - про какие-то "российские неправительственные фонды по организации террора на Украине" и тому подобную чушь он принялся нести уже позднее - явно после проведенной с ним кураторами "разъяснительной работы", однако, слово - не воробей и сказанного не воротишь. И правда уже прозвучала.

К счастью, в данном случае дело далеко не только в одних украинцах. Раскрутив в связи с фейковым "убийством" на полную мощность собственную пропагандистскую машину, украина сама себя загнала в ловушку мирового уровня, выхода из которой просто нет. Уже сегодня ответа за безобразный спектакль требуют едва ли не все европейские страны и международные организации.Их точно не удовлетворит вариант сваливания всего на свеженького покойника, тем более, "образовавшегося" н при более, чем сомнительных обстоятельствах.

"Спустить на тормозах", ограничившись очередным русофобским бредом и ничем не подтвержденными обвинениями, подобно убийствам Шеремета и Вороненкова, этот всемирный скандал у "нэзалэжной" уж точно не получится. Ну что ж - не рой другому яму...

Александр Неукропный специально для Planet Today