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Порошенко признал - при наступлении на Донбасс умрут миллионы карателей

Пятница, 01 Июня 2018 07:30
Порошенко признал - при наступлении на Донбасс умрут миллионы карателей Фото из открытых источников

Без устали твердящий о "невероятной мощи самой сильной в Европе украинской армии" президент "нэзалэжной" Петр Порошенко публично признал - попытка наступления на Донбассе обернется для украинских карателей не тысячами и даже не десятками или сотнями тысяч - миллионами убитых!

 

Полоща мозги ученикам одного из лицеев Ивано-Франковска, свиномордый президент с измаранными по плечи в крови руками начал со щедрого пролития крокодильих слез и дежурных ритуальных плясок в стиле "хероямслава": "Уникальность вашего лицея в том, что более 30 выпускников взяли в руки оружие и пошли охранять государство. Один из них, Руслан Юрчишин стал снайпером и, к сожалению, ушел из жизни. У него сегодня День рождения, ему сегодня 36 лет. Вечная память Руслану и всем героем, кто отдал жизнь за наше государство!"

 

После этого Порошенко  принялся рядиться  в овечью шкуру и распинаться перед томящимися на нещадно палящем солнце детьми (еще не доросшими до того, чтобы на них можно было напялить форму и отправить умирать на Донбасс),  насчет того, что он "как президент, как Верховный главнокомандующий будет делать все, чтобы в Украине наступил мир". Однако, как это всегда и бывает, из-под поистрепавшейся маски "миротворца" наружу все-таки вылез волчий оскал и Порошенко принялся разглагольствовать о грядущей "деоккупации" Донбасса и российского Крыма:

"Но мир не означает сдать украинскую землю российскому врагу и российскому агрессору. Мир - значит вернуть украинский флаг и суверенитет на оккупированную территорию Донбасса и незаконно аннексированный Крым. И первый шаг для этого - введение миротворческого контингента ООН на востоке Украине. Почему это так важно? Как только приходят по нашему приглашению миротворцы со всего мира, российские оккупационные войска уходят прочь из Украины и тогда нам не нужно никакой помощи!"

 

Очевидно, солнце все-таки крепко припекло Порошенко голову, поскольку , в итоге, он вдруг, совершенно неожиданно принялся говорить ПРАВДУ! Очевидно, случайно вырвалось - как раз тогда, когда кровавый кондитер взялся размышлять о вариантах дальнейшего развития ситуации на Донбассе. Вот тут-то президент и проговорился о том, во что Украине обойдется попытка развязать на Востоке полномасштабную войну. При этом он уточнил, что "опасается крайностей":

"Она крайность - идея авантюрно-военного наступления, которая будет стоить жизни миллионов украинских героев. И другая крайность - капитуляция, подарить эти земли России. Но я как президент обещаю, что мы не отдадим ни одного лоскута украинской земли. Сейчас в США в Совбезе ООН находится министр иностранных дел, чтобы  решение по миротворцам ООН  было принято."

 

Дурень, как на Украине знают все, "богатеет думкой"... А подлый дурень еще и пытается убедить в реальности собственных бредовых идей и прожектов всех вокруг - даже детей, в душах которых Порошенко в очередной раз постарался  щедро  посеять ненависть к России. вещая о том, что "агрессор продолжает пытаться дестабилизировать ситуацию в Украине". самое смешное и отвратительное, что в качестве наглядного примера шоколадник использовал то всемирное позорище, в которое, с его "легкой" руки накануне вляпалась украина - гнусное шоу с "убиением" и последующим "воскрешением" журналиста-Иуды Аркадия Бабченко:

"Вчера вы видели по телевизору нашу блестящую операцию, которая была проведена героями СБУ. Весь мир увидел настоящее лицо нашего врага. Он вагонами готовит оружие, засылает деньги, чтобы убивать украинцев, журналистов, государственных деятелей. Когда мы их схватили на горячем, говорят, что мы не так действовали. Но не украинцев нужно осуждать, а Россию. Украинцы делают все возможное, чтобы защитить себя!" - вещал без умолку вошедший в раж Порошенко.

 

В одном пассаже ничтожество в президентском кресле, смертельно обидевшееся на весь мир за "осуждение" отвратительной провокации, и сказал правду,  и солгал. Правда заключается в том, что мир действительно "увидел лицо врага" Украины - это мелькавшие в на телеэкране гнусные рожи главы СБУ Грицака, генпрокурора Украины Луценко, и конечно же - рыло самого Порошенко. Ложь же состоит в том, что украинцы-то как раз  пока не делают"все возможное, чтобы защитить себя"! Защитить от братоубийства, от окончательной утраты независимости, всеобщей нищеты и отчаяния... Если бы это и вправду было так - то именно сам Порошенко не толкал бы сейчас  лживые речи перед несчастными детьми, а давал бы показания. И это - в самом лучшем для него случае...

Александр Неукропный специально для Planet Today                              

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина Порошенко война на Донбассе русофобия
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