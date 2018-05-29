Ответ Геращенко на заочный арест: русские - террористы, Путин - фашист

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Наивно было бы надеяться на то, что заочно арестованный 22 мая по решению Басманного суда Москвы один из наиболее одиозных политиков "нэзалэжной" Антон Геращенко сделает из данного факта правильные выводы и хотя бы промолчит. Этого и не произошло. Сделавший сомнительную "карьеру" на исключительной русофобии политический фрик снова обрушился с грязной бранью на Россию и ее руководство.

Напомним, уголовное дело против советник министра внутренних дел,народного депутата, члена коллегии МВД Украины Геращенко было возбуждено еще в октябре 2015 года по статье 205.2, "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, пропаганда терроризма с использованием СМИ и сети интернет". Причиной стали публикуемые им призывы к пользователеям интернета публиковать информацию о россиянах, которые воюют в Сирии.

Впрочем, это - лишь часть многогранной и многолетней антироссийской деятельности Геращенко. Мало того, что именно он является автором закона о полном запрете на Украине "Георгиевской ленты" - Геращенко один из создателей и "кураторов" гнуснопрославленного интернет-ресурса "Миротворец", созданного для травли и уничтожения неугодных постмайданной хунте людей. Например, убийство выдающегося украинского журналиста Олеся Бузины своими корнями уходит именно в зловещую деятельность "Миротворца", который продолжает работать, несмотря на многочисленные обращения международных правозащитных организаций к украинским "властям" с требованием закрыть этот явно экстремистский ресурс.

В ответ на известие о собственном заочном аресте, Геращенко, как того и следовало ожидать, разразился очередным потоком русофобии в своем любимом Facebook:

"Путинский режим метит в тех, кого нельзя сломать или запугать. Басманный суд города Москвы постановил заочно арестовать меня за то, что я призвал документировать преступления российских военных против мирного населения в Сирии. Призыв фиксировать военные преступления российских военных Следственный комитет и суд трактует, как призывы к терроризму с моей стороны. Конечно, все это абсолютный бред. То, что делают русские военные и наёмники в Украине и в Сирии и есть ни что иное кто международный государственный терроризм!

Недавние заявления Международной следственной комиссии по трагедии Боинга МН-17 лишь утвердили международную общественность во мнении, что Россией управляет террористический фашистский режим Путина ... Решение Басманного суда о моем заочном аресте, так же, как и попытку покушения на меня в прошлом году, расцениваю, как высокую оценку моей борьбы по защите интересов народа Украины против российской агрессии!"

"Покушение", о котором несет чушь Геращенко, было, конечно же, ничем иным, как убогой инсценировкой, организованной украинской полицией совместно с провокаторами СБУ. Состряпанное на скорую руку "дело" начало рассыпаться едва ли не с первых дней, а на бесконечно длящемся в Оболонском суде Киева все обвиняемые "ушли в глухой отказ", не желая больше повторять бредовые "признания", надиктованные им в кабинетах следователей. О чем говорить, если над "покушением" с самого начала открыто смеялись большинство украинских же СМИ! Никто на Геращенко не покушался, конечно - много чести...

Как видно из сделанного заявления, Геращенко воспринял решение о заочном аресте, как бальзам на душу. Оно очень польстило и без того болезненно разутому до невероятных пределов самомнению этого беспринципного негодяя, неоднократно называвшего защитников Донбасса "отребьем и террористами" и публично требовавшего их поголовного уничтожения. Басманный суд невольно дал этому моральному уроду повод для новой волны саморекламы и привлечения внимания к собственной отвратительной персоне, несколько подзабытой в "нэзалэжной" в последнее время.

Остается только надеяться на то, что все-таки придет время, когда Геращенко придется вещать не в Facebook, а оттуда, где ему самое и место - из "клетки", окружающей скамью подсудимых. Очень хочется услышать, как этот "несломленный борец" запоет тогда!

Александр Неукропный специально для Planet Today