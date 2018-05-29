Ответ Геращенко на заочный арест: русские - террористы, Путин - фашист

Наивно было бы надеяться на то, что заочно арестованный 22 мая по решению Басманного суда Москвы один из наиболее одиозных политиков "нэзалэжной" Антон Геращенко сделает из данного факта правильные выводы и хотя бы промолчит. Этого и не произошло. Сделавший сомнительную "карьеру" на исключительной русофобии политический фрик снова обрушился с грязной бранью на Россию и ее руководство.
Напомним, уголовное дело против советник министра внутренних дел,народного депутата, члена коллегии МВД Украины Геращенко было возбуждено еще в октябре 2015 года по статье 205.2, "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, пропаганда терроризма с использованием СМИ и сети интернет". Причиной стали публикуемые им призывы к пользователеям интернета публиковать информацию о россиянах, которые воюют в Сирии.
Впрочем, это - лишь часть многогранной и многолетней антироссийской деятельности Геращенко. Мало того, что именно он является автором закона о полном запрете на Украине "Георгиевской ленты" - Геращенко один из создателей и "кураторов" гнуснопрославленного интернет-ресурса "Миротворец", созданного для травли и уничтожения неугодных постмайданной хунте людей. Например, убийство выдающегося украинского журналиста Олеся Бузины своими корнями уходит именно в зловещую деятельность "Миротворца", который продолжает работать, несмотря на многочисленные обращения международных правозащитных организаций к украинским "властям" с требованием закрыть этот явно экстремистский ресурс.
В ответ на известие о собственном заочном аресте, Геращенко, как того и следовало ожидать, разразился очередным потоком русофобии в своем любимом Facebook:
"Путинский режим метит в тех, кого нельзя сломать или запугать. Басманный суд города Москвы постановил заочно арестовать меня за то, что я призвал документировать преступления российских военных против мирного населения в Сирии. Призыв фиксировать военные преступления российских военных Следственный комитет и суд трактует, как призывы к терроризму с моей стороны. Конечно, все это абсолютный бред. То, что делают русские военные и наёмники в Украине и в Сирии и есть ни что иное кто международный государственный терроризм!
Недавние заявления Международной следственной комиссии по трагедии Боинга МН-17 лишь утвердили международную общественность во мнении, что Россией управляет террористический фашистский режим Путина ... Решение Басманного суда о моем заочном аресте, так же, как и попытку покушения на меня в прошлом году, расцениваю, как высокую оценку моей борьбы по защите интересов народа Украины против российской агрессии!"
"Покушение", о котором несет чушь Геращенко, было, конечно же, ничем иным, как убогой инсценировкой, организованной украинской полицией совместно с провокаторами СБУ. Состряпанное на скорую руку "дело" начало рассыпаться едва ли не с первых дней, а на бесконечно длящемся в Оболонском суде Киева все обвиняемые "ушли в глухой отказ", не желая больше повторять бредовые "признания", надиктованные им в кабинетах следователей. О чем говорить, если над "покушением" с самого начала открыто смеялись большинство украинских же СМИ! Никто на Геращенко не покушался, конечно - много чести...
Как видно из сделанного заявления, Геращенко воспринял решение о заочном аресте, как бальзам на душу. Оно очень польстило и без того болезненно разутому до невероятных пределов самомнению этого беспринципного негодяя, неоднократно называвшего защитников Донбасса "отребьем и террористами" и публично требовавшего их поголовного уничтожения. Басманный суд невольно дал этому моральному уроду повод для новой волны саморекламы и привлечения внимания к собственной отвратительной персоне, несколько подзабытой в "нэзалэжной" в последнее время.
Остается только надеяться на то, что все-таки придет время, когда Геращенко придется вещать не в Facebook, а оттуда, где ему самое и место - из "клетки", окружающей скамью подсудимых. Очень хочется услышать, как этот "несломленный борец" запоет тогда!
Александр Неукропный специально для Planet Today
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