Украинское "гестапо" придумало новые ловушки для ополченцев Донбасса

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Украинские спецслужбы, используя ложные страницы и аккаунты в соцсетях, выманивают ополченцев республик Донбасса на подконтрольную им территорию, чтобы впоследствии отчитаться об очередных успехах в «борьбе с терроризмом» и завербовать новых агентов

Недавний подрыв моста возле контролируемого ЛНР посёлка Ивановка стал весьма показательным. Эта диверсия, по сути, разрезала республику на две части и серьёзно затруднила переправку отведённой согласно минским договорённостям военной техники к Луганску.

До этого была предотвращена попытка подрыва местной системы электроснабжения в окрестностях Краснодона, осуществлены взрывы памятников и мемориалов ополченцам в Луганске и других городах, физически устранён прежний командующий корпусом Народной милиции ЛНР Олег Анащенко... Что, в свою очередь, заставило уже спецслужбы самой республики озаботиться вопросом: почему агенты неприятеля столь вольготно действуют на их территории и как, собственно, СБУ вербует этих агентов?

Ответы (точнее, один из ответов) на этот вопрос начали находиться в лице действующих и отставных ополченцев, обращавшихся как по месту службы, так и в местное МГБ. В частности, как сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР, один из бойцов вооружённых сил республики Алексей Пих рассказал, что от него через Интернет потребовали провести разведку: узнать, где в его родном Алчевске хранятся орудийные снаряды и в каком количестве.

Возникает вполне уместный вопрос: с какой стати? Однако у этого предложения была своя предыстория. Заданию предшествовали полгода активного общения в соцсети, где к Пиху добавился в друзья некий «Александр Фролов» и предложил службу в одной из российских ЧВК — FERAX. Он пообещал заработок до трёх тысяч долларов в месяц. А когда боец, заинтересовавшись солидным денежным вознаграждением, клюнул, сообщил, что отбор будет проходить на базе в Чехии, для чего нужно получить загранпаспорт.

Понятное дело, что собственных загранпаспортов непризнанная республика не выдаёт, остаётся украинский, который де-факто бывший, а де-юре «действующий» гражданин этой страны может получить только на территории, контролируемой Украиной, где ополченцам Донбасса «рады» разве что сотрудники СБУ.

Однако вербовщик сообщил Алексею, что его ЧВК этот вопрос уже проработан, и получить желанную паспортину тот сможет на «ноле» — возле контролируемого ВСУ блокпоста на подконтрольной украинской армии Луганщине. После чего и предложил, пока готовятся документы, в качестве тренировки «поиграть в разведку», разузнав про вышеупомянутые боеприпасы. Однако здесь «представитель ЧВК» явно перегнул палку: Алексей Пих почувствовал, что его явно «разводят», после чего обратился «туда, куда следует».

Но если в случае алчевского парня всё закончилось вовремя и относительно благополучно, то другому молодому, спортивному и амбициозному бойцу ЛНР, Григорию Казьмину, не повезло. По информации пресс-центра Народной милиции республики, ополченец на протяжении полугода переписывался в социальных сетях с представителями аналогичной ЧВК, а когда отправился получать украинский загран на один из пунктов пропуска, был арестован там же и схвачен. Вербовщики оказались банальными сотрудниками СБУ, которые даже не поленились впоследствии позвонить его матери и сообщить об аресте сына, «которого ждёт суд». Парню грозит от 8 до 25 лет лишения свободы.

Впоследствии выяснилось, что подобных случаев более чем достаточно: «эсбэушники», представляясь сотрудниками российских ЧВК FERAX, «Вагнер», «Альянс-МСБ», MAP, уже не первый месяц окучивают преимущественно молодых ополченцев Донбасса в социальных сетях. Причём под вывеской каждой ЧВК находилось отдельное региональное управление СБУ, те словно соревновались между собой в мастерстве заманивания русских ребят Донбасса. Для этого украинцы создавали фейковые аккаунты, страницы и даже сайты. Как правило, псевдовербовщики старались собрать максимум информации об объекте своего интереса, просили его прислать фото и видео участия в боевых действиях в качестве «презентации», чтобы впоследствии использовать эту информацию как доказательство вины задержанного во время следствия и в суде.

Впрочем, одно дело — то, что удалось узнать спецслужбам ЛНР от тех, кто не поддался на лохотрон СБУ, и от родственников тех, кто всё-таки клюнул на подобную разводку. И совсем другое — те, кто в результате всех этих игр остались в «тени». То есть были завербованы украинскими спецслужбами.

"СБУ пробует, много ли наивных людей найдётся в рядах военнослужащих, — поделился своим видением проблемы волонтёр-гуманитарщик, занимающийся снабжением подразделений республик Донбасса, в прошлом боец ЛНР, столичный блогер Андрей "Мурз" Морозов. — Если человек не завербуется, его можно засветить, показать в СМИ, что СБУ провело замечательную операцию, умолчав, каким способом "террорист" оказался на подконтрольной Украине территории. Но доверчивый человек, которого на той стороне прессанут, может и вернуться, но уже агентом СБУ. Ему могут пообещать денег и даже дать их. А потом забросить назад, возможно, через территорию России, чтобы не вызвать подозрений. Как я понимаю, судя по взорванному мосту, диверсионная сеть на территории республик работает прекрасно».

При этом он убеждён, что бойцы Народной милиции ЛНР и ВС соседней ДНР всё же не будут массово вестись на подобные ловушки с красивыми обещаниями работы в ЧВК.

"Не является секретом, что многие из Донбасса отправились в Сирию, чтобы там заработать денег, а потом вернуться и приобрести какое-то количество необходимого снаряжения, — считает Морозов. — Но большая часть людей сражается в Донбассе не ради денег, а за свои дома, и кто-то буквально до линии фронта на трамвае доехать может. Большая часть бойцов ни в какие ЧВК никогда не пойдёт, основная масса реально воюет за свою землю, миллионы им за это не платят, но концы с концами они как-то сводят и никуда уезжать за большими деньгами не хотят».

Тем не менее для подрыва стратегических мостов и прочих важных объектов участия целой армии не нужно, достаточно нескольких сведущих в военном деле человек. И вот уже военная техника республики теряет возможность оперативно добраться в точку X в случае вторжения врага. Который с каждым днём становится всё хитрее, коварнее и изобретательнее. А доверчивость луганских и донецких бойцов становится дороже золота.

Топоров Алексей

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