Пятница 25 мая 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Кризис на Украине» Украинское "гестапо" придумало новые ловушки для ополченцев Донбасса

Украинское "гестапо" придумало новые ловушки для ополченцев Донбасса

Пятница, 25 Мая 2018 08:00
Украинское &quot;гестапо&quot; придумало новые ловушки для ополченцев Донбасса Фото из открытых источников

Украинские спецслужбы, используя ложные страницы и аккаунты в соцсетях, выманивают ополченцев республик Донбасса на подконтрольную им территорию, чтобы впоследствии отчитаться об очередных успехах в «борьбе с терроризмом» и завербовать новых агентов

 

Недавний подрыв моста возле контролируемого ЛНР посёлка Ивановка стал весьма показательным. Эта диверсия, по сути, разрезала республику на две части и серьёзно затруднила переправку отведённой согласно минским договорённостям военной техники к Луганску.

 

До этого была предотвращена попытка подрыва местной системы электроснабжения в окрестностях Краснодона, осуществлены взрывы памятников и мемориалов ополченцам в Луганске и других городах, физически устранён прежний командующий корпусом Народной милиции ЛНР Олег Анащенко... Что, в свою очередь, заставило уже спецслужбы самой республики озаботиться вопросом: почему агенты неприятеля столь вольготно действуют на их территории и как, собственно, СБУ вербует этих агентов?

 

Ответы (точнее, один из ответов) на этот вопрос начали находиться в лице действующих и отставных ополченцев, обращавшихся как по месту службы, так и в местное МГБ. В частности, как сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР, один из бойцов вооружённых сил республики Алексей Пих рассказал, что от него через Интернет потребовали провести разведку: узнать, где в его родном Алчевске хранятся орудийные снаряды и в каком количестве.

 

Возникает вполне уместный вопрос: с какой стати? Однако у этого предложения была своя предыстория. Заданию предшествовали полгода активного общения в соцсети, где к Пиху добавился в друзья некий «Александр Фролов» и предложил службу в одной из российских ЧВК — FERAX. Он пообещал заработок до трёх тысяч долларов в месяц. А когда боец, заинтересовавшись солидным денежным вознаграждением, клюнул, сообщил, что отбор будет проходить на базе в Чехии, для чего нужно получить загранпаспорт.

 

Понятное дело, что собственных загранпаспортов непризнанная республика не выдаёт, остаётся украинский, который де-факто бывший, а де-юре «действующий» гражданин этой страны может получить только на территории, контролируемой Украиной, где ополченцам Донбасса «рады» разве что сотрудники СБУ.

 

Однако вербовщик сообщил Алексею, что его ЧВК этот вопрос уже проработан, и получить желанную паспортину тот сможет на «ноле» — возле контролируемого ВСУ блокпоста на подконтрольной украинской армии Луганщине. После чего и предложил, пока готовятся документы, в качестве тренировки «поиграть в разведку», разузнав про вышеупомянутые боеприпасы. Однако здесь «представитель ЧВК» явно перегнул палку: Алексей Пих почувствовал, что его явно «разводят», после чего обратился «туда, куда следует».

 

Но если в случае алчевского парня всё закончилось вовремя и относительно благополучно, то другому молодому, спортивному и амбициозному бойцу ЛНР, Григорию Казьмину, не повезло. По информации пресс-центра Народной милиции республики, ополченец на протяжении полугода переписывался в социальных сетях с представителями аналогичной ЧВК, а когда отправился получать украинский загран на один из пунктов пропуска, был арестован там же и схвачен. Вербовщики оказались банальными сотрудниками СБУ, которые даже не поленились впоследствии позвонить его матери и сообщить об аресте сына, «которого ждёт суд». Парню грозит от 8 до 25 лет лишения свободы.

 

Впоследствии выяснилось, что подобных случаев более чем достаточно: «эсбэушники», представляясь сотрудниками российских ЧВК FERAX, «Вагнер», «Альянс-МСБ», MAP, уже не первый месяц окучивают преимущественно молодых ополченцев Донбасса в социальных сетях. Причём под вывеской каждой ЧВК находилось отдельное региональное управление СБУ, те словно соревновались между собой в мастерстве заманивания русских ребят Донбасса. Для этого украинцы создавали фейковые аккаунты, страницы и даже сайты. Как правило, псевдовербовщики старались собрать максимум информации об объекте своего интереса, просили его прислать фото и видео участия в боевых действиях в качестве «презентации», чтобы впоследствии использовать эту информацию как доказательство вины задержанного во время следствия и в суде.

 

Впрочем, одно дело — то, что удалось узнать спецслужбам ЛНР от тех, кто не поддался на лохотрон СБУ, и от родственников тех, кто всё-таки клюнул на подобную разводку. И совсем другое — те, кто в результате всех этих игр остались в «тени». То есть были завербованы украинскими спецслужбами.

 

"СБУ пробует, много ли наивных людей найдётся в рядах военнослужащих, — поделился своим видением проблемы  волонтёр-гуманитарщик, занимающийся снабжением подразделений республик Донбасса, в прошлом боец ЛНР, столичный блогер Андрей "Мурз" Морозов. — Если человек не завербуется, его можно засветить, показать в СМИ, что СБУ провело замечательную операцию, умолчав, каким способом "террорист" оказался на подконтрольной Украине территории. Но доверчивый человек, которого на той стороне прессанут, может и вернуться, но уже агентом СБУ. Ему могут пообещать денег и даже дать их. А потом забросить назад, возможно, через территорию России, чтобы не вызвать подозрений. Как я понимаю, судя по взорванному мосту, диверсионная сеть на территории республик работает прекрасно».

 

При этом он убеждён, что бойцы Народной милиции ЛНР и ВС соседней ДНР всё же не будут массово вестись на подобные ловушки с красивыми обещаниями работы в ЧВК.

 

"Не является секретом, что многие из Донбасса отправились в Сирию, чтобы там заработать денег, а потом вернуться и приобрести какое-то количество необходимого снаряжения, — считает Морозов. — Но большая часть людей сражается в Донбассе не ради денег, а за свои дома, и кто-то буквально до линии фронта на трамвае доехать может. Большая часть бойцов ни в какие ЧВК никогда не пойдёт, основная масса реально воюет за свою землю, миллионы им за это не платят, но концы с концами они как-то сводят и никуда уезжать за большими деньгами не хотят».

 

Тем не менее для подрыва стратегических мостов и прочих важных объектов участия целой армии не нужно, достаточно нескольких сведущих в военном деле человек. И вот уже военная техника республики теряет возможность оперативно добраться в точку X в случае вторжения врага. Который с каждым днём становится всё хитрее, коварнее и изобретательнее. А доверчивость луганских и донецких бойцов становится дороже золота.

 

Топоров Алексей

Источник

Яндекс.Дзен

Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Донбасс Украина СБУ
Главное за сутки
СМИ: КНДР готова к переговорам с США в любое время СМИ: КНДР готова к переговорам с США в любое время Заместитель главы северокорейского МИДа Ким Ке Гван заявил, что в КНДР по-прежнему хотят наладить отношения с США и готовы провести встречу с американскими властями в любое время и в любом…
Франция признает стремление России к лидерству, заявил Макрон Франция признает стремление России к лидерству, заявил Макрон Глава российского государства Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон, находящийся в России с двухдневным официальным визитом, провели в четверг в Санкт-Петербурге переговоры, на которых обсудили двусторонние отношения, а также…
Олег Дерипаска покинул совет директоров "Русала" Олег Дерипаска покинул совет директоров "Русала" Основной владелец "Русала" Олег Дерипаска покинул совет директоров, говорится в сообщении компании. В заявлении говорится, что Дерипаска подал в отставку для защиты интересов акционеров в связи с санкциями США, сообщает…

Читайте также
Порошенко, окончательно свихнувшись, провозгласил себя мессией Порошенко, окончательно свихнувшись, провозгласил себя мессией В последнее время каждое новое выступление главы "нэзалэжной" одаривает зрителей и слушателей все новыми "перлами", вызывающими крепкие сомнения в элементарной адекватности говорящего. Не стала исключением и речь "шоколадного президента" на…
"Европейская" нечисть объединяется против Георгиевской ленты "Европейская" нечисть объединяется против Георгиевской ленты Вслед за обезумевшей и офашистившейся Украиной "смертельный бой" одному из главных символов Великой Победы рвутся объявить и их "коллеги"по очернению советской истории и возвеличиванию нацистских преступников и гитлеровских прислужников -…
Африканские страсти в Армении: кто еще не протестовал против Пашиняна? Африканские страсти в Армении: кто еще не протестовал против Пашиняна? Как быстро меняется мировоззрение в зависимости от того по какую сторону баррикад находится человек. Первые десять дней после победы так называемой «бархатной революции» в Армении, которую новый премьер-министр Никол Пашинян…
Олег Сенцов и либералы России: зеркало позора Олег Сенцов и либералы России: зеркало позора Российская "либеральная интеллигенция" снова явила свое истинное лицо - и, как обычно. в подобных случаях, во всем его невероятном уродстве. На сей раз объектом пламенной любви и предметом защиты для…
Фото
Вулкан Гекла или "Ворота в ад" Вулкан Гекла или "Ворота в ад"

Гекла - вулкан на южной территории Исландии, который находится примерно в 110 км. от столицы - Рейкь...

Видео

 

Залповый пуск баллистических ракет «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура

Опрос

Как вы планируете провести летний отпуск?

 

Анекдот дня

Роскосмос будет создавать высокоскоростной интернет, а Роскомнадзор будет его блокировать.

Еще »
Самые популярные новости

 

Материалы по теме
Владимир Путин примет участие в открытии Крымского моста Владимир Путин примет участие в открытии Крымского моста
Новый сюрприз от Путина: Запад рано радовался "военному краху" России Новый сюрприз от Путина: Запад рано радовался "военному краху" России
"Донбасские тезисы" Курта Волкера - России объявлена война "Донбасские тезисы" Курта Волкера - России объявлена война
Министр экологии Украины и "танки на Крымском мосту" Министр экологии Украины и "танки на Крымском мосту"
Ким Чен Ыну - привет! От полковника Каддафи... Ким Чен Ыну - привет! От полковника Каддафи...
Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.