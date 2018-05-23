"Крымский мост – наш!" - кое-что об украинской "оппозиции"

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Воистину, Украина - страна чудес. "Оппозиционные" постмайданной "власти" политики там умудряются по агрессивности своих антироссийских заявлений далеко переплевывать своих "коллег" из лагеря наиболее одиозных националистов. Такая вот "оппозиция"...

Народный депутат Украины от "Оппозиционного блока" (!) Нестор Шуфрич огорошил общественность "нэзалэжной" следующим ультрапатриотическим заявлением: "По моему мнению, как гражданина Украины, Крым наш, украинский. Следовательно, все объекты инфраструктуры, построенные на территории Крыма, также украинские. Я бы закрыл дискуссию – если Крым наш, то и Крымский мост наш. И слава богу, что он есть!"

При этом он еще и поторопился успокоить соотечественников, до крайности озабоченных тем, что "Крымский мост будет мешать украинскому судоходству (судов нет, но судоходство имеется - однозначно!):"Те корабли, которые в течение последних 50 лет проходили через Керченский пролив, спокойно пройдут под этим мостом. А тем, кто говорит, что есть категории кораблей, которые не могут под этим мостом пройти, я хочу сказать, что они этим путем и не ходили."

Господин Шуфрич в данном случае может быть принят за эталон украинской "оппозиции" - трусливой, продажной, готовой предавать всех и вся ради очередного парламентского "срока" и связанных с таковым приятностей. Когда кто-то пытается говорить о возможности "цивилизованного" или "мирного" переформатирования нынешней постмайданной Украины, превратившейся в откровенно фашистское государство, в нечто более или менее удобоваримое и приемлемое для сосуществования - лично мне становится смешно. Причем - до слез. очень и очень горьких...

С такими вот "борцами с режимом" это возможно?! А ведь Шуфрич не просто политик - депутат Верховной Рады пяти (!) созывов, начиная с 1998 года, один из бывших лидеров, Социал-демократической партии Украины, принадлежит к наиболее известным и ярким фигурам среди "регионалов". Шуфрич - дважды министр по чрезвычайным ситуациям Украины в правительстве Виктора Януковича, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (при нем же). А каков орел! В свое время о Несторе ходили настоящие легенды - по поводу его буйного пристрастия к рукоприкладству по политическим мотивам.

В 2004 году он отметился в потасовке с доверенными лицами кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко, среди которых был сам ... Петр Порошенко! Бил морду тогдашнему министру транспорта Николаю Рудьковскому - причем в его же кабинете, Сергею Левочкину - в бытность того заместителем председателя парламентской фракции «Партии регионов». И даже нынешний генеральный прокурор Ккраины Юрий Луценко, будучи еще министром внутренних дел, не избежал карающей длани Шуфрича. Тот отлупцевал его прямо в телевизионном эфире. Вот он каков!

Однако после 2014 года все чаще стали бить как раз Шуфрича. Сперва - в сессионном зале парламента, а 30 сентября 2014 года в Одессе "отоварили" уже по-настоящему. Нарвавшийся на озверевших "правосеков" Шуфрич как-то сразу подрастерял всю "крутизну" и был избит жесточайше - получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. После чего громогласно пригрозил очистить Одессу от представителей «Правого сектора»*, каковое обещание, естественно, не выполнил.

И вот теперь мы видим, что в Шуфрича, как и во всех прочих украинских "оппозиционеров" удалось-таки вбить в самом прямом смысле слова надлежащие "патриотизм" и лояльность режиму. Чем, скажите, его заявления принципиально отличаются от агрессивного бреда другого украинского нардепа - закоренелого нациста Игоря Мосийчука: "Крымский мост — это вражеская инфраструктура, которая соединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора. Конечно, при освобождении Крыма, для дальнейшей деоккупации это — стратегический объект." Разве что Шуфрич не заявлял, как Мосийчук что планирует разрушить мост через Керченский пролив...

Никакой реальной оппозиции, способной хотя бы изобразить противостояние нынешней киевской нацистской хунте на Украине не существует! во всяком случае, на звание таковой ни в коем случае не могут претендовать политики с крайне пониженной социальной ответственностью, ныне себя ею объявляющие. В первую очередь - бывшие члены "партии регионов" в 2014 году без малейших попыток сопротивления сдавшие целую страну устроившей антиконституционный переворот банде, и продолжающие сдавать ее сегодня в обмен на личную неприкосновенность и очередные политические "тридцать сребренников"!

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

Александр Неукропный специально для Planet Today