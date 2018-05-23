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Кликуша Цинцинадзе: безумные речи главной украинской "евроинтеграторши"

Среда, 23 Мая 2018 07:30
Кликуша Цинцинадзе: безумные речи главной украинской &quot;евроинтеграторши&quot; Фото из открытых источников

Регулярное провозглашение дичайшей антироссийской ахинеи является для всех украинских политиков и государственных чиновников высшего ранга нормой и, похоже, обязанностью. Общепризнанным лидером в данном вопросе остается, конечно, "глава" несчастного "государства" Порошенко. Однако к его уровню вполне уверенно стремятся такие "выдающиеся деятели", как, например, министр иностранных дел "нэзалэжной" Павел Климкин или  его коллега по Кабмину Георгий Тука, обладатель страннного и смешного титула "замминистра по оккупации".

 

На днях в данную "славную  когорту" очень ярко "вписалась" еще одна "министрествующая" дама - вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, разразившаяся таким выдающимся потоком русофобских бредней, который вполне может гарантировать ей выход на первые позиции среди украинских словоблудов. По мнению  главной евроинтеграторши "нэзалэжной", все, что в мире говорится  плохого об Украине ( о которой, собственно говоря, хорошего сказать просто нечего!) - суть коварные измышления и клевета, исходящие исключительно из России: "Россия пытается навязать миру видение, что Украина – не сложившееся, коррумпированное и фашистское государство. Это мифы, лежащие в основе этой риторики."

 

То есть - полный развал страны, марширующие по ее городам и весям нацистские штурмовики, тотальная реабилитация на Украине эсэсовцев и прочих гитлеровских прихвостней, массовые репрессии против инакомыслящих и людей "неправильных" национальности, веры, языка и культуры - это все "российские мифы"! Прелестно... Впрочем, даже более чем вполне законные и обоснованные обличения в фашизме, Цинцинадзе волнуют обвинения Украины в коррупции. Евроинтеграционная дама не отрицает наличие таковой, однако утверждает, что бороться с ней в "нэзалэжной" стали ... исключительно после "майданного" переворота:

"Четыре года назад у нас не было антикоррупционного законодательства, никаких институтов, которые боролись с такими патологиями, и образованных механизмов борьбы с ними. Все это уже существует или создается,"- утверждает, совершенно не краснея она. То. что и антикоррупционное законодательство и соответствующие структуры в правоохранительных органах (тогда еще занимавшихся своим непосредственным делом. а не исключительно политическими репрессиями и войной с собственным народом), на Украине имелись давным-давно, признавать она категорически не желает. ведь у этих "контор" не было таких звучных, таких европейских названий, как сейчас. То, что после "майдана" масштабы и глубина коррупции выросли на Украине в разы. ее тем более не волнует.

 

Дальнейшие утверждения Цинцинадзе являются либо плодом тяжелейших галлюцинаций, либо рафинированным, непревзойденным по цинизму издевательством над всеми жителями Украины. Она хвалится "успехами" постмайданной "власти", совершенно, похоже, не соображая, что вообще несет: "Мы  работаем над дерегулированием в нормативных актах и экономике, так что люди чувствуют себя более комфортно. Мы очистили нашу банковскую систему. Мы закрыли 92 банка, точнее, торговые точки, которые называли себя банками и на самом деле отмывали грязные деньги. Благодаря этому мы также стабилизировали нашу валюту."

 

Тут вообще теряешь дар речи! Оказывается, то, что  в упомянутой Цинцинадзе сотне разворованных и разоренных "революционной властью" банках "сгорели" сбережения сотен тысяч граждан и средства обанкротившихся в результате предприятий - это великое благо! А называть "стабилизацией" национальной валюты ее обесценивание почти в ЧЕТЫРЕ раза, произошедшее практически сразу после "майдана", может только совершенно безумное или крайне циничное существо. Экономику "нэзалэжной" скоро так "дерегулируют", что от нее не останется мокрого места. Но это, очевидно - тоже повод гордиться и восхищаться для занимающейся интеграцией Украины неизвестно в какое место вице-премьерши.

 

Впрочем, если в экономике Цинцинадзе явно не сильна, то в области безумных конспирологических теорий она - величайший специалист. Эта дама, очевидно,  самостоятельно, раскрыла ужасающий заговор России против всей Европы! Не верите?! Так знайте же - это именно Москва устроила "Старому свету" сотрясающий его уже который год миграционный кризис! Путин лично план составлял. Цинцинадзе все знает: "Россия очень активна во многих европейских столицах. Я имею в виду кампании по дезинформации, манипуляции, пропаганду, а также деловую активность научно-исследовательских центров или финансирование западных политических партий.  Откуда возникла проблема миграции в Европе? Следы ведут в Россию, которая хочет дестабилизировать регион. Не будем обманывать самих себя, что на самом деле все не так."

 

Если Цинцинадзе еще не выскочила из окна с дикими воплями: "Русские идут!", то, поверьте -  это лишь вопрос времени. Такой вывод просто напрашивается из еще одного ее заявления. которым я хочу завершить данный материал: "Если мы не хотим повторения прошлого, у нас над головой должна загореться сигнальная лампочка, потому что Россия говорит на языке силы. И когда Европа перестанет обращать на это внимание, то мы все подвергнемся огромной опасности!" Не знаю, как вам, а мне особенно понравилось про лампочку. Сильно сказано!

 

Так и видится эта лампочка, загорающая над головой кликушествующей в русофобском раже  вице-премьерши. Вернее - над дверью в ее палату. И то, как к ней, "подвергающейся  огромной опасности"  немедленно спешат на выручку обратившие на это внимание специально обученные люди. То есть - санитары...

Александр Неукропный специально для Planet Today                              

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина Россия русофобия Европа безумие
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