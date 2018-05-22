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Шоу с "узниками Кремля" продолжается: Порошенко рассказал, как "давит на Путина"

Вторник, 22 Мая 2018 16:03
Шоу с &quot;узниками Кремля&quot; продолжается: Порошенко рассказал, как &quot;давит на Путина&quot; Фото из открытых источников

Голодовка украинского террориста Олега Сенцова (сейчас уже нет сомнений - согласованная и скоординированная с Киевом), дала старт нового этапа отвратительного политического шоу под названием "украинские узники Кремля". На данной теме  принялись остервенело  пиариться все сколько-нибудь значительные лица политикума "нжэзалэжной". Начиная, естественно, с "отца нации" - Петра Порошенко.

 

Выступая на совместном брифинге с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, Порошенко принялся вещать: "Мы делаем все, что от нас зависит для того, чтобы обеспечить, с позволения сказать, давление на российского президента для того, чтобы он наконец отдал поручение и процесс, который нами было начато в конце прошлого года, когда нам удалось освободить 74 заложников, чтобы мы обязательно как можно скорее продолжили и украинские герои быстрее вернулись домой!"

 

Особенно смешно словеса о "возвращении героев" звучат после истории Надежды Савченко, которую "вызволяли" не то, что всей Украиной, а чуть ли не всем миром. как оказалось - исключительно для того, чтобы заправторить в тюрьму на оказавшейся негостеприимной родине. "Давление на Путина" - это вообще нечто! давилка-то не сломается, а, Петя?! Впрочем, Порошенко заявил, что "скоординировал позицию по освобождению заложников с президентом Эстонии". Ну, держитесь теперь, Владимир Владимирович... 

 

"Шоколадный президент" не был бы собой, если бы среди своих заявлений не выдал бы какой-нибудь совершеннейшей, выдающейся глупости. Он и выдал! оказывается, Порошенко "раскрыл секрет" того, зачем Кремлю "украинские узники"! Вот, послушайте: "Россия удерживает политзаключенных только потому, что они отказываются принять российский паспорт и сдать украинский, отказавшись от статуса гражданина Украины. Уверен, что наши скоординированные действия должны привести к скорейшему возвращению украинских политзаключенных домой!"

 

Глупее ничего и придумать нельзя. Мало в России своих сумасшедших, чтобы пытаться "всучить" свое гражданство таким "выдающимся личностям" как террорист Сенцов или нацист-боевик Карпюк. А что касается "скоординированных действий" ... Украинскую брехню по этому поводу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков безжалостно сломал всего одним своим заявлением по поводу возможного обмена задержанного в Киеве главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на все того же Олега Сенцова: "Пока никаких инициатив на этот счет, насколько мне известно, не было. Какой-либо информации мы не получали. В любом случае подобные вопросы не обсуждаются публично, это вопросы, которые любят тишину."

 

Вот вам и все "усилия" и "скоординированные действия". А что до "давления на Путина"... Тут Песков тоже не смолчал: "Вы знаете, что такие вопрос неоднократно задавались президенту, он отвечал на эти вопросы. Речь идет об осужденном, здесь президент говорил о своей позиции и нечего добавить." Так что не работает никакое "давление", как не крути. И тем не менее, несмотря на совершенно очевидные факты, на Украине продолжают вакханалию самопиара. естественно, не может оставаться в стороне МИД "нэзалэжной". Его спикер Марьяна Беца твердит: "Для нас приоритетом является освобождение всех политзаключенных. Переговоры по этому идут постоянно, но не все переговорные процессы в публичной плоскости. Мы сознательно не раскрываем всех деталей, чтобы не повредить нашим гражданам, которые находятся там, и не сорвать ход переговоров!"

 

При этом крайне показательным является другая часть заявления госпожи Бецы: "В данном процессе не следовало бы использовать слово «обмен». Все задержанные в Украине россияне, в первую очередь, преступники, тогда как задержанные граждане Украины в РФ — политзаключенные. Мы говорим об их освобождении!" как видим, градус и без того беспредельной наглости Украины в данном вопросе возрастает еще больше. "Все русские - преступники! Все украинцы - политзаключенные и "узники совести"! Как вам такая формулировка?!  Самое неприятное, что в соответствии с ней Киев и начал действовать.

 

Участившиеся захваты украинскими беспредельщиками российских граждан - экипажа судна "Норд", журналиста Кирилла Вышинского, свидетельствуют о том, что Украина твердо решила перейти к новой стратегии - "силового воздействия" на Россию в вопросе обмена пленными и заключенными и разговора на эту тему  с Москвой исключительно на языке ультиматумов и угроз. Увы, приходится констатировать, что наблюдающаяся пока достаточно вялая и невнятная реакция Москвы на бесчинства, творимые на Украине в отношении российских граждан, провоцирует Киев именно к такой манере поведения.

 

Александр Неукропный специально для Planet Today                              

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина Россия Владимир Путин Порошенко обмен военнопленными Заключенные
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