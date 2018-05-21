Порошенко, окончательно свихнувшись, провозгласил себя мессией

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В последнее время каждое новое выступление главы "нэзалэжной" одаривает зрителей и слушателей все новыми "перлами", вызывающими крепкие сомнения в элементарной адекватности говорящего. Не стала исключением и речь "шоколадного президента" на церемонии "памяти жертв политических репрессий", проходившей вчера под Киевом. То ли алкогольный психоз Петра Алексеевича уже достигает апофеоза, то ли приключилось весеннее обострение весьма специфических хворей.

Так или иначе, но Порошенко вовсю начал вещать о себе, как о некоем мессии, призванном "вести Украину" в некое, похоже, одному ему привидевшееся, "светлое будущее". Причем, судя по его риторике - вести как можно дольше и дальше. Прямо так открытым текстом он и заявляет: "Государство сегодня последовательно проводит государственную политику на восстановление и сохранение национальной памяти украинского народа, обеспечение соблюдения идеалов гуманизма и демократии, прав и свобод человека, гражданина. И я буду продолжать эту работу ровно столько, сколько даст силы Господь Бог, сколько времени мне отмеряет украинский народ, который является единственным источником власти в соответствии с Конституцией. Моя миссия, в которой я чувствую поддержку большинства украинского общества — сделать так, чтобы Украина безвозвратно вышла из смертельно опасной зоны тяготения к Российской империи. Мы — украинский народ, сделали свой выбор. Мы уверенно выходим из зоны российского влияния!"

При этом, по мнению Порошенко, именно "побег от России" является высшим благом для Украины и украинцев, действом, наполненный глубочайшим сакральным и духовным смыслом: "Дорога украинцев к Богу не лежит через Москву. У нас свой путь. Убежден, что Томос об автокефалии, предоставленный нашей украинской Церкви, завершит утверждение независимости и самостоятельности Украины в духовном измерении." Антироссийщина во всех без исключения вопросах и русофобия в самых отвратительных проявлениях - вот "альфа и омега" Порошенко, вот краеугольный камень его претензий на "историческую" роль "мессии, уведшего Украину от России". Он уже видит себя попирателем и сокрушителем столь ненавистного ему "русского мира"!

"Неприемлемо долгое время в гуманитарной политике независимой Украины доминировали малороссийство и советчина. В Москве для этого ядовитого коктейля придумали название и запатентовали его – "русский мир"! То, что многими наивно воспринималось как обычный культурный обмен, пусть и в основном односторонний, на самом деле, была артподготовка для российской агрессии. Десятилетиями, применяя так называемую «мягкую силу», Россия готовила безопасные маршруты для танков. И вот именно там, где их идеологические диверсанты погрузились глубже, они и парализовали волю и сопротивление. И именно там у нас теперь оккупированные территории, которые надо освобождать и которые мы точно освободим!" - вещает расходившийся "отец нации".

Извергая весь этот фантасмагорический бред, Порошенко снова пытается ссылаться на то, что, якобы, "у украинцев сильно изменилось общественное мнение во время и послем "майдана". Именно это, по его словам, и обеспечило "мощную общественную поддержку действиям нынешней украинской власти в гуманитарной политике и политике украинской памяти". Врет Порошенко, как сивый мерин! Если бы, Боже упаси, так было на самом деле, то на День Победы на Украине вся страна не смотрела бы транслируемый телеканалом "Интер" концерт, ведущие которого открытым текстом называли тех, кто сегодня так превозносится в "политике украинской памяти", фашистами.

Порошенко, по своему обыкновению выдает желаемое за действительное, путая собственные, очевидно навеянные сивушными парами, галлюцинации, с реальностью. С другой стороны, горе-"президента" на самом деле совершенно не волнует мнение "большинства украинского общества", которым он так цинично пытается прикрываться. Это самое большинство, повторюсь, на то же 9 мая, демонстрировало поддержку совершенно других вещей - а никак не той дремучей и пещерной русофобии, которую Порошенко сделал основой основ как внешней, так и внутренней политики "нэзалэжной". Но в таком случае - тем хуже для большинства...

У Порошенко, ни в какую не желающего расставаться с властью, как минимум, пожизненно, просто не остается другого варианта, кроме бредового пути "антироссийского мессии". Несколько ранее, выступая на представлении нового главы Хмельницкой области (руководить которой президент-кондитер поставил бывшего ... директора строительного супермаркета!), Порошенко провозгласил своими тремя главными достижениями на посту главы государства "укрепление армии, подписание договора об ассоциации с ЕС и пресловутый "безвиз". Несмотря на свою повышенную склонность к совершенно безудержному вранью, ничего другого он назвать не смог. Ибо, если говорить правду, то единственными реальными "достижениями" Порошенко остаются развязанная им гражданская война и полный развал государства.

Нет никакого сомнения в том, что единственное, на что сегодня Порошенко может пытаться делать свою последнюю, отчаянную ставку - это антироссийская риторика и антироссийская деятельность. он будет "бороться" с чем угодно - с Русской Церковью, русской культурой, с памятью о Великой Победе, с СНГ... Потому, что делать ничего другого он совершенно не в состоянии! И продолжаться это будет ровно до тех пор, пока его не отправят туда, где всем самозваным "мессиям" и место...

Александр Неукропный специально для Planet Today