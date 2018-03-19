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Выборы-2018: украинское беснование Фото и видео 18+

Понедельник, 19 Марта 2018 07:30
Выборы-2018: украинское беснование Фото и видео 18+ Фото из открытых источников

То, что Украина попирая все международные правовые нормы, не даст проживающим на ее территории россиянам проголосовать на выборах президента России-2018, было более, чем предсказуемо. То, что  буйнопомешанные  СУГС-патриоты устроят в этот день настоящий фестиваль русофобских провокаций, тоже прогнозировалось. Однако, то, в какой именно убогий и масштабный шабаш выльется сие действо. предугадать не мог никто.

 

Еще накануне голосования министр внутренних дел "нэзалэжной" Аваков объявил о том, что. мол "никаких выборов не будет" - вход в дипломатические представительства России 18 марта будет осуществляться только по дипломатическим паспортам. Такая вот мелкая и дешевая "мстя" за Крым, за проводимые там свободными людьми свободные выборы... казалось бы - "чего даже боле"? Голосование сорвано, пакость ненавистной России сделана. Однако, немалое количество психически неуравновешенных "патриотов" уже не смогло отказаться от запланированного "праздника души" _ готовились же!

 

В превратившемся в мрачное и грязное подобие самого себя Киеве шоу было особенно масштабным. "Активисты" не только блокировали входы и подъезды к диппредставительств но и. похоже, решили "окопаться там всерьез и надолго - поставили у здания бочку, привезли дрова и разложили костер. 

 

 

Хватало и "наглядной агитации". Правда, как обычно, все в стиле украинских "патриотов".  Плакаты «Долой московских оккупантов», «Нет выборам Путина в Украине» и тому подобное развешены прямо на заградительных решетках, выставленных нацгвардией, а с остальным и того хуже - "трогательные" фотографии успешно утилизированных на Донбассе "хероев АТО", выставлены прямо вдоль проезжей части на деревянные поддонах, очевидно, похищенных в ближайшем продмаге. Впрочем, символично - подонки на поддонах...

 

 

Но главное "украшение" действа - это конечно "золотой" болван с матерной надписью. в около которого околачиваются символические "ватник" в ватнике и с водкой и "русский медведь" - с балалайкой, естественно. Таким образом патриотические имбецилы решили нанести личное оскорбление главе российского государства

 

 

Увы, личная злоба к Владимиру Путину, которой исходило в этот день националистическое отребье "нэзалэжной", наводит на мысль о тяжелой психической одержимости. И, конечно, заставляет гордиться - это ж как панически надо бояться, чтобы так ненавидеть! Беснующиеся "патриоты Украины" вдоволь наигрались в этот день с чучельно- похоронной символикой - как в столице, 

 

 

так и в Харькове 

 

 

При этом убогонькие как-то не задумываются над тем, что  при проведении подобного рода "действ", все черные пожелания, тщетно посылаемые объекту собственной ненависти, беснующиеся идиоты принимают как раз на собственные головы. Впрочем, куда уж им...

 

Во Львове традиционно предавались любимой забаве патриотов-токсикоманов - жгли шины. В Одессе сил хватило на убогонькую, крохотную "баррикаду", на которой едва уместились дурацкие аляповатые плакаты. Часть пришлось держать в руках. Вершиной имевшегося когда-то в Одссее чувства юмора стало приволакивание к консульству туалета. Ну, такой вот теперь в Одессе - юмор. Специфического рода и со специфическим запахом.

 

 

 

В общем - все "повеселились" от души, в очередной раз показав нормальным людям, сколько  на нынешней Украине работы для психиатров  непочатый край. Впрочем, некоторые люди, по крайней мере. называвшие себя россиянами в этот день явились под стены дипломатических представительств явно не для того, чтобы поддержать свою страну и своего Президента. Это можно увидеть на прилагаемом к статье видео...

 

Зачем я все это рассказываю и показываю вам? Возможно, у кого-то после всего прочитанного и увиденного тоже возникнут вопросы: "Не пора ли России должным образом отреагировать на подобные выходки? Сколько можно терпеть антироссийское беснование, которое в силу полной безнаказанности становится все более разнузданным и агрессивным?"

 

Или снова будет сделан вид, что ничего не было?!

Александр Неукропный специально для Planet Today                      

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Выборы-2018: украинское беснование Фото и видео 18+

Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина выборы президента России2018 Путин националисты

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