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Савченко возглавит военный переворот на Украине?

Четверг, 15 Марта 2018 16:27
Савченко возглавит военный переворот на Украине? Фото из открытых источников

Похоже, киевская "власть" готовится совершить акт окончательного политического самоубийства. Прямо сейчас она своими руками создает новую "мученицу" - будущего вождя даже не нового "майдана" а военного переворота, который сметет эту самую, окончательно прогнившую "власть" к чертовой матери и за считанные дни.

 

Обвинения, которые выдвинул против Надежды Савченко генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, внося в тамошний парламент целых три представления о снятии с нее депутатской неприкосновенности, ее задержании и аресте, наводят на мысли. Прежде всего, о том, что Луценко снова погрузился в  темные пучины   запойного алкоголизма. При этом неумеренное потребление горячительных напитков (а, судя по симптомам и последствиям - суррогатов таковых), он активно совмещал с просмотром третьеразрядных голливудских боевиков.

 

"Следствие располагает доказательствами, что Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, вербовала, раздавала указания о том, как провести террористический акт в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол парламента и автоматами добивать тех, кто выжил", — заявил при этом Луценко.

 

По правде говоря, ЭТО - слишком даже для патологического брехуна Юры и может быть объяснено только жесточайшей алкогольной интоксикацией и некупированным абстинентным синдромом. Савченко же, в свою очередь, за ответным словом в карман не полезла. Такой, как она и пить ничего не надо - дури, чтобы ляпать вещи, от которых раскалывается впоследствии голова у власть предержащих, Наде всегда хватало и так:

 

"Кто не думал взорвать Банковую или Раду? Мы что, живем в 37-м году, в сталинские времена, когда это было преступлением? Об этом что, нельзя говорить на улице? У нас об этом говорят все! В соцсетях гуляет пост о том, что 98% украинцев помогли бы Рубану разгружать «мебель» и я верю, что это правда. И если мы хотим жить в этой стране, мы должны сменить эту власть", - ответила на обвинение Савченко. И тут же присовокупила очередное разоблачение - на сей раз, касавшееся столь неудобной для нынешнего режима темы  "снайперов майдана":

 

"Я видела как приехал синий микроавтобус и оттуда вышли люди с оружием. Эти люди сейчас находятся в парламенте. Я видела как Парубий заводил снайперов в гостиницу Украина. Луценко стал Генпрокурором для того, чтобы скрыть эти преступления!"

 

Правда, впоследствии Савченко признала, что "оговорилась" - но только в одном. Снайперы со стороны "майдана" были! Вот только руководил ими не Парубий, а Пашинский. Перед убогим спикером Савченко даже публично извинилась... Зато поведала всем собравшимся о том, что в Европу каталась, оказывается, не на шоппинг, а ... для дачи показаний "о преступлениях Порошенко!"

 

"Будучи эти 3 дня в Европе, я успела дать показания в юридических и судебных инстанциях Европы против коррупции Порошенко, против преступности нашей власти и по политических преследованиях", - сказала Савченко.

 

Однако, самое громкое заявление мятежная народная депутатша сделала после допроса в Службе безопасности Украины:

 

"Обвинения в подготовке военного государственного переворота и в покушении на власть - это хорошие обвинения. Хороши тем, что я офицер Вооруженных сил Украины. Как офицер Вооруженных сил я давала клятву украинскому народу защищать украинскую землю и никоим образом не украинской власти. Я обвиняю преступную власть Порошенко во всех смертях, которые произошли за период этой власти. Я знаю, что сейчас есть очень много военных, которые меня слышат, которые абсолютно согласны с точкой зрения, что военный переворот в Украине - это достаточно ожидаемое и, наверное, достаточно правильное событие!"

 

Для того, чтобы устроить вокруг Надежды Савченко безобразное провокационное шоу ради попытки "выдавить" ее из политики, надо быть такими дегенератами и алкоголиками, как Порошенко и Луценко. Надо совершенно не видеть и не воспринимать окружающей реальности, даже не пытаться представить возможных последствий. Савченко - не Саакашвили, которого насилу удалось выпихать за пределы "нэзалэжной". Депортировать ее некуда и не за что - остается либо ликвидировать, либо пытаться упрятать за решетку по обвинениям в "обрушении купола Рады",  от которых любого нормального человека  разбирает смех. В своих нелепых попытках полностью "зачистить" политическое поле Украины от возможных конкурентов и соперников  (каждый из которых будет иметь рейтинг лучше, чем у Порошенко, ибо ниже нуля оценки тут быть не может), нынешняя киевская хунта делает все, чтобы как раз и получить воплощение своего самого страшного кошмара - военно-националистический переворот.

 

Встанет ли Надежда Савченко во главе такового или же будет "сакральной жертвой" с чьим именем на устах новые путчисты пойдут на штурм администрации Порошенко и Верховной Рады? Думаю, скоро мы это узнаем.

 

Александр Неукропный специально для Planet Today 

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина военный переворот Надежда Савченко Верховная рада Порошенко Луценко

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