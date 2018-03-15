Украинская реформа медицины – доктор сказал: «В морг!»

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Медицинская реформа на Украине набирает обороты. И пока большинство граждан еще не поняло, что как и все постмайданные "реформы", эта означает ничто иное, как полный и окончательный крах важнейшей для человеческой жизни отрасли, их продолжают "радовать" очередными новациями в медицине.

Например - пытаться вызвать врача на дом в "нэзадэжной" уже бесполезно! Почему? А потому, что "рулящая" Минздравопм Украины американка Ульяна Супрун - она же "Доктор Смерть" так решила! "Каждый пациент должен понимать, что если врач идет к нему домой, он не помогает, как минимум, трем другим пациентам!" - пояснили лентяям и лежебокам в украинском Минздраве. Так. что - нечего! С температурой градусов в 39, воспалением легкий или острым аппендицитом - ножками-ножками в поликлинику! Впрочем, отныне, как "утешают" в том же Минздраве "пациент и врач смогут общаться по телефону и вместе принимать решение о необходимости визита на дом".

То есть - дозвонился- повезло! Сумел убедить (или мотивировать) эскулапа, чтоб он соизволил нанести тебе визит - вообще удача! А в остальных случаях - "лечись по телефону". Альтернативно одаренные подчиненные Супрун уверяют, что это "очень по-европейски": "Как показывает опыт европейских стран, возможность пообщаться со своим медицинским работником телефону – одна из услуг, которая больше всего ценится пациентами!"

Главное, что отныне на Украине процедура предварительной записи к врачам, равно как и книги записи вызовов врачей на дом (форма 031/у) работниками регистратуры отменены как таковые. Это раньше при "проклятом совке" (и до последнего времени) доктор получал этот журнал и должен был отчитаться об осуществлении всех визитов по зафиксированным вызовам. Теперь - свобода! И пусть потом родственники загнувшегося пациента доказывают что он умер от того, что не смог вымолить у чрезвычайно занятого врача полчасика времени...

Кстати, "скорую" украинцы теперь тоже могут не ожидать.Стараниями все той же Смерть-Супрун она в самом ближайшем времени будет разделена на "экстренную" и "неотложную" медицинскую помощь. Первая из таковых будет оказываться только в пяти случаях - ДТП, инфаркт, инсульт, кровотечение, тяжелая черепно-мозговая травма. А вот вторая... По словам Супрун она "станет одной из функций первичного звена медицинской помощи". То есть - никакой "скорой помощи", поскольку все та же ведьма уверена, что "приезд за 8 минут из-за высокой температуры – это слишком нерациональное использование ресурса скорой".

Незнание Супрун элементарного факта, что повышенная температура может быть симптомом целого ряда состояний, при которых счет времени, отпущенного тоже идет на минуты (например - при перитоните), многое говорит об уровне знаний и профессионализма руководителя Минздрава "нэзалэжнной", Впрочем, о чем это я?! Ее задача - однозначно не спасение жизней и здорорвья Украинцев, а как раз наоборот. И с этим Супрун справляется великолепно.

Не менее "революционны" и некоторые другие новшества от Минздрава. Так, к примеру, не будет больше плановых медосмотров, диспансеризаций и прочей "ерунды", которые Супрун и ее шайкой признаны "устаревшими", "неэффективными" и, главное - "неевропейскими". Никаких больше медицинских карточек для студентов (понятное дело - о студенческих поликлиниках можно забыть!), а для поступления ребенка в школу или детский сад медицинская карта тоже не требуется!

Кое у кого из родителей на Украине, возможно, это и вызовет радость - меньше беготни и возни. Вот только радость эта будет длиться ровно до того момента, пока в одном классе, спортзале или столовой с их чадом не окажется ребенок с гепатитом, туберкулезом, если не с ВИЧ! думаете - невероятно? К вашему сведению, после "майдана" даже столичные школы захлестнула тотальная, невиданная с 40-х годов прошлого века эпидемия педикулеза, справиться с которой не может по сей день никто. Большинство киевских школ завшивлены едва ли не поголовно. Вот уж. воистину - "революция гнидности"! Но то ли еще будет...

Украина вплотную подошла к той самой "европейской" модели здравоохранения, которая, по сути, определяется простеньким принципом: "Плати - или сдохни!"А вы как думали? Почитайте в Интернете о реальном медицинском обслуживании в той же Германии - аж жуть берет. А на Украине все это еще и "помножится" на местное разгильдяйство, вороватость и тотальный пофигизм всех ко всем. Люди состоятельные будут лечиться в частных медицинских учреждениях, пусть и ругая цены, которые, будучи и сейчас крайне жестким. вскоре неминуемо взлетят вообще до небес. А остальные... Да кого ж они на Украине нынче волнуют?

С Украиной, ее здравоохранением и "Доктором Смерть" Ульяной Супрун получается в точности, как в старом "черном" анекдоте: "Пациент? Чего вы дергаетесь?! Доктор сказал: в морг! Значит - в морг!" И вправду - раньше дергаться надо было. В 2014-м...

Александр Неукропный специально для Planet Today