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"Доктор Смерть" сажает Украину на иглу

Среда, 14 Марта 2018 15:35
&quot;Доктор Смерть&quot; сажает Украину на иглу Фото из открытых источников

В рамках проводимой  в стране  "медицинской реформы", Украинцев порадовали очередными новациями. Оказывается, руководимый американской ставленницей Ульяной Супрун Минздрав "нэзалэжной" более всего озабочен проблемами наркоманов и торговцев смертоносным дурманом. Именно их срочно необходимо спасать от уголовного преследования. А то как-то медленно вымирает Украина...

 

Министерство здравоохранения Украины вынесло на общественное обсуждение проект изменений в приказ, которым регламентируются размеры наркотических средств, прекурсоров и психотропных веществ, находящихся в незаконном обращении. В пояснительной записке к документу, в частности, сказано:

"Основной проблемой, которую необходимо урегулировать, является то, что утвержденные по состоянию на сегодняшний день размеры наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, которые находятся в незаконном обращении, в десятки раз занижены, по сравнению с данными Международного комитета по контролю за наркотиками ООН, размерами, определенными другими странами, а также по результатам определения средних суточных доз потребления наркотических средств и психотропных веществ в Украине.

 Так, понижение небольших размеров отдельных наркотических средств еще в 2010 году способствовало привлечению к уголовной ответственности не столько дилеров и организаторов наркобизнеса, сколько наркопотребителей, то есть больных, которые нуждались в медицинской, психологической и социальной помощи."

 

Естественно, как и всегда, когда нынешней украинской "властью" задумывается очередная особо изощренная и циничная мерзость, тут же следует отсыл к "мировой практике" и "международным стандартам". Так и в этом случае - при разработке приказа якобы учитывались рекомендации Международного комитета по контролю за наркотиками ООН относительно определения небольших размеров веществ, международный опыт. Как основной критерий определение этих размеров берется разовая суточная доза употребления наркотического средства, которая положена в основу рекомендаций МККН ООН.

 

Что характерно, массированная атака на антинаркотическое законодательство "нэзалэжной" ведется очень грамотно и с разных направлений - еще весной прошлого года Кабинет министров  Украины подал в парламент законопроект об отмене административные аресты за незаконный оборот наркотиков в небольших размерах. Согласно этому законопроекту (№6401), в статью 44 Кодекса Украины об административных правонарушениях предлагалось внести существенные изменения: отменить 15-суточный арест за незаконное производство, приобретение, хранение, перевозку и пересылку наркотиков без цели сбыта в небольших размерах. 

 

Сегодня граждане Украины могут безбоязненно хранить до 5 грамм  марихуаны или 0,02 грамма кокаина. Но этого же мало? Создается впечатление, что над " коррекцией" украинских законов работает не только мощнейшее лобби наркоторговцев, но и те силы, которые заинтересованы в как можно более быстрой и полной "зачистке" территории Украины от украинцев. Курите, нюхайте, "ширяйтесь" - только сдохните побыстрее! А уж мы постараемся создать вам для этого все условия.

 

Сторонники подобных "вольностей" апеллируют к тому, что, мол правоохранители в "нэзалэжной" нынче задерживают не столько наркоторговцев, сколько бедненьких и несчастненьких наркоманов, которых надобно не наказывать а любить и жалеть,ь холить и лелеять. А заодно - лечить и обеспечивать "халявной" наркотой - естественно, за счет налогоплательщиков. При этом совершается невероятно наглое передергивание фактов - да, на Украине, к примеру в 2016 году было осуждено рекордно малое число граждан — всего-то 729 на всю страну! А вот  за хранение без цели сбыта осудили 6997 человек.

 

 Но ведь дело тут в том, что с полнейшим развалом правоохранительной системы борьба с незаконным распространением наркотиков в "нэзалэжной", фактически прекратилась! Основной структурой, боровшейся с этим злом до "майдана" была милиция. Милиции больше нет , а аваковские клоуны ни на что большее, чем прихватить наркомана с абсолютно явными признаками "кайфа" неспособны. да и тот рискует попасть за решетку, если у него не окажется денег, чтобы откупиться. А о проведении сложных оперативных комбинаций и многоходовых операций по разоблачению преступных группировок, занимающихся изготовлением, транзитом и сбытом наркотиков тут и говорить не приходится! Не по аваковским "орлам" задача!

 

В результате по оперативным данным, тщательно скрываемым от общественности, на Украине не только в совершенно невероятных размерах возросло потребление наркотиков, но и в разы увеличился транзит таковых в соседние страны. Недаром же едва ли не основным центром Европы по транзиту героина и кокаина Украину признал не так давно даже заместитель председателя Комитета по иностранным делам Палаты представителей Сената США Фрэнсис Руни.

 

Скорее всего, именно оттуда из Вашингтона, и поступила очередная команда для "доктора Смерть" - Ульяны Супрун. которой было приказано сделать все возможное для самой широкой наркотизации местных туземцев. То, что Украина организацией поставок дурмана помогает Америке "прореживать" население Европы - прекрасно. Но и сама она должна уничтожаться как можно быстрее...

Александр Неукропный специально для Planet Today                      

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина реформа медицины Наркотики Наркомания

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