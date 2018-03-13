Нелюди: Украина глумится над смертью Олега Табакова

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"Украинские патриоты" в очередной раз явили свое истинное лицо... Хотя - о чем это я? Какое лицо?! Своей реакцией на уход из жизни талантливейшего актера и режиссера Олега Табакова эти существа лишний раз показали - ничего человеческого в них нет. Совершенно ничего...

Говорить о смерти хорошего человека всегда тяжело. Талантливейшего деятеля искусства, мэтра, Мастера - тем более. В данном случае от нас ушел не просто великий актер. Уходит Эпоха... И только на Украине известие о кончине Олега Табакова вызвало не скорбь, а самое настоящее ... ликование, замешанное на черной ненависти и злорадстве! Наблюдая беснование, творящееся сегодня в блогосфере и некоторых СМИ "нэзалэжной" испытываешь невероятное омерзение от того, как низко могут пасть существа, считающие и именующие себя людьми.

По правде говоря, я поначалу сомневался - стоит ли вообще выносить эту гнусность на всеобщее обозрение? Однако, пришел к выводу, что - стоит. Хотя бы по той причине, что вопрос о возвращении России Крыма глубоко расколол людей искусства (и не только их) в самой России. Так пусть же все узнают, до какого безумия могут дойти те, кто пытается изображать из себя "либералов" и "поборников справедливости и свободы". Пусть увидят, какова окончательная стадия превращения их в злобных тварей.

Больше всех, ожидаемо, постарался гнуснопрославленный фашистский сайт "Миротворец". Там в своем безумии дошли до того, что... попытались приписать себе "заслугу" смерти Табакова:

"Попал в чистилище - значит сделал первый шаг к своей собственной смерти! А в Чистилище он попал за то, что одобрил российскую агрессию против Украины, которая разрушила быт сотен тысяч украинских семей, унесла тысячи жизней украинцев. Помирал в корчах. Он ненадолго останется в памяти украинцев, но будут помнить о нем только, как о подлеце, который попал в Чистилище. Кобзону приготовиться".

Позволим себе напомнить, как Олег Табаков оказался в "черных списках" "Миротворца", попаданием в которые каждый русский человек должен гордиться. 11 марта 2014 года Табаков подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента РФ Владимира Путина в Украине и в Крыму. Однако, самую ярую ненависть к Таланту у СУГС-биомассы вызвали его слова, которыми в июле 2015 года Табаков прокомментировал появление "черного списка" из 117 российских артистов, которые могут нести угрозу национальной безопасности Украины:

"Они и так не очень просветленные. Это как бабушка иногда говорила: "Да плюнь ты на них, это ж тэмни, малограмотни люды". Беда в том, что люди нормальные будут страдать от того, что нормальная информация к ним никак не попадает… Я жалею их. Они в каком-то смысле убогие".

Мало того, актер "плюнул" в жовто-блакитные" души, и, особенно свинорылых тамошних "культургеров", уточнив: "...во все времена, их лучшие времена их самые яркие представители интеллигенции были где-то на вторых и третьих позициях после русских". Ну что ж делать, коли рожа крива?! Правильно - только плевать на зеркало! Гоголь, предостаточно в своей жизни общавшийся с предками нынешних "великих укров" написал эти строки недаром. И вот чистое Зеркало таланта, отражавшее наш мир, разбито, а укры беснуются от радости. Один из местных дятлов клавиатуры, упорно причисляющих себя к "акулам пера", Айдер Муждабаев строчит:

"Приторная скорбь по Табакову, действительно талантливому артисту, — тончайший фильтр очистки от совести. От её последних остатков. Что важнее в оценке человеческой личности (при жизни ли, после смерти)? Качество рисунков Гитлера или преступления его рейха? И ведь сам он никого не убил, так ведь?

Что важнее в оценке личности Табакова: его роли, спектакли, фильмы — или полная поддержка им абсолютно всех преступлений рейха? Как внутри РФ, так и вне. И ведь сам он никого не убил, так ведь?

В разгар подлейшей войны он, подпевая пропаганде агрессора, назвал украинцев людьми второго сорта. Которых, как известно, не жаль. Это преступление — или это прощается за пару прошлых ролей? Или за сколько? За 6? За 10? За 100? Ответы на эти вопросы сообщают о человеке, который их даёт, всё".

Какую субстанцию надо иметь в черепной коробке, чтобы приравнять Табакова к Гитлеру? Но этот соблюдает хотя бы видимость приличия. Другой же выродок - из той же шакальей стаи "украинских журналистов", некто Вадим Довнар дает полную волю своей внутренней грязи:

"Недоиграл. А чего Табаков не удосужился помереть 18 марта, так поторопился? Подвел босса, годовщину оккупации Крыма не отметил, подпортил явку на спектакль и картинку пропагандонам. Стоило это того, чтобы рассказывать сейчас Задорнову, какой стороной правильно есть бутерброд?"

Ну, и конечно, голос из украинской "власти" - мэр кастрированного Днепропетровска Борис Филатов: "Пока вы тут все выясняете отношения из-за выжившего из ума старика, испортившего себе на старости лет карму, нас покинул Живанши. Его очень жаль". ну, что сказать - у каждого свои понятия о культуре и вечных ценностях. Кому Чехов, Бомарше и Мольер, кому - модное тряпье... Как известно, пропасть морального и нравственного убожества дна не имеет.

Подытожить хочу цитатой из самого Олега Табакова: "Не стоит мне, человеку, в том числе с украинскими корнями, рассказывать об особом пути украинской культуры. Она была, есть и будет частью нашего общего достояния. Иначе – растворится и сгинет."

Светлая и вечная Вам память, Олег Павлович! Талантливейшие образы и роли, которые вы для нас создали , пребудут с нами всегда и вовеки. А с теми, кто смеет глумиться над памятью и скорбью, пусть будет по вашему слову - да "растворятся и сгинут"!

Александр Неукропный специально для Planet Today