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Волкер едет на Украину подать сигнал к наступлению?

Понедельник, 12 Марта 2018 07:30
Волкер едет на Украину подать сигнал к наступлению? Фото из открытых источников

Курт Волкер спешно засобирался на Украину. В свете последних заявлений и действий киевских правителей, а равно и ставшей крайне агрессивной риторики самого специального представителя Госдепа этот визит, особенно в канун 18 марта, никаких позитивных прогнозов вызвать не может.

 

То, что столь же тщательно сколь и тщетно выставляющий себя "миротворцем" Волкер совместим с понятием "мир" настолько же, насколько, скажем, Адольф Гитлер, сомнений больше не вызвает. Его поведение в последнее время окончательно утратило даже внешние признаки действий "переговорщика" и "лица, ответственного за урегулирование кризиса" и превратилось в действия имперского наместника на территории, которую рассматривают лишь как потенциальный театр для истребительной войны. Зачем же Волкеру понадобилось посетить свою вотчину на сей раз?

 

Вполне возможно, речь действительно идет об "отдаче отмашки" на реализацию плана по силовому захвату Донбасса. С другой стороны есть банальное, но крайне важное "но" - погодные условия сейчас категорически не способствуют началу масштабной кампании. Украинские каратели, тонущие в грязи в собственных местах постоянной дислокации, рискуют утонуть в таковой при попытке развить  наступление "по всему фронту". И никакие "Джавелины" против весенней распутицы не помогут.

 

Учитывая это, логичнее предположить, что речь идет, скорее, об устройстве Украиной на Донбассе неких локальных, но крайне "громких" провокаций в канун выборов Президента России. Эти действия должны быть четко скоординированы с кураторами из США - для своевременной организации необходимой медийной и дипломатической кампании , отсюда и необходимость личного контроля самого Волкера.

 

Целями таких провокаций, скорее всего, является, принуждение России к согласию на ввод на Донбасс миротворцев по схеме Киева-Вашингтона и полная сдача ею своих позиций в регионе. Неспроста же звучат заявления Волкера о том, что "США готовы помочь России уйти с Донбасса с минимальными потерями". Похоже, тут речь идет именно о таком варианте. При этом спецпредставаитель даже не пытается изображать готовность договариваться  с русскими. Наоборот, всячески подчеркивает свое намерение  принудить Россию к нужному США решению:

"После шести лет попыток «перезагрузки» российско-американских отношений, предпринимаемых Администрацией Барака Обамы, наступил 2014 года, который показал, насколько ошибочной была эта политика. Сегодня президент Трамп применит все возможные в рамках международного законодательства меры, чтобы принудить Россию «играть по правилам. "

 

Волкер в своих откровениях договорился уже до того, что  признался: из словаря переговоров с Россией он старается удалить слова "доверие" и "компромисс", потому что, как он считает, "ничего не добиться, если думать, что России можно доверять". В эти же рамки укладываются и пренебрежительные  слова  Волкера о заявлении, сделанном 1 марта Президентом России , в том числе - и касательно нового русского оружия. Слова Владимира Путина Волкер считает не более, чем "кампанией-презентацией, связанной с приближающимися выборами", о чем и разглагольствует во всеуслышания. 

 

Так, что одной из целей визита вполне может быть (и, наверняка, будет) "поднятие боевого духа" Порошенко и всей его шайки. То, как хозяйская воинственная риторика "позитивно" влияет" на возрастание агрессивности тамошних туземцев, прекрасно видно на недавнем примере. Стоило Волкеру заявить о "необходимости ликвидации ДНР и ЛНР", и вот вам - воинственные речи, толкаемые Порошенко перед развесившими уши "придворными" блогерами. Уверен, "ноги" разговоров о грядущем уничтожении 15 тысяч человек и принципе: “без оружия — живи, с оружием — смерть”. Порошенко покорной обезьяной повторяет за своим дрессировщиком Куртом...

 

Очевидно еще и поэтому Волкеру в ответственный момент придется находится в непосредственной близости от "питомца", а то, чего доброго, внезапно протрезвеет и "включит заднюю" в самую неподходящую минуту. Исходя из этого тоже можно сделать вывод - в Киеве в самое ближайшее время затевается не просто масштабная, а некая ГРАНДИОЗНАЯ пакость.

 

Что бы Волкер не вез на Украину, ясно одно - это точно не мир.

Александр Неукропный специально для Planet Today                      

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина война на Донбассе Курт Волкер США Порошенко

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