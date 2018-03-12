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Украина в панике: "Аннексия Закарпатья уже началась? Или - еще нет?!"

Понедельник, 12 Марта 2018 08:00
Украина в панике: &quot;Аннексия Закарпатья уже началась? Или - еще нет?!&quot; Фото из открытых источников

На Украине - истерика. Вызванная на сей раз новым заявлением главы венгерского МИД - о появлении на Закарпатье наблюдательной миссии ОБСЕ. Ситуация в этом регионе и так напряженная, а тут - такое! Впрочем, по первым данным, информация не подтвердилась и в Киеве могут вытереть холодный пот и расслабиться. Впрочем, надолго ли?

 

Переполох произвело утверждение министра иностранных дел Венгрии  Петера Сийярто о том, что ОБСЕ проинформировала его о направлении в Закарпатскую область наблюдательной миссии. Якобы, в пятницу 9 марта дипломат даже получил соответствующее письмо от Генерального секретаря ОБСЕ с сообщением, что организация установила постоянное присутствие в Ужгороде. Называется даже количество лиц, входящих в миссию: 12.  Сяйтро открыто заявляет о том, что неоднократно обращался в ОБСЕ с такой просьбой и к его инициативе отнеслись "открыто и позитивно". Призывы Венгрии к введению на Закапрпатье наблюдателей, по словам Сяйтро, преследуют цель, чтобы "венгерское сообщество на Закарпатье не подвергалось нападениям".

 

Украинская полиция заявила, вроде бы, о раскрытии обоих нападений на здание Общества венгерской культуры Закарпатья, однако все ее заявления (как, впрочем и любые заявление бездарных украинских "правоохранителей") выглядят крайне неубедительно. Особенно - после того, как в первой попытке поджога обвинять принялись неких "пророссийских польских националистов". Звучит примерно так же реалистично, как "эсэсовцы-сионисты"... Организатором второго нападения является, вроде бы некий "гражданин Приднестровья", но большие сомнения в его реальности вызывает то, что задержать и предъявить общественности не может никто.

 

Так или иначе, но где и что именно венгерское  вспыхнет или взорвется на Закрпатье в следующий раз, с уверенностью сказать не может никто. Тем более, что официальный Будапешт имеет к Украине претензии далеко не только в части обеспечения физической безопасности  соотечественников. Тот же Петер Сяйтро крайне неоднократно крайне резко реагировал на "выверты" законодателей "нэзалэжной" в языковом и образовательном вопросах. Знаменитые слова о "ноже в спину" принадлежат как раз ему...

 

На Украине прекрасно понимают, что подошли уже к крайне опасной черте во взаимоотношениях с Будапештом, однако "сдать назад" или хотя бы "нажать на тормоза" не дают диктующие сегодня в стране свою волю всем и во всем националисты. А посему предостережения немногих реалистов касательно того, что все это вполне может  закончиться тем, что регион "уплывет" к Венгрии, остаются гласом вопиющего в пустыне.

 

Так, директор института украинского языка НАН Украины Павел Гриценко еще в начале прошлого года заявлял: "Сейчас речь идёт о подготовке новой аннексии части Украины на Закарпатье". Вторит ему сеголня и украинский дипломат Богдан Яременко, который, как он считает, "видит   некоторые признаки подготовки к скорой аннексии". Правда, оба этих "мыслителя" вину за все происходящее, как водится, возлагают исключительно на венгров:

 "...Правительство Венгрии абсолютно искусственно нагнетает ситуацию вокруг достаточно мелкой технической проблемы о преподавании языков.  Но правительство Венгрии мало того, что блокирует этот диалог на межгосударственном уровне с Украиной, еще и подстрекает к такой же позиции венгерские организации в Украине" - считает тот же Яременко

 

Тем не менее, заявление Сяйтро вызвало в"нэзалэжной" эффект разорвавшейся бомбы. В Закарпатской ОГА быстренько отрапортовали о том, что, мол, не получали предложений относительно открытия в области наблюдательной миссии ОБСЕ и не давали согласия на это. Впоследствии. в украинских СМИ начала распространяться информация о том, что ни офиса, ни миссии ОБСЕ на Закарпатье нет. Однако, черту под этим всем подвело заявление пресс-службы ОБСЕ, расставившее все по своим местам:

 

"В ответ на недавние события в городе Ужгороде и его окрестностях СММ ОБСЕ, согласно своему мандату, усилила мониторинг в данном районе и соответственно обнародовала результаты работы в своих отчетах.  Осуществлять мониторинг ситуации в Ужгороде сотрудники организации будут путем непрерывного патрулирования из Ивано-Франковска"  

 

Чиновники Закарпатья по этому поводу жутко обижаются: "Не стали спрашивать согласия, так могли бы хоть предупредить!" До них так и не доходит тот простейший факт, что западные соседи уже совершенно открыто принялись решать судьбу территорий, которые Украина считает своими, даже не ставя ее в известность о своих решениях. И это, похоже, уже не первый звонок для Украины, а последний...

Александр Неукропный специально для Planet Today                      

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина Венгрия Закарпатье ОБСЕ аннексия

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