Воскресенье 11 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Кризис на Украине» "Генеральская репетиция": арест Рубана - пролог массовых репрессий на Украине

"Генеральская репетиция": арест Рубана - пролог массовых репрессий на Украине

Воскресенье, 11 Марта 2018 08:00
&quot;Генеральская репетиция&quot;: арест Рубана - пролог массовых репрессий на Украине Фото из открытых источников

Если генералов арестовывают, значит это кому-то очень нужно. И нужно, скорее всего, для итого, чтобы нарисовав для "почтеннейшей публики" масштабную картину "жуткого заговора", начать впоследствии "паковать" эту же самую публику в тюремные камеры сотнями и тысячами. тут главное - громкое и яркое начало "охоты на ведьм". И оно, похоже, на Украине уже положено.

 

В Донбассе на линии разграничения сторон в районе КПП «Майорск» сотрудники Службы безопасности Украины утром 8 марта задержали генерал-полковника в отставке Владимира Рубана, руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус». С целым арсеналом оружия в его автомобиле. Рубан следовал из республик на Украину. С минами калибра 120 мм. На Украине его уже назвали «террористом №1», который собирался убить президента Порошенко, секретаря СНБО Турчинова, министра внутренних дел Авакова и даже бывшего премьера Яценюка, а также взорвать депутатов и обстрелять правительственные здания и жилые дома в Киеве.

 

Сам легендарный генерал, на счету которого много вызволенных из плена украинцев, в числе которых подавляющее большинство «атошники», уверяет, что его подставили.

 

«Мирный «переговорщик» Виктора Медведчука Владимир Рубан под видом мебели пытался загнать в украинский тыл целый арсенал оружия. СБУ и контрразведка сработали на отлично.  Можно только представить, сколько таких партий он уже успел загнать и для кого? Для чего это понятно.  Мы не получим мир никогда, пока наш тыл кишит такими крысами! Другие крысы уже обрывают телефоны, чтобы побыстрее освободить «своего», и шансы на освобождение у них очень высокие», – тут же заявил Александр Чупринюк, представитель партии «Национальный корпус» (политическая «крыша» национал-радикалов «Азова»). Обществу полетели первые сигналы:

 

– Рубан – торговец оружием из зоны АТО;

– Рубан связан с Медведчуком («агентом Кремля» на Украине);

– существует некая группировка во власти, покрывающая Рубана.

 

Но в «Азове», видимо, с воображением туго. Руководителя Центра освобождения пленных задержали и отправили в СИЗО Мариуполя вовсе не из-за подозрения в торговле оружием: Рубана сходу обвинили в подготовке покушения на президента Украины и всю его клику. Для этого, по версии обвинения, и нужны были 120-миллметровые мины.  Пётр Порошенко сей же час приказал «своему человеку» – главе СБУ Василию Грицаку – взять расследование дела генерала Рубана под личный контроль. Он-то уже увидел без суда и следствия «неопровержимые доказательства» подготовки террористических атак, причём «массовых».

 

 

«Цель была одна – дестабилизировать общество через массовые террористические атаки, и доказательства этого… являются неопровержимыми. Речь идёт о стабильности государства, о защите безопасности в столице Украины», – заявил Порошенко в присутствии журналистов на встрече с Грицаком.

 

Рубану моментально присвоили звание «агент Путина» и занесли на скандальный сайт «Миротворец». Генерал стал «террористом №1» на Украине. Также был запущен слух, что Рубан на самом деле никакой не генерал, звание он себе присвоил, а пленные, в освобождении которых он принимал непосредственное участие, работали на ФСБ.

 

«Сейчас будет включён весь ресурс для освобождения Рубана, и мы сможем узнать, кто реально занимает пророссийскую позицию, какие бабки задействованы для агентуры, кто сотрудничает с россиянами в СБУ, прокуратуре, судах и есть ли кроты в администрации президента», – сочиняет украинский волонтёр, «атошник» и одновременно преподаватель актёрского мастерства на телевидении Мирослав Гай. Этот персонаж заявляет, что Рубан внедрял на Украине «агентов ФСБ под видом освобождённых пленных»! Что и говорить, богатая фантазия.

 

Слухи прокомментировал другой «человек Порошенко» – генеральный прокурор Украины Юрий Луценко: «Никаких освобождений не будет. И это не случайное задержание».

 

У другого известного украинского волонтёра АТО Юрия Касьянова свой взгляд на арест генерала Рубана: «Идиоты. Если этот Рубан и правда хотел всех наших дорогих руководителей поубивать, устроив военную операцию в правительственном квартале с применением миномётов, гранатомётов и пулемётов, то сейчас одномоментно должны проходить задержания и обыски по всей стране. Рядом с Рубаном должны сидеть на скамье подсудимых человек 100-150. Потому что не может один пожилой отставной военный устроить такой дикий шухер. Тут маленькая армия нужна… А раз армии нет, подсудимых больше нет, то это всё – лажа». По мнению Касьянова, задержание Рубана – это «просто пробный шар». «Если общество скушает это дерьмо и не подавится, маховик репрессий против шпионов и вредителей раскрутится на полную. Просто очень удобная тема. Работает безотказно», – считает он.

 

9 марта Владимира Рубана перевезли из Мариуполя в Киев. «Из меня делают террориста №1. Я полностью отбрасываю обвинения насчёт оружия и подготовки террористического акта», – заявил он в ходе заседания суда по избранию меры пресечения.

 

По решению Шевченковского районного суда Киева руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан арестован на 60 дней без права внесения залога, до 6 мая 2018 года. Его обвиняют по двум статьям – «подготовка террористического акта» и «ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения» Уголовного кодекса Украины.

 

«В частности, планировалось, что в правительственном квартале будут обстреляны из гранатомётов, миномётов и стрелкового оружия здания Верховной рады, администрации президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были взорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании ВР. Кроме того, Рубан планировал устроить захват здания парламента в ночное время, а также организовать вооружённые нападения на дома, в которых живут Пётр Порошенко, глава МВД Арсен Аваков, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов. Всех их должны были убить», – сказано в подозрении.

 

Интересно, как это совмещается – захват парламента ночью и убийство депутатов днём, во время заседания? И для чего Рубану понадобилось бы обстреливать жилые дома в правительственном квартале? Уже сам размах операции, которую якобы задумывал отставной генерал, наводит на подозрение, что текст обвинения составляли специально приглашённые для этого сценаристы блокбастеров.

 

«Власти надо перебить тему с разгоном МихоМайдана под Радой. И в целом – с опасной обстановкой в столице. Вспомните, буквально на днях взорвали машину с эсбэушником. И тут очень кстати это дело – о подготовке теракта и покушении на власть. Нужен козёл отпущения. Власти нужно показать, что задержан опасный преступник, даже целая организованная группировка, которая планировала теракт с целью убийства власти. Мол, вот тут некоторые расшатывают ситуацию, а мы это пресекаем. В подозрении Рубану слишком много нестыковок», – уверен адвокат обвиняемого Виталий Погосян.

 

Дело генерала Рубана развязывает Порошенко руки в плане расправ с неугодными ему политиками и общественными деятелями, которые являются его критиками. Для этого и понадобилось столь феерическое обвинение в подготовке «массовых» терактов, куда пристегнули и «переговорщика» по обмену пленными Рубана, и руководителей ДНР, и Медведчука…

 

«Из минометов должны были расстрелять центральную часть Киева. Должно было быть как можно больше трупов, как можно больше крови. Как говорили их кураторы из ДНР и Москвы – должно быть много крови, должен быть хаос в результате чего люди должны выйти на улицу, а войска вернуться из зоны АТО и пойти на Киев. Чтобы показать, что в Украине есть гражданская война», – заявил «человек Порошенко», глава СБУ Грицак, указывая при этом на Рубана и Захарченко, руководителя Донецкой народной республики. Да, в машине у Рубана нашли флаг ДНР. Вероятно, это и есть одно из «неопровержимых доказательств», о которых уже успел сообщить Порошенко. Не исключено, что в арсенале у власти есть «домашняя заготовка» – новое оглашение ДНР и ЛНР «террористическими организациями», либо должностным лицам республик запланировано приклеить ярлыки «террористов». Отсюда и буйные фантазии в духе второсортного триллера у руководства СБУ.

 

Как сказал на суде Рубан, провокация «была спланирована офицером с позывным Кедр: «Авто принадлежит Кедру. Я только использовал его для переезда КПП. Пропуска для перехода туда у меня нет. Я должен был перевезти товар туда и назад перевезти мебель. Я подъехал в назначенный час, вышел офицер Кедр, сказал, чтобы меня пропустили. Через 220 метров на авто прикрепили чёрные номера. Должны были они сесть за руль, но отказались. Я повёл, и меня окружили. Чёрный номер исчез, его срезали. Про оружие я не знал».

Источник

Яндекс.Дзен

Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина война на Донбассе арест Оружие теракты

Главное за сутки
Большая политика: Путин рассказал об отношении Трампа к нему Большая политика: Путин рассказал об отношении Трампа к нему Президент США Дональд Трамп является опытным человеком и относится с уважением к тем, с кем сотрудничает. Такое мнение высказал российский лидер Владимир Путин. Путина спросили, почему Трамп относится к нему…
Из Восточной Гуты вышли 13 боевиков без оружия Из Восточной Гуты вышли 13 боевиков без оружия 13 безоружных боевиков покинули пригород Дамаска Восточную Гуту, воспользовавшись гуманитарным коридором в населенном пункте Мухайям аль-Вафедин. Об этом сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко. "В результате…
Зачем нужно повысить цены на газ для украинцев, рассказали в МВФ Зачем нужно повысить цены на газ для украинцев, рассказали в МВФ Разница в ценах на газ на украинском рынке стала причиной коррупции и неэкономичного потребления, поэтому их необходимо повысить. Такое мнение выразил постпред МВФ на Украине Йост Люнгман. По словам представителя…

Читайте также
Путин уже выиграл важнейшую войну - войну разведок Путин уже выиграл важнейшую войну - войну разведок Удивительно, что разбирая буквально "на молекулы" историческую речь Президента России Владимира Путина 1 марта, никто пока не обратил внимание на один, крайне существенный аспект. Глава России не просто сумел поставить…
В Генштабе ВСУ заявили: Атака на Донбасс вот-вот начнется! Крым - следующий В Генштабе ВСУ заявили: Атака на Донбасс вот-вот начнется! Крым - следующий Генеральный штаб Украины сделал заявления, не оставляющие места для сомнений в том, что Киев в самое ближайшее время намерен начать крупномасштабную военную операцию на Донбассе. Более того - головы украинских…
На Украине заявили, что ожидают наплыва… гастарбайтеров из России! На Украине заявили, что ожидают наплыва… гастарбайтеров из России! Россияне обязательно массово хлынут на Украину за свободой и "длинной гривной"! Такие безумные прогнозы на полном серьезе озвучиваются сегодня на украинском ТВ. Страна, чьи жители миллионами разбегаются по всему миру…
Критикам речи Путина - вы так ничего и не поняли! Критикам речи Путина - вы так ничего и не поняли! Стоило ожидать... Взрыв триумфальных эмоций, временами перехлестывавших разумные пределы, кое у кого начал сменяться унылым нытьем: "Ну и зачем он это все сказал?" Увы, все, что можно ответить критикам исторической…
Фото
Рыбацкая деревня в Китае, которая проиграла борьбу с природой Рыбацкая деревня в Китае, которая проиграла борьбу с природой

Небольшая деревня, лежащая на одном из 400 островов Шенгси, расположенных к востоку от китайской про...

Видео

 

Звезды российской эстрады записали гимн движения Putin Team

Опрос

Какая тема из послания президента для вас самая важная?

 

Анекдот дня

Самый глупый выбор делается с самым умным видом.

Это вам подтвердит любой официант, крупье, продавец-консультант и регистратор ЗАГСа.

Еще »
Самые популярные новости

 

Материалы по теме
Эрдоган опередил Путина в номинации - "главный враг Запада" Эрдоган опередил Путина в номинации - "главный враг Запада"
"Мы как минимум не против" - похоже, Путин просто издевается над Западом "Мы как минимум не против" - похоже, Путин просто издевается над Западом
Вчера Владимир Путин необратимо изменил мир Вчера Владимир Путин необратимо изменил мир
Путин уже выиграл важнейшую войну - войну разведок Путин уже выиграл важнейшую войну - войну разведок
Чем конкретно Путин так напугал Америку? Чем конкретно Путин так напугал Америку?
Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
BenQ XL2411Z Всего предложений:(13)
BenQ XL2411Z от21403руб.
Цена от Орион Ресурс
ASUS VB199TL Все предложения (20)
ASUS VB199TL от11603руб.
Цена от Орион Ресурс
Philips 243V5LSB Все предложения (34)
Philips 243V5LSB от8230руб.
Цена от Cenam.net
Мониторы
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.