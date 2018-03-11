"Генеральская репетиция": арест Рубана - пролог массовых репрессий на Украине

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Если генералов арестовывают, значит это кому-то очень нужно. И нужно, скорее всего, для итого, чтобы нарисовав для "почтеннейшей публики" масштабную картину "жуткого заговора", начать впоследствии "паковать" эту же самую публику в тюремные камеры сотнями и тысячами. тут главное - громкое и яркое начало "охоты на ведьм". И оно, похоже, на Украине уже положено.

В Донбассе на линии разграничения сторон в районе КПП «Майорск» сотрудники Службы безопасности Украины утром 8 марта задержали генерал-полковника в отставке Владимира Рубана, руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус». С целым арсеналом оружия в его автомобиле. Рубан следовал из республик на Украину. С минами калибра 120 мм. На Украине его уже назвали «террористом №1», который собирался убить президента Порошенко, секретаря СНБО Турчинова, министра внутренних дел Авакова и даже бывшего премьера Яценюка, а также взорвать депутатов и обстрелять правительственные здания и жилые дома в Киеве.

Сам легендарный генерал, на счету которого много вызволенных из плена украинцев, в числе которых подавляющее большинство «атошники», уверяет, что его подставили.

«Мирный «переговорщик» Виктора Медведчука Владимир Рубан под видом мебели пытался загнать в украинский тыл целый арсенал оружия. СБУ и контрразведка сработали на отлично. Можно только представить, сколько таких партий он уже успел загнать и для кого? Для чего это понятно. Мы не получим мир никогда, пока наш тыл кишит такими крысами! Другие крысы уже обрывают телефоны, чтобы побыстрее освободить «своего», и шансы на освобождение у них очень высокие», – тут же заявил Александр Чупринюк, представитель партии «Национальный корпус» (политическая «крыша» национал-радикалов «Азова»). Обществу полетели первые сигналы:

– Рубан – торговец оружием из зоны АТО;

– Рубан связан с Медведчуком («агентом Кремля» на Украине);

– существует некая группировка во власти, покрывающая Рубана.

Но в «Азове», видимо, с воображением туго. Руководителя Центра освобождения пленных задержали и отправили в СИЗО Мариуполя вовсе не из-за подозрения в торговле оружием: Рубана сходу обвинили в подготовке покушения на президента Украины и всю его клику. Для этого, по версии обвинения, и нужны были 120-миллметровые мины. Пётр Порошенко сей же час приказал «своему человеку» – главе СБУ Василию Грицаку – взять расследование дела генерала Рубана под личный контроль. Он-то уже увидел без суда и следствия «неопровержимые доказательства» подготовки террористических атак, причём «массовых».

«Цель была одна – дестабилизировать общество через массовые террористические атаки, и доказательства этого… являются неопровержимыми. Речь идёт о стабильности государства, о защите безопасности в столице Украины», – заявил Порошенко в присутствии журналистов на встрече с Грицаком.

Рубану моментально присвоили звание «агент Путина» и занесли на скандальный сайт «Миротворец». Генерал стал «террористом №1» на Украине. Также был запущен слух, что Рубан на самом деле никакой не генерал, звание он себе присвоил, а пленные, в освобождении которых он принимал непосредственное участие, работали на ФСБ.

«Сейчас будет включён весь ресурс для освобождения Рубана, и мы сможем узнать, кто реально занимает пророссийскую позицию, какие бабки задействованы для агентуры, кто сотрудничает с россиянами в СБУ, прокуратуре, судах и есть ли кроты в администрации президента», – сочиняет украинский волонтёр, «атошник» и одновременно преподаватель актёрского мастерства на телевидении Мирослав Гай. Этот персонаж заявляет, что Рубан внедрял на Украине «агентов ФСБ под видом освобождённых пленных»! Что и говорить, богатая фантазия.

Слухи прокомментировал другой «человек Порошенко» – генеральный прокурор Украины Юрий Луценко: «Никаких освобождений не будет. И это не случайное задержание».

У другого известного украинского волонтёра АТО Юрия Касьянова свой взгляд на арест генерала Рубана: «Идиоты. Если этот Рубан и правда хотел всех наших дорогих руководителей поубивать, устроив военную операцию в правительственном квартале с применением миномётов, гранатомётов и пулемётов, то сейчас одномоментно должны проходить задержания и обыски по всей стране. Рядом с Рубаном должны сидеть на скамье подсудимых человек 100-150. Потому что не может один пожилой отставной военный устроить такой дикий шухер. Тут маленькая армия нужна… А раз армии нет, подсудимых больше нет, то это всё – лажа». По мнению Касьянова, задержание Рубана – это «просто пробный шар». «Если общество скушает это дерьмо и не подавится, маховик репрессий против шпионов и вредителей раскрутится на полную. Просто очень удобная тема. Работает безотказно», – считает он.

9 марта Владимира Рубана перевезли из Мариуполя в Киев. «Из меня делают террориста №1. Я полностью отбрасываю обвинения насчёт оружия и подготовки террористического акта», – заявил он в ходе заседания суда по избранию меры пресечения.

По решению Шевченковского районного суда Киева руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан арестован на 60 дней без права внесения залога, до 6 мая 2018 года. Его обвиняют по двум статьям – «подготовка террористического акта» и «ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения» Уголовного кодекса Украины.

«В частности, планировалось, что в правительственном квартале будут обстреляны из гранатомётов, миномётов и стрелкового оружия здания Верховной рады, администрации президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были взорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании ВР. Кроме того, Рубан планировал устроить захват здания парламента в ночное время, а также организовать вооружённые нападения на дома, в которых живут Пётр Порошенко, глава МВД Арсен Аваков, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов. Всех их должны были убить», – сказано в подозрении.

Интересно, как это совмещается – захват парламента ночью и убийство депутатов днём, во время заседания? И для чего Рубану понадобилось бы обстреливать жилые дома в правительственном квартале? Уже сам размах операции, которую якобы задумывал отставной генерал, наводит на подозрение, что текст обвинения составляли специально приглашённые для этого сценаристы блокбастеров.

«Власти надо перебить тему с разгоном МихоМайдана под Радой. И в целом – с опасной обстановкой в столице. Вспомните, буквально на днях взорвали машину с эсбэушником. И тут очень кстати это дело – о подготовке теракта и покушении на власть. Нужен козёл отпущения. Власти нужно показать, что задержан опасный преступник, даже целая организованная группировка, которая планировала теракт с целью убийства власти. Мол, вот тут некоторые расшатывают ситуацию, а мы это пресекаем. В подозрении Рубану слишком много нестыковок», – уверен адвокат обвиняемого Виталий Погосян.

Дело генерала Рубана развязывает Порошенко руки в плане расправ с неугодными ему политиками и общественными деятелями, которые являются его критиками. Для этого и понадобилось столь феерическое обвинение в подготовке «массовых» терактов, куда пристегнули и «переговорщика» по обмену пленными Рубана, и руководителей ДНР, и Медведчука…

«Из минометов должны были расстрелять центральную часть Киева. Должно было быть как можно больше трупов, как можно больше крови. Как говорили их кураторы из ДНР и Москвы – должно быть много крови, должен быть хаос в результате чего люди должны выйти на улицу, а войска вернуться из зоны АТО и пойти на Киев. Чтобы показать, что в Украине есть гражданская война», – заявил «человек Порошенко», глава СБУ Грицак, указывая при этом на Рубана и Захарченко, руководителя Донецкой народной республики. Да, в машине у Рубана нашли флаг ДНР. Вероятно, это и есть одно из «неопровержимых доказательств», о которых уже успел сообщить Порошенко. Не исключено, что в арсенале у власти есть «домашняя заготовка» – новое оглашение ДНР и ЛНР «террористическими организациями», либо должностным лицам республик запланировано приклеить ярлыки «террористов». Отсюда и буйные фантазии в духе второсортного триллера у руководства СБУ.

Как сказал на суде Рубан, провокация «была спланирована офицером с позывным Кедр: «Авто принадлежит Кедру. Я только использовал его для переезда КПП. Пропуска для перехода туда у меня нет. Я должен был перевезти товар туда и назад перевезти мебель. Я подъехал в назначенный час, вышел офицер Кедр, сказал, чтобы меня пропустили. Через 220 метров на авто прикрепили чёрные номера. Должны были они сесть за руль, но отказались. Я повёл, и меня окружили. Чёрный номер исчез, его срезали. Про оружие я не знал».

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